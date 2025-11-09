מינוי חדש בנוער: תמיר בן עמי חוזר להפועל ר"ג

מינוי חדש במחלקת הנוער של הפועל רמת גן. במועדון צירפו לשורותיהם את תמיר בן עמי (46), שישמש כמנהל מקצועי במחלקת הנוער. מדובר בשחקן העבר של האורדונים, שהיה קפטן ונחשב לשיאן התארים וההופעות במועדון.

לאחר פרישתו בשנת 2013, הצטרף תמיר לצוות המקצועי במחלקת הנוער של הפועל רמת גן. בפברואר 2014 אף מונה למאמן הקבוצה הבוגרת. באוקטובר 2014, לאחר שהקבוצה נקלעה לתחתית הליגה הלאומית, פוטר מתפקידו.

ביוני 2017 חזר לכדורגל ומונה למנהל מחלקת הנוער בבני יהודה תל אביב עד לשנת 2024. ביוני האחרון מונה לעוזרו של אלי לוי בהפועל כפר שלם מהליגה הלאומית והנה עתה - מגיע למחלקת הנוער של המועדון בו השיג כמעט כל שרצה.