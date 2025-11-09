לא ויתרה: ממב"ע חזרה פעמיים מפיגור וניצחה

בני ממב”ע, המייצגת את כפרי הדרוזים בצפון הגולן, יוצאת לפגרת החורף עם מאזן של חמישה ניצחונות והפסד אחד, כמו זה של הפועל מטה אשר. שחקני ממב”ע התארחו אמש (שבת) אצל מ.ס כפר יאסיף, שעמדה על מאזן שלושה ניצחונות וארבעה הפסדים. היה זה משחק קצבי ומרתק, שבו הובקעו שישה שערים, נרשם מהפך אחד ובסיום בני ממב"ע חגגה ניצחון עם 2:4.

ליגת מחוז צפון לנוער, היא הליגה בעלת הטבלה המבולגנת ביותר בכדורגל הישראלי. בליגה רשומות 11 קבוצות, בסופ”ש הנוכחי נקבע המחזור השמיני, אך מלבד הפועל עראבה, מוליכת הטבלה בעלת המאזן המושלם, אף קבוצה לא שיחקה שמונה משחקים. יתר הקבוצות שיחקו עד כה 6-7 משחקים, הפועל נחף שיחקה רק ארבעה משחקים. במצב העניינים הנוכחי קשה מאוד לשקף את תמונת המצב בליגה.

מ.ס כפר יאסיף הוליכה פעמיים ברבע השעה הראשונות, כשעל שני השערים חתום מחמוד אסדי, יליד 2009. בדקה השישית כבש שער מהנקודה הלבנה, בדקה ה-15 העלה את קבוצתו ליתרון 1:2, דקה לאחר שתיאם רבאח (2007), מלך שערי ממב”ע, שמשחק מעת לעת גם בקבוצת הבוגרים, כבש שער שוויון זמני.

במחצית השנייה בני ממב”ע השתלטה על המשחק. לצד נעילת השער לספיגות נוספות, הצליחה ממב”ע לייצר משחק התקפה קולח ותכליתי. בדקה ה-57 ג’וואד כחלוני (2007) כבש שער שוויון וקבע 2:2, שהיווה את שערו החמישי העונה. בדקה ה-76 תיאם רבאח השלים צמד אישי, שער תשיעי העונה, שער שחולל מהפך והעלה את ממב”ע ליתרון 2:3. בדקה ה-81 היה זה התור של ליאן טרביה (2008), גם הוא שחקן סגל הקבוצה הבוגרת, לכבוש את שערו השביעי העונה ולקבוע את תוצאת המשחק - ניצחון 2:4 לזכות בני ממב”ע.

ווג’די אלקיש, מנהלה המקצועי של בני ממב”ע: “קבוצת הנוער היא קבוצת הדגל של המחלקה. בעונה שעברה הייתה קרובה לעליית ליגה. לאור כל השפעות המלחמה על המועדון החלטנו בקיץ ללכת לבניה מחדש, לכן לא התמודדנו בהגרלה על עליה לליגה הארצית. המאמן, אכרם איברהים, ממשיך את הפרויקט מהעונה שעברה, גם בעונה הקודמת וגם בעונה הזו התקדמו שחקנים מקבוצת הנוער לקבוצת הבוגרים, נמשיך במגמה הזו ונשאף הכי גבוה שאפשר”.