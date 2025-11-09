יום ראשון, 09.11.2025 שעה 19:53
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
2011-2111צ'לסי2
198-2010מנצ'סטר סיטי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1814-1810ליברפול6
1810-1311אסטון וילה7
1818-1911מנצ'סטר יונייטד8
1818-1711בורנמות'9
179-1411קריסטל פאלאס10
1615-1711ברייטון11
1617-1711ברנטפורד12
1513-1211אברטון13
1214-1111ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1120-1011לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
920-1011נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

אחרי מכבי ת"א: 0:4 לאסטון וילה על בורנמות'

אמרי וחניכיו שבו לנצח גם בליגה עם חגיגה גדולה ונצמדו לצמרת. 1:3 קריטי לפורסט מול לידס, ברנטפורד רשמה 1:3 על ניוקאסל ו-0:0 בין פאלאס לברייטון

|
שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)
שחקני אסטון וילה חוגגים (IMAGO)

המחזור ה-11 והאחרון לפני פגרת הנבחרות הקרובה באנגליה נמשך לו היום (ראשון), עם ארבעה משחקים ששוחקו לפני המשחק המרכזי של המחזור, בו סיטי תארח את ליברפול. אסטון וילה ניצחה 0:4 את בורנמות’, ברנטפורד גברה 1:3 על ניוקאסל, קריסטל פאלאס וברייטון סיימו ב-0:0 ונוטינגהאם פורסט ניצחה 1:3 את לידס.

אסטון וילה – בורנמות’ 0:4

אחרי הניצחון על מכבי ת”א, חניכיו של אונאי אמרי שבו למסלול גם במפעל המקומי. אם נשים בצד את ההפסד לליברפול, המארחת עם חמישה ניצחונות ברציפות בפרמייר ליג ומתחילה לטפס למעלה, כאשר היא תסיים את המחזור הזה במקום השביעי ובתיקו עם טוטנהאם שחמישית. אמיליאנו בואנדיה, אמאדו אונאנה, רוס בארקלי ודונייל מאלן כבשו, האורחת אפשרה למנצחת לעקוף אותה, אך גם היא עם 18 נקודות ובמקום התשיעי.

דונייל מאלן חוגג (IMAGO)דונייל מאלן חוגג (IMAGO)

ברנטפורד – ניוקאסל 1:3

במשחק ישיר על המקום ה-12, הדבורים שבו למסלול הניצחונות ורשמו שלוש נקודות חשובות, כאשר המגפייז רשמו הפסד שני ברציפות בליגה. הארווי בארנס כבש ראשון וקווין שאדה איזן, אך דן ברן הורחק ואיפשר לאיגור טיאגו להשיב את היתרון מהנקודה הלבנה, וטיאגו השלים צמד בתוספת הזמן וסגר סיפור. המארחת עם 16 נקודות בסך הכל העונה, הלבנים-שחורים עם 12 בלבד.

שחקני ברנטפורד מאושרים (IMAGO)שחקני ברנטפורד מאושרים (IMAGO)

קריסטל פאלאס – ברייטון 0:0

חלוקת נקודות מאכזבת מאוד בקרב מרכז הטבלה בסלהרסט פארק. שתי הקבוצות רצו לרשום ניצחון שני ברציפות בפרמייג ליג, אך רצונות לחוד ומציאות בחוד, הן יסתפקו כל אחת בנקודה בלבד. 90 הדקות לא התעלו לרמה גבוהה ולמרות מספר מצבים של המארחת, היא לא הצליחה לכבוש. פאלאס עם 17 נקודות, ברייטון עם 16 מקום אחד מתחתיה, במקום ה-11.

דאיצדאיצ'י קמאקה מול קרלוס באלבה (IMAGO)

נוטינגהאם פורסט – לידס יונייטד 1:3

ייתכן שהמארחת התחילה את מסע ההישרדות שלה כבר. מאמן שלישי כבר יש לפורסט העונה, ואם המשחק הראשון של שון דייץ’ נגמר בהפסד, אז בשבוע שעבר זה נגמר עם 2:2 מול מנצ’סטר יונייטד וכעת זה נגמר עם שלוש נקודות בקרב תחתית קריטי. אמנם המנצחת עדיין מתחת לקו, אך היא הגיעה ל-9 נקודות והיא רק נקודה אחת מחוף המבטחים. דווקא לוקאס נמצ’ה כבש ראשון, אך איברהים סנגארה, מורגן גיבס ווייט ואליוט אנדרסון הפכו. לידס עם 11 נקודות ולגמרי גם היא במאבקי הירידה.

מורגן גיבס ווייט בטירוף (IMAGO)מורגן גיבס ווייט בטירוף (IMAGO)
