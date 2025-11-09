יום ראשון, 09.11.2025 שעה 17:45
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2610-2412ויאריאל2
2513-2811ברצלונה3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1713-1211חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1414-1211ראיו וייקאנו12
1314-1311סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1113-912אוססונה15
1024-1112ג'ירונה16
923-1612לבאנטה17
918-1111מיורקה18
920-1011ולנסיה19
820-712אוביידו20

חזרה לנצח: אתלטיק בילבאו גברה 0:1 על אוביידו

הקבוצה הבאסקית שבה לחגוג לאחר שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות. ניקו וויליאמס כבש בדקה ה-25, שער במבצע נדיר ביופיו והכריע מול נועלת הטבלה. צפו

|
ניקו וויליאמס ואתלטיק בילבאו חוגגים (La Liga)
ניקו וויליאמס ואתלטיק בילבאו חוגגים (La Liga)

המחזור ה-12 בליגה הספרדית נמשך הערב (ראשון), כשאתלטיק בילבאו גברה 0:1 על נועלת הטבלה, ריאל אוביידו. הקבוצה הבאסקית חזרה לנצח אחרי שספרה שלושה הפסדים רצופים בכל המסגרות. בהמשך הערב, ולנסיה תארח את בטיס וחטאפה תתארח אצל מיורקה.

אתלטיק בילבאו – ריאל אוביידו 0:1

ניקו וויליאמס עם שער ענק מנצח את אוביידו

ארנסטו ואלוורדה וחניכיו הגיעו לסן מאמס בסיטואציה לא אידאלית, כשהם רוצים לחזור ולנצח לאחר שלושה הפסדים ברציפות. מי שהכריע את ההתמודדות היה ניקו וויליאמס. בדקה ה-25 של המשחק, שחקן הכנף הספרדי לקח את הכדור והשלים דריבל אדיר, כשחדר אל תוך הרחבה ואז מזווית קשה, הוא שלח בעיטה עוצמתית שהלכה אל המשקוף והכניעה את שוער האורחת. בעקבות הניצחון, הבאסקים עלו זמנית אל המקום השמיני בטבלה ואילו העולה החדשה נשארה במקום האחרון בלה ליגה. 

