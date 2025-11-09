וירץ ורוברטסון בהרכב ליברפול, שרקי בסיטי

מערכת ONE
קרב ענקיות ייערך הערב (ראשון) ב-18:30 במסגרת המחזור ה-11 של הפרמייר ליג כשמנצ’סטר סיטי תארח את ליברפול, והרכבי הקבוצות כבר פורסמו.
הרכב מנצ’סטר סיטי: ג’אנלואיג’י דונארומה, מתיאוס נונס, רובן דיאש, יושקו גבארדיול, ניקו אוריילי, ניקו גונזאלס, ברנרדו סילבה, פיל פודן, ראיין שרקי, ז’רמי דוקו וארלינג הולאנד.
הרכב ליברפול: גיאורגי מאמארדשווילי, קונור בראדלי, וירג’יל ואן דייק, איברהימה קונאטה, אנדרו רוברטסון, ראיין חראבנברך, אלכסיס מק-אליסטר, דומיניק סובוסלאי, מוחמד סלאח, פלוריאן וירץ והוגו אקיטיקה.