הרכבים וציונים



ז'רמי דוקו מול פלוריאן וירץ (IMAGO) ז'רמי דוקו מול פלוריאן וירץ (IMAGO)

המחזור ה-11 בליגה האנגלית סידר לנו משחק ענק, כשמנצ’סטר סיטי מארחת בשעה זו את ליברפול. התכולים נמצאים בכושר טוב, עם חמישה ניצחונות מששת המשחקים האחרונים מאז פגרת הנבחרות. המרסיסייד הצליחו להתאושש במחזור האחרון מההדחה בגביע עם ניצחון נגד אסטון וילה, ובליגת האלופות הרשימו גם כן בניצחון על ריאל מדריד באנפילד.

הקבוצה של פפ, שחוגג את משחקו האלף כמאמן, הצליחה להתגבר על פתיחת העונה החלשה שלה ובמידה וינצחו את ליברפול יעלו למקום השני בטבלה. בליגת האלופות הם ניצבים במקום הרביעי לאחר הניצחון על דורטמונד באמצע השבוע. ארלינג הולאנד מוביל את הקבוצה ממנצ’סטר עם 13 שערים, כשאף שחקן אחר לא כבש בליגה העונה יותר משער אחד.

מנגד, החבורה של ארנה סלוט יכולה לשאוב הרבה אופטימיות מהמשחק באמצע השבוע נגד הבלאנקו. אחרי ההפסדים לברנטפורד, קריסטל פאלאס ומנצ’סטר יונייטד בחודש האחרון, המרסיסייד הוכיחו שהם עדיין שייכים לטופ האירופי, וגם הם יכולים, במקרה של ניצחון, להיצמד לארסנל שבפסגה. האדומים יקוו שפלוריאן וירץ יצליח להביא את היכולת מליגת האלופות לראשונה העונה גם לליגה.

הסיטיזנס לא ניצחו את ליברפול מאז הראשון באפריל 2023, אז כבשו חוליאן אלברס, קווין דה בריינה, אילקאי גונדואן וג’ק גריליש, כזכור ארבעתם כבר לא בקבוצה, מנגד מוחמד סלאח כבש לאורחים. במשחק האחרון בין הצדדים במחזור ה-26 בעונה שעברה ניצחו המרסיסיידרס 0:2 באיתיחאד, משערים של סלאח ודומיניק סובוסלאי, שגם בישלו כל אחד לחברו.