09/11/2025 18:30
ז'רמי דוקו מול פלוריאן וירץ (IMAGO)
המחזור ה-11 בליגה האנגלית סידר לנו משחק ענק, כשמנצ’סטר סיטי מארחת בשעה זו את ליברפול. התכולים נמצאים בכושר טוב, עם חמישה ניצחונות מששת המשחקים האחרונים מאז פגרת הנבחרות. המרסיסייד הצליחו להתאושש במחזור האחרון מההדחה בגביע עם ניצחון נגד אסטון וילה, ובליגת האלופות הרשימו גם כן בניצחון על ריאל מדריד באנפילד.
הקבוצה של פפ, שחוגג את משחקו האלף כמאמן, הצליחה להתגבר על פתיחת העונה החלשה שלה ובמידה וינצחו את ליברפול יעלו למקום השני בטבלה. בליגת האלופות הם ניצבים במקום הרביעי לאחר הניצחון על דורטמונד באמצע השבוע. ארלינג הולאנד מוביל את הקבוצה ממנצ’סטר עם 13 שערים, כשאף שחקן אחר לא כבש בליגה העונה יותר משער אחד.
מנגד, החבורה של ארנה סלוט יכולה לשאוב הרבה אופטימיות מהמשחק באמצע השבוע נגד הבלאנקו. אחרי ההפסדים לברנטפורד, קריסטל פאלאס ומנצ’סטר יונייטד בחודש האחרון, המרסיסייד הוכיחו שהם עדיין שייכים לטופ האירופי, וגם הם יכולים, במקרה של ניצחון, להיצמד לארסנל שבפסגה. האדומים יקוו שפלוריאן וירץ יצליח להביא את היכולת מליגת האלופות לראשונה העונה גם לליגה.
הסיטיזנס לא ניצחו את ליברפול מאז הראשון באפריל 2023, אז כבשו חוליאן אלברס, קווין דה בריינה, אילקאי גונדואן וג’ק גריליש, כזכור ארבעתם כבר לא בקבוצה, מנגד מוחמד סלאח כבש לאורחים. במשחק האחרון בין הצדדים במחזור ה-26 בעונה שעברה ניצחו המרסיסיידרס 0:2 באיתיחאד, משערים של סלאח ודומיניק סובוסלאי, שגם בישלו כל אחד לחברו.
מחצית שניה
-
'55
- דוקו חדר לרחבה ושיגר בעיטה עוצמתית לשער, מאמארדשווילי לא התקשה וקלט את הכדור
-
'53
- חילוף ראשון במנצ'סטר סיטי: ראיין שרקי פינה את מקומו לסאביניו
מחצית ראשונה
-
'45+4
- שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:2! ניקו גונזאלס שיגר בעיטה חזקה מחוץ לרחבה, הכדור פגע ברגלו של ואן דייק, הטעה את מאמארדשווילי וחדר לרשת
-
'39
- וירג'יל ואן דייק עלה נהדר לכדור קרן ובנגיחה חזק הכניע את דונארומה, אך השער נפסל עקב נבדל פאסיבי של אנדי רוברטסון
-
'29
- שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ל-0:1! מתיאוס נונייס הגביה כדור נהדר לרחבה, הולאנד עלה מצוין ובנגיחה קשתית שלך את הכדור ישר לחיבור הרחוק. איזה שער גדול!
-
'26
- דוקו חדר לרחבה בפעולה אישית נהדרת והפציץ את הפינה הקרובה, מאמארדשווילי הגיב מצוין והדף לקרן
-
'17
- ראיין שרקי הגיע לעמדה טובה בתוך הרחבה, אך שחרר כדור גבוה מעל למסגרת
-
'13
- גיורגי מאמארדשווילי הכשיל את ג'רמי דוקו הרחבה, ארלינג הולאנד ניגש לבעיטה מהנקודה אך סחט מהגיאורגי הצלה נהדרת
-
'8
- מוחמד סלאח הגיע להזדמנות טובה ברחבה, רובן דיאש בפעולת הגנה מצוינת הצליח לבלום אותו
-
'1
- שריקת הפתיחה באיתיחאד! כריס קבאנה הוציא את ההתמודדות לדרך