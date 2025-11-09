יום ראשון, 09.11.2025 שעה 17:45
קרלוס אלקראס גבר על אלכס דה מינור בטורינו

הספרדי פתח ברגל ימין את טורניר גמר הסבב, כשהמעידה בפאריס נשארה מאחור. הוא גבר 6:7(5) ו-2:6 על האוסטרלי, כשברקע המאבק מול סינר על פסגת הדירוג

קרלוס אלקראס (IMAGO)
קרלוס אלקראס (IMAGO)

קרלוס אלקראס פתח את טורניר גמר הסבב ברגל ימין. הספרדי גבר היום (ראשון) על אלכס דה מינור בתוצאה 6:7(5), 2:6 בטורינו אחרי שעה ו-40 דקות. המעידה בפאריס בשבוע שעבר נשארה מאחור, והקהל האיטלקי קיבל את אלוף הרולאן גארוס ואלוף ארצות הברית הטרי כשהוא חד ומרוכז, בדרך לניצחון הישיר הראשון שלו בטורניר הגמר של השנה.

ברקע לניצחון עומד המאבק הגדול של אלקראס מול יאניק סינר על פסגת הדירוג העולמי. הספרדי הגיע לטורינו כמדורג 2, אחרי עונה עצומה עם תארים במונאקו, רומא, סינסינטי, רוטרדאם, קווינס, טוקיו וכמובן בשני הגראנד סלאמים, כשהמטרה המוצהרת היא לסיים את 2025 במקום הראשון. הניצחון הערב מסמן פתיחה נקייה ללחץ שמלווה כל נקודה בטורניר שבו אין “משחקי חימום”.

הדרך לטופ עוברת גם דרך היסטוריה לא פשוטה עבור טניס ספרדי במאסטרס: מאז 1998, אז זכה אלכס קורחה, אף ספרדי לא הניף את גביע הטורניר. רפא נדאל, חואן קרלוס פררו, קרלוס מויה ודויד פרר עמדו על הסף, אך לא סיימו את העבודה. אלקראס, שבא לטורינו אחרי זכייה בטוקיו, אך גם הפסד בפתיחה בפאריס, יודע שהשנה הסיפור אמור להיות אחר, והיום זה נראה כך.

מולו עמד דה מינור, אוסטרלי עם שורשים עמוקים ב״בית ספר״ הספרדי, שמגיע לגמר ה-ATP לראשונה בקריירה אחרי עונת שיא: תואר עשירי בוושינגטון, 55 ניצחונות ב־76 משחקים וגמר ברוטרדאם, שם הפסיד לאחד, קרלוס אלקראס. הראש בראש עוד לפני הערב עמד על 0:4 לספרדי, והמשחק הזה הגדיל את הפער ל־0:5, כולל שני מפגשים נוספים שניצח השנה (ברצלונה ורוטרדאם) ועוד שניים ב־2022–2023 (קווינס וברצלונה).

המאפיינים שהובילו את אלקראס העונה בלטו גם מחוץ ללוחות התוצאות: ניהול רגעים גדולים בקור רוח, עליונות פיזית שמאפשרת לו להאריך חילופים עד לשבירה המנטלית של היריב, והיכולת להרים את הרמה בדיוק כשהסט נהיה “כבד”. אפילו הדינמיקה הייחודית של הטורניר, בלי זמן להסתגלות ועם איכות עילית כבר במשחק פתיחה, לא טרפה לו את הקלפים.

עבור אלקראס, זהו רק הצעד הראשון בשבוע שבו כל נקודה עשויה להיות קריטית בקרב על מספר 1 בעונה, אבל אחרי הניצחון במשחק הפתיחה, המסר יצא ברור: הוא כאן כדי לסגור מעגל.

