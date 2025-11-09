ברארדי כיכב, אטאלנטה הובסה 3:0 מול ססואולו

משחקי המחזור ה-11 בליגה האיטלקית המשיכו היום (ראשון), עם המשחק המוקדם שבו אטאלנטה הובסה 3:0 מול ססואולו. בהמשך, נאפולי תארח את בולוניה, גנואה תפגוש את פיורנטינה בקרב תחתית ורומא תשחק מול אודינזה.

אטאלנטה – ססואולו 3:0

בצרות: אטאלנטה מקבלת שלישייה מססואולו

הלה דאה ממשיכה לצמוח מטה וסופרת כבר משחק שביעי רצוף בליגה בו היא לא מנצחת, והפסד שני ברצף. העניינים היו יכולים להיראות אחרת עבור המארחת, אחרי שאדמולה לוקמן כבר הצליח להכניע את השוער ארנו מיוריץ’, אבל ג’יי איזדס סיפק הצלה גדולה ומנע יתרון.

משם, המשחק עבר לרגלי הנרוורדי, שהצליחו לסחוט פנדל, אותו כבש דומיניקו ברארדי. הסמל של הקבוצה והקפטן שלה, הוסיף בישול גדול לאנדראה פינמונטי עם פתיחת המחצית השנייה, וגם התכבד בצמד בדקה ה-66, בגול שחתם את תוצאת המשחק.