ליגה איטלקית 25-26
228-1610נאפולי1
229-1711מילאן2
2112-2410אינטר3
215-1010רומא4
1910-1411יובנטוס5
188-1610בולוניה6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
157-1310לאציו9
1515-1210אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1311-1311אטאלנטה13
1014-911קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
814-711פארמה17
614-610גנואה18
616-611ורונה19
416-710פיורנטינה20

ברארדי כיכב, אטאלנטה הובסה 3:0 מול ססואולו

קפטן הנרוורדי כבש צמד והוסיף בישול לפינמונטי, וטיפסו לחלק העליון בטבלה מול הקבוצה מברגמו שרשמה משחק ליגה שביעי רצוף בו היא לא מנצחת. צפו

דומניקו ברארדי עם הופעה גדולה ושלוש נקודות (IMAGO)
דומניקו ברארדי עם הופעה גדולה ושלוש נקודות (IMAGO)

משחקי המחזור ה-11 בליגה האיטלקית המשיכו היום (ראשון), עם המשחק המוקדם שבו אטאלנטה הובסה 3:0 מול ססואולו. בהמשך, נאפולי תארח את בולוניה, גנואה תפגוש את פיורנטינה בקרב תחתית ורומא תשחק מול אודינזה.

אטאלנטה – ססואולו 3:0

בצרות: אטאלנטה מקבלת שלישייה מססואולו

הלה דאה ממשיכה לצמוח מטה וסופרת כבר משחק שביעי רצוף בליגה בו היא לא מנצחת, והפסד שני ברצף. העניינים היו יכולים להיראות אחרת עבור המארחת, אחרי שאדמולה לוקמן כבר הצליח להכניע את השוער ארנו מיוריץ’, אבל ג’יי איזדס סיפק הצלה גדולה ומנע יתרון.

משם, המשחק עבר לרגלי הנרוורדי, שהצליחו לסחוט פנדל, אותו כבש דומיניקו ברארדי. הסמל של הקבוצה והקפטן שלה, הוסיף בישול גדול לאנדראה פינמונטי עם פתיחת המחצית השנייה, וגם התכבד בצמד בדקה ה-66, בגול שחתם את תוצאת המשחק.

