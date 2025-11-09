יום ראשון, 09.11.2025 שעה 17:43
כדורגל ישראלי

אלי דסה פתח ורשם משחק מלא ב-0:2 של ניימיכן

המגן הישראלי היה שותף לניצחון ולשמירה על רשת נקייה נגד כרוניגן בהולנד. 90 דקות לשון וייס בהפסד ספרטה סלמט, דין דוד עלה רק בתוספת הזמן ביפן

|
אלי דסה (IMAGO)
אלי דסה (IMAGO)

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (ראשון) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

שון וייס, קשרה הישראלי של ספרטה סלמט, פתח בהרכב והשלים 90 דקות בהפסד 2:1 לפולטיכניקה קישינב במסגרת המחזור ה-19 של הליגה המולדבית. קבוצתו נמצאת בתחתית הליגה עם 10 נקודות עד כה.

# במחזור ה-12 של הליגה ההולנדית, המגן הישראלי אלי דסה התחיל ב-11 של ניימיכן נגד כרוניגן, ורשם משחק מלא כשקבוצתו ניצחה בפעם החמישית העונה עם 0:2 ביתי.

# דין דוד לא פתח היום בהרכב של יוקוהמה מרינוס במחזור ה-36 של הליגה היפנית. קבוצתו ניצחה 0:3 את קיוטו סנגה והחלוץ הישראלי לא קיבל הרבה דקות, ולמעשה נכנס לזמן קצר במיוחד רק בגארבג’ טיים (95’).

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */