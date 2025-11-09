אלי דסה פתח ורשם משחק מלא ב-0:2 של ניימיכן

הליגות השונות ברחבי אירופה בעיצומן וגם הנציגים שלנו מעבר לים ממשיכים לכתוב את סיפור הקריירה שלהם. היום (ראשון) שיחקו מספר לגיונרים ישראליים מסביב לגלובוס וניסו לעזור לקבוצות שלהם לעמוד במטרות.

# שון וייס, קשרה הישראלי של ספרטה סלמט, פתח בהרכב והשלים 90 דקות בהפסד 2:1 לפולטיכניקה קישינב במסגרת המחזור ה-19 של הליגה המולדבית. קבוצתו נמצאת בתחתית הליגה עם 10 נקודות עד כה.

# במחזור ה-12 של הליגה ההולנדית, המגן הישראלי אלי דסה התחיל ב-11 של ניימיכן נגד כרוניגן, ורשם משחק מלא כשקבוצתו ניצחה בפעם החמישית העונה עם 0:2 ביתי.

# דין דוד לא פתח היום בהרכב של יוקוהמה מרינוס במחזור ה-36 של הליגה היפנית. קבוצתו ניצחה 0:3 את קיוטו סנגה והחלוץ הישראלי לא קיבל הרבה דקות, ולמעשה נכנס לזמן קצר במיוחד רק בגארבג’ טיים (95’).