יום ראשון, 09.11.2025 שעה 18:07
כדורגל עולמי

אסנסיו, ברהים ואמבפה בהרכב של ריאל מדריד

הבלאנקוס יתארחו אצל ראיו וייקאנו ב-17:15 (חי בערוץ ONE): ואלוורדה בהגנה, טרנט שוב על הספסל. גם גולר, בלינגהאם וקמאבינגה יתחילו. ה-11 בפנים

|
ברהים דיאס וראול אסנסיו (רויטרס)
ברהים דיאס וראול אסנסיו (רויטרס)

המחזור ה-12 של הליגה הספרדית ממשיך היום (ראשון) עם סגנית האלופה ריאל מדריד, שמתארחת אצל ראיו וייקאנו (17:15, שידור חי בערוץ ONE), אצלה לא השיגה ניצחון כבר שלוש שנים. החבורה של צ’אבי אלונסו רוצה כמובן לשבור את המחסום השלילי הזה ולפתוח פער לפחות זמני של שמונה נקודות על ברצלונה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, אלברו קאררס, דין האוסן, ראול אסנסיו, פדריקו ואלוורדה, אדוארדו קמאבינגה, ארדה גולר, ג’וד בלינגהאם, ברהים דיאס, וניסיוס ג’וניור וקיליאן אמבפה.

במסגרת מפגשי העבר, ריאל מדריד כאמור לא ניצחה כבר שלוש שנים בווייקאס, כשהפעם האחרונה שזה קרה, הייתה אי שם בעונת 2021/22, בה הבלאנקוס רשמו 0:1 קטן משער של קארים בנזמה. במפגש האחרון בברנבאו, הלבנים גברו 1:2 על ראיו משערים של אמבפה ו-ויניסיוס.

מבחינת היריבה, החבורה של איניגו פרס נמצאת בעונה לא יציבה במיוחד. ביום חמישי האחרון היא ניצחה 2:3 את לך פוזנן בקונפרנס ליג, אך מצד שני, במחזור האחרון בליגה היא ספגה תבוסה 4:0 מוויאריאל. תצליח להפתיע פעם נוספת את הקבוצה הגדולה של העיר בדרבי הקטן של מדריד?

