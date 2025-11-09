אסנסיו, ברהים ואמבפה בהרכב של ריאל מדריד

המחזור ה-12 של הליגה הספרדית ממשיך היום (ראשון) עם סגנית האלופה ריאל מדריד, שמתארחת אצל ראיו וייקאנו (17:15, שידור חי בערוץ ONE), אצלה לא השיגה ניצחון כבר שלוש שנים. החבורה של צ’אבי אלונסו רוצה כמובן לשבור את המחסום השלילי הזה ולפתוח פער לפחות זמני של שמונה נקודות על ברצלונה.

הרכב ריאל מדריד: טיבו קורטואה, אלברו קאררס, דין האוסן, ראול אסנסיו, פדריקו ואלוורדה, אדוארדו קמאבינגה, ארדה גולר, ג’וד בלינגהאם, ברהים דיאס, וניסיוס ג’וניור וקיליאן אמבפה.

במסגרת מפגשי העבר, ריאל מדריד כאמור לא ניצחה כבר שלוש שנים בווייקאס, כשהפעם האחרונה שזה קרה, הייתה אי שם בעונת 2021/22, בה הבלאנקוס רשמו 0:1 קטן משער של קארים בנזמה. במפגש האחרון בברנבאו, הלבנים גברו 1:2 על ראיו משערים של אמבפה ו-ויניסיוס.

מבחינת היריבה, החבורה של איניגו פרס נמצאת בעונה לא יציבה במיוחד. ביום חמישי האחרון היא ניצחה 2:3 את לך פוזנן בקונפרנס ליג, אך מצד שני, במחזור האחרון בליגה היא ספגה תבוסה 4:0 מוויאריאל. תצליח להפתיע פעם נוספת את הקבוצה הגדולה של העיר בדרבי הקטן של מדריד?