09.11.2025
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
2810-3011פיינורד1
2816-3511פ.ס.וו. איינדהובן2
2413-2411אלקמאר3
2017-2212אייאקס4
1915-1711כרונינגן5
1916-2212אוטרכט6
1618-2012טוונטה אנסחדה7
1620-1812פורטונה סיטארד8
1624-1412ספרטה רוטרדם9
1520-2711ניימיכן10
1421-1912הירנביין11
1317-1711גו אהד איגלס12
1320-1612וולנדם13
1221-1512נאק ברדה14
1227-1412זוולה15
1023-1112אקסלסיור רוטרדם16
921-1412טלסטאר17
933-1712הראקלס אלמלו18

"החילוף של גלוך - אצבע אמצעית גדולה לכולנו"

אוהדים בהולנד ביקרו את הורדת הישראלי לספסל במחצית השנייה: "מחווה של גרים להייטינחה. עוד משוגע שחושב שכשאייאקס בפיגור קלאסן עדיף על אוסקר"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

אייאקס רשמה היום (ראשון) הפסד 2:1 לאוטרכט בליגה ההולנדית במשחק הבכורה של המאמן הזמני החדש פרד גרים. למרות פתיחה מבטיחה ויכולת טובה לפרקים, הקבוצה שוב כשלה לשמור על יציבות. אוסקר גלוך, שפתח בהרכב והוחלף במחצית השנייה, הפך למוקד הדיון הסוער ביותר בקרב אוהדי הקבוצה ברשתות החברתיות.

התגובות ברשת לא איחרו להגיע, ורובן תקפו את ההחלטה להוציא את גלוך מהמשחק. "כל כך הרבה מצבים מסוכנים מתחילים עם אוסקר גלוך. שחקן מדהים באמת, שלפעמים ממקם את עצמו בצורה פנטסטית", כתב אחד האוהדים. אחר הוסיף: "קלאסן עבור גלוך הוא אצבע אמצעית גדולה לכולנו".

גם בהולנדית נשמעו קולות נזעמים כלפי גרים: "אני משתגע. עוד משוגע שחושב שכשאנחנו בפיגור, קלאסן יעשה טוב יותר מגלוך. איזו טירוף. ביזארי". אוהדים אחרים תהו על דפוסי החילופים החוזרים: "זה באמת יוצא דופן שגלוך, מורו ואיטאקורה משחקים כל כך מעט. אדוורדסן עוד היה הגיוני הפעם, אבל כבר אפשר היה לצפות שמורו ייכנס. להוציא את גלוך? לא לשתף את איטאקורה? אולי זה קשור לכושר גופני, אבל זה מאוד תמוה".

לא כולם פספסו את ההקשר ההיסטורי, אחד הגולשים לעג לגרים וכתב: "מחווה יפה של גרים להייטינחה, להוציא את גלוך בשביל קלאסן". גם בתקשורת ההולנדית ציינו שגלוך היה בין הבולטים על המגרש עד שירד לספסל. אחד האוהדים סיכם: "ראיית משחק יוצאת מן הכלל וטכניקה פנטסטית על מטר רבוע. תענוג מול קבוצות שמתגוננות בצפיפות, אבל גם כשיש שטחים פתוחים".

