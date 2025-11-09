הרכבים וציונים



רותם חטואל עם הכדור (עמרי שטיין)

המחזור העשירי בליגת העל ממשיך גם כעת, כאשר בשעה זו הפועל חיפה והפועל פתח תקווה נפגשות באצטדיון סמי עופר. המארחת מגיעה אחרי התבוסה 4:1 במחזור הקודם למ.ס אשדוד, בעוד המלאבסים מגיעים לאחר תיקו 2:2 עם בני סכנין, במשחק בו הובילו פעמיים אך איבדו את היתרון.

החבורה של גל אראל רוצה לחזור למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים ברציפות, 3:2 לבית”ר ירושלים וכאמור 4:1 לאשדוד. כעת, הפועל חיפה רוצה להשיג שלוש נקודות שיעלו אותה עד למקום השביעי בטבלה.

בצד השני של המתרס, החבורה של עומר פרץ פתחה את העונה בצורה טובה, אך לאחרונה נמצאת ביכולת פחות טובה, כשהיא סופרת חמישה משחקים ללא ניצחון. אגב, בשלושת המפגשים האחרונים, המלאבסים סיימו עם שלוש תוצאות תיקו וכעת רוצים להשיג ניצחון.

הפעם האחרונה שהקבוצות נפגשו הייתה בסיבוב ח’ של גביע המדינה בשנה שעברה, אז המשחק הסתיים בשוויון 1:1 אחרי 120 דקות, ובסופו של דבר הפועל חיפה יצאה עם ידה על העליונה בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים. בליגה הם נפגשו בפעם האחרונה במחזור ה-20 של עונת 2023/24, וגם אז החיפאים ניצחו 0:2, כזכור את העונה הזו המלאבסים סיימו בליגה השנייה.