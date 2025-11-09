דורון בן דור
|
09/11/2025 20:00
רותם חטואל עם הכדור (עמרי שטיין)
המחזור העשירי בליגת העל ממשיך גם כעת, כאשר בשעה זו הפועל חיפה והפועל פתח תקווה נפגשות באצטדיון סמי עופר. המארחת מגיעה אחרי התבוסה 4:1 במחזור הקודם למ.ס אשדוד, בעוד המלאבסים מגיעים לאחר תיקו 2:2 עם בני סכנין, במשחק בו הובילו פעמיים אך איבדו את היתרון.
החבורה של גל אראל רוצה לחזור למסלול הניצחונות אחרי שני הפסדים ברציפות, 3:2 לבית”ר ירושלים וכאמור 4:1 לאשדוד. כעת, הפועל חיפה רוצה להשיג שלוש נקודות שיעלו אותה עד למקום השביעי בטבלה.
בצד השני של המתרס, החבורה של עומר פרץ פתחה את העונה בצורה טובה, אך לאחרונה נמצאת ביכולת פחות טובה, כשהיא סופרת חמישה משחקים ללא ניצחון. אגב, בשלושת המפגשים האחרונים, המלאבסים סיימו עם שלוש תוצאות תיקו וכעת רוצים להשיג ניצחון.
הפעם האחרונה שהקבוצות נפגשו הייתה בסיבוב ח’ של גביע המדינה בשנה שעברה, אז המשחק הסתיים בשוויון 1:1 אחרי 120 דקות, ובסופו של דבר הפועל חיפה יצאה עם ידה על העליונה בבעיטות הכרעה מ-11 מטרים. בליגה הם נפגשו בפעם האחרונה במחזור ה-20 של עונת 2023/24, וגם אז החיפאים ניצחו 0:2, כזכור את העונה הזו המלאבסים סיימו בליגה השנייה.
מחצית שניה
-
'57
- החילוף הנוסף בהפועל פתח תקווה קבע שעידן כהן עלה לשחק במקומו של נועם כהן
-
'57
- בעמדת הבלם, אוראל דגני עלה במקומו של מתן גושה
-
'57
- חילוף משולש של עומר פרץ, בעמדת החלוץ, מארק קוסטה פינה את מקומו לשביט מזל
-
'54
- איתי רוטמן היה המוצהב הראשון במשחק, לאחר שתפס את איסט על סף הרחבה ומנע ממנו להתקדם עם הכדור אל עבר השער
-
'52
- חילוף ראשון של גל אראל, יונתן פרבר פינה את מקומו, רג'יס אנדו נכנס אל המגרש
-
'51
- הפועל חיפה הגיעה להזדמנות אדירה להשלים את המהפך, כשאופק ביטון קיבל את הכדור במרכז הרחבה, הוא בעט והחמיץ ממצב קורץ לכיבוש
מחצית ראשונה
-
'44
- הקפטן של המארחת כמעט ומצא את הרשת, דקה לפני הירידה למחצית, כשבעט מחוץ לרחבה כדור שהלך לקורה
-
'39
- חילוף מוקדם אצל עומר פרץ, יונתן כהן שכבש את שער הבכורה שלו, נפצע ופינה את מקומו לרועי דוד
-
'32
- ג'ורג' דיבה כמעט השלים מהפך, הבלם נגח מצוין מתוך הרחבה, אך עומר כץ עצר נהדר
-
'23
- דקה 23, שער! הפועל חיפה השוותה ל-1:1: על אף ההחמצות הגדולות של הפועל פתח תקווה, החלוץ של המארחת מצא את הרשת מתוך הרחבה ואיזן את התוצאה
-
'21
- ג'יימס אדניי הגיע להזדמנות מצוינת והוא בעט ממרכז הרחבה, אך הכדור הלך מעל המסגרת
-
'19
- יונתן כהן היה קרוב כל כך להשלים צמד, יציאה רעה של אנטמן, סידרה לכובש הגול הראשון מצב נהדר מחוץ לרחבה ללא שוער בשער, אך הוא פספס את המסגרת
-
'2
- דקה 2, שער! הפועל פתח תקווה עלתה ליתרון 0:1: שחר רוזן מסר כדור מדוד ומדויק אל יונתן כהן, שלא התבלבל ודייק עם בעיטה מתוך הרחבה והכניע את ניב אנטמן
-
'1
- דקל צינו שרק לפתיחת ההתמודדות