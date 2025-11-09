יום ראשון, 09.11.2025 שעה 15:13
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2610-2412ויאריאל2
2513-2811ברצלונה3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1211חטאפה7
1619-1812סביליה8
1511-1112אלאבס9
1514-1312אלצ'ה10
1414-1211ראיו וייקאנו11
1413-1111אתלטיק בילבאו12
1314-1311סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1113-912אוססונה15
1024-1112ג'ירונה16
923-1612לבאנטה17
918-1111מיורקה18
920-1011ולנסיה19
819-711אוביידו20

מוחמא מההתעניינות: הקריצה של איונג לברצלונה

חלוץ לבאנטה, שזוכה לעניין מהאלופה ומריאל, דיבר על עתידו ונראה כי הבהיר לאן הוא מעדיף לעבור: "אטו מודל לחיקוי, מקווה להשיג חולצה מלבנדובסקי"

אטה איונג (IMAGO)
אטה איונג (IMAGO)

אלו ימים של הצהרות מצד המועמדים האפשריים לחיזוק ברצלונה. חוליאן אלברס השאיר את הדלת פתוחה למעבר עתידי בראיון ל’לאקיפ’, וכעבור יממה התייחס אטה איונג לשמועות סביב התעניינותן של ברצלונה וריאל מדריד ברכישתו. החלוץ הקמרוני הביע את שמחתו מהקישור לשתי הענקיות, המועדון ממדריד והקבוצה הקטלונית, אך הבהיר כי כרגע הוא ממוקד אך ורק בהמשך ההופעות הטובות שלו במדי לבאנטה.

"אני מרגיש ממש מוחמא. זה אומר לי הרבה, כי זה מראה שהעבודה הקשה שלי משתלמת. אבל אני פשוט צריך להמשיך בלבאנטה ואז נראה מה יקרה בעתיד", אמר בראיון. החלוץ בן ה-22 סיפר כי הוא משתדל "לא להסתכל יותר מדי בטלפון" כדי שלא תוסח דעתו ויוכל להישאר ממוקד בהבקעת שערים.

"אני מנסה לא להסתכל יותר מדי בטלפון כי החברים שלי מתקשרים אליי עם כל השמועות. אני אומר להם, 'אני לא יודע כלום, רק שיחקתי בפלייסטיישן'. אני מעדיף הרבה יותר לשחק 'קול אוף דיוטי', לצפות באנימה או לקרוא ספרי היסטוריה מאשר למלא את הראש שלי בשמועות. אם מעבר גדול אמור לקרות, הוא יקרה רק אם אעבוד קשה", אמר.

קארל אטה איונג (IMAGO)קארל אטה איונג (IMAGO)

למרות שלא התחייב לגבי עתידו וגם הודה שהיה רוצה לשחק בפרמייר ליג, רמז איונג על אפשרות של מעבר לברצלונה כשהזכיר את המודלים לחיקוי שלו: "אטו היה הכי טוב. הוא אחד מהשחקנים שהכי השפיעו עליי. אהבתי אותו כשהוא שיחק בברצלונה", פתח ואמר. "והייתי אומר שרוברט לבנדובסקי הוא עוד מודל לחיקוי, במיוחד כשהייתי צעיר והוא שיחק בדורטמונד. הוא הצליח להבקיע כל כך הרבה שערים לאורך הקריירה שלו. זה באמת מרשים מה שהוא עושה עכשיו בברצלונה", הסביר.

"יש לו סיום נהדר ותנועה מאוד חכמה. הוא תמיד נראה כאילו הוא יודע מתי בדיוק לבקש את הכדור. אני יכול ללמוד ממנו הרבה. כשנשחק שוב מול ברצלונה, אני מקווה להשיג את החולצה שלו כדי להוסיף אותה לאוסף שלי", סיכם.

