"המשחק תלוי במכבי, היא קבוצה טובה מבית"ר"

רגע לפני יציאה לפגרה בת שלושה שבועות, המחזור העשירי של ליגת העל יינעל הערב (ראשון, 20:30) כאשר מכבי תל אביב תארח את בית”ר ירושלים למשחק גדול ויוקרתי. לקראת ההתמודדות, פרשן ONE, אורן קדוש, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך זה ישפיע המצב של ניקולאסקו על מכבי? והאם המשחק תלוי במכבי או יותר בבית”ר?

“אנחנו יודעים איך בית”ר תשחק. מן הסתם המשחק יותר תלוי במכבי, שהיא קבוצה יותר טובה וגם תהנה מהדחיפה של הקהל הביתי. אפשר לראות שבמשחק האחרון לאזטיץ’ פתח עם מדמון וסחט אותו עד הסוף, אז לדעתי נראה בהרכב היום את ניקולאסקו או אבו פרחי במקומו. הרוטציה תהיה מזערית כי הרי קמארה לא יוכל לשחק, הוא באנגליה, וגם בליץ’ פצוע. לי חשוב לראות את איתמר נוי מקבל עוד קרדיט, ויותר חשוב שיהיה מוסר טוב בגלל הלחץ של בית”ר, וחסר כזה במכבי, היא התקשתה מול הרבה קבוצות וצריך יותר את אנדרדה”.

לי יש תחושה שבית”ר תפתיע ותנצח, פתיחת המשחק תהיה קריטית.

”הייתי מסכים איתך אם הם היו מגיעים עם גדראני וגם ירין לוי”.

ירין לוי (עמרי שטיין)

אבל גם למכבי יש אותה בעיה.

”התחליפים של מכבי יותר טובים ויש לה את הקהל הביתי. אם בית”ר הייתה באה עם הרכב מלא, אז אולי הייתי מסכים איתך”.

לסיום, תוצאה.

”אני חושב שאם מכבי תשחק ישיר ולעומק, היא תנצח 1:2”.