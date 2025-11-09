יום ראשון, 09.11.2025 שעה 15:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"המשחק תלוי במכבי, היא קבוצה טובה מבית"ר"

אורן קדוש, פרשן ONE, ב"שיחת היום": "התחליפים של האלופה לחוסרים טובים משל היריבה, ויש לה גם את הדחיפה מהקהל הביתי בבלומפילד". וגם: ניקולאסקו

|
יון ניקולאסקו ועידו שחר (רדאד ג'בארה)
יון ניקולאסקו ועידו שחר (רדאד ג'בארה)

רגע לפני יציאה לפגרה בת שלושה שבועות, המחזור העשירי של ליגת העל יינעל הערב (ראשון, 20:30) כאשר מכבי תל אביב תארח את בית”ר ירושלים למשחק גדול ויוקרתי. לקראת ההתמודדות, פרשן ONE, אורן קדוש, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

איך זה ישפיע המצב של ניקולאסקו על מכבי? והאם המשחק תלוי במכבי או יותר בבית”ר?
“אנחנו יודעים איך בית”ר תשחק. מן הסתם המשחק יותר תלוי במכבי, שהיא קבוצה יותר טובה וגם תהנה מהדחיפה של הקהל הביתי. אפשר לראות שבמשחק האחרון לאזטיץ’ פתח עם מדמון וסחט אותו עד הסוף, אז לדעתי נראה בהרכב היום את ניקולאסקו או אבו פרחי במקומו. הרוטציה תהיה מזערית כי הרי קמארה לא יוכל לשחק, הוא באנגליה, וגם בליץ’ פצוע. לי חשוב לראות את איתמר נוי מקבל עוד קרדיט, ויותר חשוב שיהיה מוסר טוב בגלל הלחץ של בית”ר, וחסר כזה במכבי, היא התקשתה מול הרבה קבוצות וצריך יותר את אנדרדה”.

לי יש תחושה שבית”ר תפתיע ותנצח, פתיחת המשחק תהיה קריטית.
”הייתי מסכים איתך אם הם היו מגיעים עם גדראני וגם ירין לוי”.

ירין לוי (עמרי שטיין)ירין לוי (עמרי שטיין)

אבל גם למכבי יש אותה בעיה.
”התחליפים של מכבי יותר טובים ויש לה את הקהל הביתי. אם בית”ר הייתה באה עם הרכב מלא, אז אולי הייתי מסכים איתך”.

לסיום, תוצאה.
”אני חושב שאם מכבי תשחק ישיר ולעומק, היא תנצח 1:2”.

