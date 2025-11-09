נבחרת "גולסטאר" תיתקע בפיליפינים בשל טייפון?

רגעים לא נעימים עוברים על נבחרת "גולסטאר" בעקבות מזג האוויר הקיצוני בפיליפינים, שם התקיימו צילומי העונה החדשה של תוכנית הדוקו ריאליטי המצליחה. סופת טייפון קיצונית בעוצמתה בדרך לאיזור ולכן לא ברור אם ניתן יהיה לחזור לארץ.

"זה קטן בשבילי אחרי שעברתי דברים כאלה ב’הישרדות’”, אמר כוכב העבר, ג’ובאני רוסו, שמשחק בסדרה, “זה לא נעים ומקווה שנוכל לחזור ולא ניתקע פה. זה קטן עליי אחרי מה שעברתי".

יש לציין שהסתיימו כבר צילומי "גולסטאר" ולפי התכנון המקורי, רוסו והיתר היו אמורים לחזור לישראל מחר. כעת לא ברור האם איתני הטבע ישנו את התוכניות וייאלצו אותם לחזור בשלב מאוחר יותר.

בפיליפינים יש כוננות גבוהה אחרי שסופה גבתה את חייהם של 220 בני אדם, אלא שזה לא הכל. בדרך לאיזור סופה עוצמתית עוד יותר וכבר מיל מיליון תושבים פונו מבתיהם בצל דיווחים על הצפות. מאות טיסות כבר בוטלו.