"איטודיס? קרינגטון כמו שהיה לו את ווילבקין?"

הפועל ת”א אולי העמידה סגל מלא בכוכבים בראשות ואסיליה מיציץ’, אבל אתמול (שבת) הפועל ירושלים הייתה זו שחגגה. מחזיקת הסופר קאפ זכתה גם בגביע ווינר אחרי ניצחון 84:89 על הקבוצה של דימיטריס איטודיס. מאמן ירושלים, יונתן אלון, דיבר על התחושות אחרי הזכייה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות “ישראייר”.

אתם אוהבים לשחק נגד התל אביביות בכלל, המצ’אפים מולם הולכים לך טוב.

”כל ספורטאי אוהב את הרגעים האלו, משחקים בשביל זה וזה כיף”.

הפועל אחת מהקבוצות הטובות באירופה ואתה רואה מה הולך ביורוליג.

”כן, אין ספק, קבוצה נהדרת וזה כיף לנצח”.

שמענו את עופר ינאי על השיפוט, האם זה מה שהכריע את המשחק? אני ראיתי שעליתם ליתרון יפה מאוד, האם אתה מסכים התלונות?

”לדעתי לא, אני מתעסק בירושלים ולא בת”א”.

עופר ינאי (רועי כפיר)

מה יש לך להגיד על הפועל ירושלים, באירופה פחות הולך, אבל יש לך קבוצה קבוצתית ויש טביעת יד של מאמן, איך אתה מנתח את הקבוצה?

”אני מרוצה בשבוע האחרון וניצחנו את הקבוצה הטובה ביורוקאפ והקבוצה הטובה ביורוליג, התחלנו קצת צולע, אבל יש לקבוצה המון כלים ועושים טעויות בהתחלה, אנחנו בשלב הזה, אבל אני חושב שנהיה טובים יותר גם בהמשך”.

הארפר בכושר נהדר, הוא הופך את המשחק ליותר קל עבורכם?

”הוא שחקן סופר מיוחד, קבוצה כמו הפועל לא עצרה אותו, הם ניסו הכל וזה שחקן שבכל ההיסטוריה של ירושלים הוא בטופ של הטופ, כיף שיש אחד כזה בקבוצות ולא רק באיכות, אלא כשחקן שעובד קשה”.

נמרוד לוי נפצע לך, איפה אתה רוצה להתחזק? מה אתה רוצה להביא?

”אני לא מדבר על חיזוק, יש לו MRI וצריך לברר את משך הזמן שהוא יהיה חסר, אם באמת יהיה חסר תקופה ארוכה אז אולי נצטרך לדבר על זה, אבל הקבוצה נבנתה שיכולה להתמודד עם פציעות בטווח קצר”.

נמרוד לוי ויונתן אלון (אורן בן חקון)

אתם רוצים לקחת את היורוקאפ ושואפים להיות קבוצה שלישית ביורוליג, את התארים פה בארץ אתה לוקח, אבל מה מבחינת סדר העדיפויות? קודם להבטיח יורוקאפ ואחרי זה גביע ואליפות?

”זה לא עובד ככה, לא מגיעים למשחק ואומרים שהוא לא חשוב”.

מבחינת חלוקת כוחות.

”היורוקאפ מטרה חשובה מאוד, ההנהלה הציבה לי וכל משחק נרצה לשחק הכי טוב שאפשר”.

בהתחלה האוהדים היו נגדך, זה הכניס טיפה לחץ למערכת? תוצאות פחות טובות היו וזה שם משקל על הכתפיים?

”תוצאות לא טובות תמיד שמות משקל על הכתפיים, ככה זה בספורט ובכל הענפים, מי שלא יכול להתמודד עם הלחץ הזה הוא לא בנוי לעבוד במקצוע הזה”.

מה עם חזרת המשחקים לארץ, עוד שלושה שבועות יחזור ביורוליג, מה דעתך על הדבר הזה? אתם מחכים בטח לזה.

”אני לא בסוד העניין מבחינת קבלת ההחלטות אז אני יודע כמוכם”.

מתן אדלסון ואוהדי הפועל ירושלים (אורן בן חקון)

זה חשוב לקבוצות.

”זה אוויר לנשימה, זה לשחק עם הקהל סוף סוף, שלוש שנים לא שיחקנו עם הקהל שלנו באירופה, הקבוצה שלנו זו קבוצה ביתית עם קהל שמשפיע כמו מול א.א.ק אתונה, אין לנו את זה עכשיו וגם מבחינה מקצועית זה שונה והטיסות מכבידות, גם לגוף וגם כלכלית זה יקר לארח בחו”ל”.

הקהל יאמין בקבוצה וימלא את הארנה?

”ראינו את זה אתמול, עודדו אותנו ודחפו אותנו והיו יותר אוהדים שלנו”.

במצ’אפ שלך מול איטודיס, הולך לך טוב.

”אני לא לוקח את זה למובן אישי, הוא מאמן גדול שעשה הרבה בקריירה שלו, יותר ממני”.

אתה מבין את הטענות שלו על קרינגטון שהוא משחק זר עם תעודת זהות?

”כמו שהיה לו עם ווילבקין בפנר? פעם ראשונה הוא רואה מתאזרח בקבוצת כדורסל? יש גם את סנדי כהן אצלו”.

ג'ארד הארפר וקאדין קרינגטון (אורן בן חקון)

אז הוא מתבלבל קצת?

”תשאל אותו”.

עם כל הלחץ אז גם לאיטודיס בורח. מבחינתך יש נבחרת שיש שחקנים שם, איך אתה עושה את השילוב עם האיגוד עם השחרורים שלא יפגע בעומס ובהכל?

”החבר’ה של האיגוד וגם בית הלחמי וגם מוטי (דניאל) באו וישבו איתנו, חשוב לנו שהנבחרת תצליח והכל באווירה מאוד טובה, מה שהם צריכים אנחנו כאן לרשותם”.

אתם יכולים לסיים את העונה הזאת עם 5 תארים? יש לך עוד שלושה להשיג, זה מטורף שאם זה יקרה זה בתסריט שלא חשבת עליו?

”ברור שזה מטורף, אני לא זוכר קבוצה שזכתה ב-5 תארים בעונה, אבל מצד שני כל מקרה לגופו, אנחנו ננסה להיות הכי טובים וזה לא מבטיח שנצליח, אבל נעשה הכל כדי שזה יקרה”.

רועי הובר שדיברו איתך עליו, ים מדר שפצוע ותמיר בלאט שעדיין לא מצא את הדרך עם בית הלחמי, הוא יכול להיות הרכז המוביל בנבחרת?

”זו שאלה למאמן הנבחרת, אני לא יודע, אני מחזיק ממנו אבל זה לגמרי של אריאל ומה שהוא יחליט ויקבל אז נתמוך בו”.

יובל זוסמן ורועי הובר (אורן בן חקון)

שתשיגו את הכרטיס ליורוליג, אנחנו רוצים עוד נציגה.

”הלוואי”.