רבע 2, 04:54: גליל עליון - נס ציונה 32:22

המחזור החמישי של ליגת ווינר סל מפגיש בשעה זו, בפעם השנייה העונה את הפועל גליל עליון ועירוני נס ציונה, הפעם בכפר בלום. למשחק הקודם ביניהן, על מקומות 13-14 בגביע ווינר סל, הגיעו שתי הקבוצות אחרי שלושה הפסדים רצופים, והצפוניים ניצחו 69:75 בלב המושבה, ומשם יצאו לדרך חדשה.

שחקניו של גוני יזרעאלי, שמאזנם בליגה עומד כרגע על 2:2, קטעו במשחקם האחרון רצף של שני הפסדים עם ניצחון חוץ על אליצור נתניה 78:85, בהובלת סיריל לנג'ווין, שנבחר למצטיין המחזור, לאחר שרשם דאבל דאבל של 21 נקודות ו-13 ריבאונדים, וכעת המארחת תנסה לחבר ניצחון ליגה שני רצוף. הצפוניים נפרדו בשבוע החולף מג’יילן בלייקס, בעקבות פציעה, ומשחר דורון, שעבר למכבי רעננה.

מנגד, חניכיו של עמית שרף יחזרו אל הפרקט לראשונה אחרי יותר משבוע, אז נכנעו להפועל חולון 82:70 בבית, ובכך ספגו הפסד רביעי רצוף בליגה, ושמיני בסך הכול מפתיחת העונה. ברייס בראון, מלך הסלים של ליגת ווינר סל בעונה שעברה, קלע רק ארבע נקודות בבכורה המחודשת שלו בלב המושבה, וסיים עם יותר איבודים מאשר סלי שדה. הכתומים לא ניצחו למעשה במשחק של העונה סדירה מאז 10 באפריל 2025 אז גברו על אליצור נתניה 75:80 בחוץ.

רבע ראשון

חמישיית הפועל גליל עליון:

חמישיית עירוני נס ציונה: