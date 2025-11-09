יום ראשון, 09.11.2025 שעה 19:00
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
8294-3634הפועל ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5412-3894בני הרצליה
4345-2864עירוני נס ציונה

רבע 2, 04:54: גליל עליון - נס ציונה 32:22

ליגת ווינר סל, מחזור 5: האורחת מחפשת ניצחון בכורה העונה לאחר 8 הפסדים בכל המסגרות. בצד השני, הקבוצה של יזרעאלי מנסה לרשום ניצחון שני ברציפות

|
לוטן אמסלם (רועי כפיר)
לוטן אמסלם (רועי כפיר)

המחזור החמישי של ליגת ווינר סל מפגיש בשעה זו, בפעם השנייה העונה את הפועל גליל עליון ועירוני נס ציונה, הפעם בכפר בלום. למשחק הקודם ביניהן, על מקומות 13-14 בגביע ווינר סל, הגיעו שתי הקבוצות אחרי שלושה הפסדים רצופים, והצפוניים ניצחו 69:75 בלב המושבה, ומשם יצאו לדרך חדשה.

שחקניו של גוני יזרעאלי, שמאזנם בליגה עומד כרגע על 2:2, קטעו במשחקם האחרון רצף של שני הפסדים עם ניצחון חוץ על אליצור נתניה 78:85, בהובלת סיריל לנג'ווין, שנבחר למצטיין המחזור, לאחר שרשם דאבל דאבל של 21 נקודות ו-13 ריבאונדים, וכעת המארחת תנסה לחבר ניצחון ליגה שני רצוף. הצפוניים נפרדו בשבוע החולף מג’יילן בלייקס, בעקבות פציעה, ומשחר דורון, שעבר למכבי רעננה.

מנגד, חניכיו של עמית שרף יחזרו אל הפרקט לראשונה אחרי יותר משבוע, אז נכנעו להפועל חולון 82:70 בבית, ובכך ספגו הפסד רביעי רצוף בליגה, ושמיני בסך הכול מפתיחת העונה. ברייס בראון, מלך הסלים של ליגת ווינר סל בעונה שעברה, קלע רק ארבע נקודות בבכורה המחודשת שלו בלב המושבה, וסיים עם יותר איבודים מאשר סלי שדה. הכתומים לא ניצחו למעשה במשחק של העונה סדירה מאז 10 באפריל 2025 אז גברו על אליצור נתניה 75:80 בחוץ.

רבע ראשון

חמישיית הפועל גליל עליון:

חמישיית עירוני נס ציונה: 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */