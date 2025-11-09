מסיים קריירה אדירה: פיטר פלצ'יק צפוי לפרוש

פרסום ראשון: סופה של קריירה אדירה בספורט הישראלי. המדליסט האולימפי מטוקיו 2020 ומפאריס 2024, פיטר פלצ’יק, צפוי להודיע על פרישה מג׳ודו, כך נודע ל-ONE לראשונה. הג’ודאי האגדי, אחד מגדולי הספורטאים בישראל, צפוי להכריז על כך במסיבת עיתונאים שיכנס מחר. בחשבון האינסטגרם שלו פלצ’יק העלה סרטון בהשתתפות אורן סמדג׳ה.

למרות שתיכנן להמשיך ולהתחרות, בימים האחרונים פיטר פלצ’יק קיבל את ההחלטה שלא להמשיך לקמפיין אולימפי נוסף עד אולימפיאדת לוס אנג׳לס 2028. לפי גורמים בסביבתו של הג׳ודאי, ההחלטה התקבלה משיקולים אישיים ומשפחתיים לאחר קריירה ארוכה עם נסיעות רבות לחו”ל, ולכן הוא צפוי להודיע על פרישה מספורט תחרותי בגיל 33.

כזכור, בתקופה האחרונה פלצ’יק השתתף בתוכנית “רוקדים עם כוכבים” ונעדר מאימוני הנבחרת. לאחר שסיים את התוכנית, פנה ליו״ר איגוד הג׳ודו משה פונטי לשיחה בארבע עיניים על עתידו ולאחר מכן גם נפגש עם מאמן הנבחרת שני הרשקו כדי לבחון את צעדיו ביחד. השניים הבהירו לו כי הוא זה שצריך לקבל את ההחלטה וכי הם יכבדו כל צעד שיעשה. בסופו של דבר, לאחר לבטים רבים, פלצ’יק החליט לסיים את הקריירה הספורטיבית כשהוא בשיאו ועם שורה של הישגים מרשימים.

פלצ'יק עם אורן סמדג'ה (רדאד ג'בארה)

מהפריצה בתל אביב ועד המדליה בפאריס

פיטר פלצ’יק בן ה-33, מגדולי הספורטאים בישראל, יסיים קריירה עשירה ומצליחה במיוחד. הוא נכנס בסערה לטופ העולמי, למרות היותו “לייט בלומר״ בשל פציעות רבות מהן סבל בצעירותו. הוא פרץ לתודעה בגיל 26 כאשר זכה במדליית הארד באליפות אירופה בג׳ודו שנערכה בתל אביב, בסיוע מאמן הנבחרת לשעבר אורן סמדג׳ה, שדרש ממנו להגיע לאימוני נבחרת ישראל לאחר שזיהה אותו עומד מחוץ למקומות בילוי כמאבטח באמצע הלילה.

שנתיים לאחר מכן, פלצ’יק כבר הפך לאלוף אירופה במשקל של עד 100 ק״ג. באולימפיאדת טוקיו 2020 הוא היה שותף מלא לזכייה במדליית הארד הקבוצתית שהפתיעה רבים. לאחר מכן, החלה הנסיקה הגדולה באמת, כאשר פלצ’יק זכה ב-2022 במדליית הארד האישית באליפות העולם וב-2023 היה שותף גם למדליית הארד הקבוצתית באליפות העולם. כמעט לכל קרב בו הופיע בשנים הללו הוא היה דומיננטי מול יריביו.

פלצ’יק הגיע לשיאו באולימפיאדת פאריס 2024, בה נשא את הדגל בטקס הפתיחה וגם זכה על המזרן במדליית הארד האולימפית. כל זאת, כאשר כחודש לפני יציאתו למשחקים האולימפיים, מאמנו אורן סמדג׳ה קיבל את הבשורה המרה כי בנו עומר ז״ל נפל בקרב ברצועת עזה. החיבוק של השניים בסיום יום התחרות ריגש מדינה שלמה, בעיצומה של המלחמה, כאשר פלצ’יק היה בין הספורטאים המאוימים ביותר במשלחת הישראלית. כעת, כאמור, הוא תולה את חליפת הג׳ודו אחרי רגע השיא בקריירה שלו.

פיטר פלצ'יק (אסי ממן)

לאחר הזכייה במדליית הארד הקבוצתית באולימפיאדת טוקיו 2020 ובמדליית הארד האישית באולימפיאדת פאריס 2024, פיטר פלצ’יק הקים קרן סיוע לספורטאים אולימפיים שנמצאים לפני הפריצה, על מנת למנוע מהם לחוות את מה שהוא חווה בצעירותו כאשר היה זקוק להכנסה נוספת ונאלץ לעבוד בעבודות מזדמנות במקום להתרכז בקריירה הספורטיבית. לא מן הנמנע כי פלצ’יק ייכנס יותר לתחום העסקי לאחר שיכריז על הפרישה.