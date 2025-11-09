יום ראשון, 09.11.2025 שעה 15:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

סילבס על בן זקן: כואב שנלקח לך שחקן כזה חשוב

מאמן אשדוד דיבר ב"שיחת היום" על הפציעה, הסביר למה הרוש פתח אחרי שהיה בספק ודיבר על העונה: "קיבלנו בראש מחיפה והפועל ת"א, זה עזר לייצב אותנו"

|
חיים סילבס (מרטין גוטדאמק)
חיים סילבס (מרטין גוטדאמק)

מ.ס אשדוד היא אחת ההפתעות המרעננות של ליגת העל עד כה העונה. אחרי עשרה מחזורים, הקבוצה מעיר הנמל מדורגת במקום השישי בטבלה, כשאתמול (שבת) היא רשמה תוצאה מכובדת, 2:2 מול הפועל באר שבע בטרנר, כשאף הייתה קרובה לצאת עם ניצחון סנסציוני. מאמנה, חיים סילבס, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אחרי פתיחת עונה לא טובה, אשדוד נהיית קבוצה, יש מלך שערים שהביאו, יש מניה בטוחה. בוא נפתח עם החדשות הלא טובות עם טום בן זקן קודם כל, מה מצבו?
”נכון, הוא נפצע באופן קשה ספורטיבית כמובן, קרע את הרצועה הצולבת, לא יודע אם מלא או חלקי, לצערי ייעדר תקופה”.

הוא סיים את העונה.
”לא יודע להגיד לך, פגיעה קשה בדר”כ”.

הוא היה בתקופה טובה, הכי טובה בקריירה אולי.
”לא יודע להגיד בקריירה, אבל תקופה נהדרת, הוא התחבר נהדר עם הקבוצה והקבוצה יחד איתו, וזה כואב שנלקח לך שחקן כזה חשוב לחדר ההלבשה, זה מצטרף לאדיר לוי גם שנפצע קשה”.

טום בן זקן (ראובן שוורץ)טום בן זקן (ראובן שוורץ)

שליו הרוש היה בספק בגלל מתיחה, אז למה החלטת לפתוח איתו? מה, אמרת שאם הוא יקרע אז יש פגרה?
”לא, מה פתאום חס וחלילה, זו פציעה שיכולה להיות מעבר לפגרה, לא עדכנו אותי על משהו ספציפי, הוא אמר שהוא הרגיש בחימום, אבל רצה לשחק”.

אם הרגיש ככה אז למה לשחק?
”השחקן לוקח אחריות, אומר שהוא מרגיש קצת, אבל מתחמם ואז לצערנו בפעולה הראשונה הוא מתח, מקווה שהפגרה תהיה מספיק ארוכה בשבילו כדי שיחזור”.

מה אפשר להגיד על הקבוצה שהתחברה אחרי התבוסות בהתחלה?
”היה לנו שבוע שקיבלנו ממכבי חיפה והפועל ת”א בראש, זה אחד הדברים שייצבו אותנו כי אתה מבין מה עובד ולא עובד, ממה להיזהר. חיפשנו את הזהות בתחילת העונה, זו קבוצה חדשה וקיבלנו בראש, הבנו במה אנחנו טובים ובמה פחות, שמח שזה התחבר והקבוצה מרגישה טוב ונהנית”.

אתה במקום השישי ומשחקים פתוח נגד יריבות חזקות, תיקו מול בית”ר וב”ש, אתם משחקים טוב, אתה מתחיל לכוון שפלייאוף עליון זו לא מילה גסה?
”בסופו של דבר אנחנו מבינים שאם נגיע לפלייאוף העליון זו הצלחה גדולה לאשדוד, אני כמאמן לא מסתכל כזה רחוק כי אני יודע מה זה כדורגל, אנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק, אם נצליח לשפר ולהיות קבוצה טובה אז נגיע”.

חיים סילבס (ראובן שוורץ)חיים סילבס (ראובן שוורץ)

מה עם אנסה? הוא פורח ונהדר.
”מה שאתם רואים גם אנחנו רואים, אתם נהנים ממנו וגם אני, הוא חד ועבד קשה בפגרה בטרום העונה, הקפיד להגיע בזמן, הזרים בדר”כ מאחרים והוא הקפיד וידע שזה קריטי, הוא בכושר נהדר”.

הפגרה לא באה בזמן טוב בשבילכם, כמו תחילת עונה מחדש עכשיו.
”הייתי מעדיף שיהיו כמה שיותר משחקים כי אני נהנה”.

כמו פתיחת עונה, מי שצובר מומנטום יש מצב שייעצר והכל תלוי איך תחזרו.
”אנחנו לוקחים חופש שבוע ואז מחנה אימון בשפיים ומקווה שנחזור מוכנים”.

אתה נוסע להתאוורר?
”כן האמת שכן, לוקח את האישה והילדים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */