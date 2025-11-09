סילבס על בן זקן: כואב שנלקח לך שחקן כזה חשוב

מ.ס אשדוד היא אחת ההפתעות המרעננות של ליגת העל עד כה העונה. אחרי עשרה מחזורים, הקבוצה מעיר הנמל מדורגת במקום השישי בטבלה, כשאתמול (שבת) היא רשמה תוצאה מכובדת, 2:2 מול הפועל באר שבע בטרנר, כשאף הייתה קרובה לצאת עם ניצחון סנסציוני. מאמנה, חיים סילבס, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

אחרי פתיחת עונה לא טובה, אשדוד נהיית קבוצה, יש מלך שערים שהביאו, יש מניה בטוחה. בוא נפתח עם החדשות הלא טובות עם טום בן זקן קודם כל, מה מצבו?

”נכון, הוא נפצע באופן קשה ספורטיבית כמובן, קרע את הרצועה הצולבת, לא יודע אם מלא או חלקי, לצערי ייעדר תקופה”.

הוא סיים את העונה.

”לא יודע להגיד לך, פגיעה קשה בדר”כ”.

הוא היה בתקופה טובה, הכי טובה בקריירה אולי.

”לא יודע להגיד בקריירה, אבל תקופה נהדרת, הוא התחבר נהדר עם הקבוצה והקבוצה יחד איתו, וזה כואב שנלקח לך שחקן כזה חשוב לחדר ההלבשה, זה מצטרף לאדיר לוי גם שנפצע קשה”.

טום בן זקן (ראובן שוורץ)

שליו הרוש היה בספק בגלל מתיחה, אז למה החלטת לפתוח איתו? מה, אמרת שאם הוא יקרע אז יש פגרה?

”לא, מה פתאום חס וחלילה, זו פציעה שיכולה להיות מעבר לפגרה, לא עדכנו אותי על משהו ספציפי, הוא אמר שהוא הרגיש בחימום, אבל רצה לשחק”.

אם הרגיש ככה אז למה לשחק?

”השחקן לוקח אחריות, אומר שהוא מרגיש קצת, אבל מתחמם ואז לצערנו בפעולה הראשונה הוא מתח, מקווה שהפגרה תהיה מספיק ארוכה בשבילו כדי שיחזור”.

מה אפשר להגיד על הקבוצה שהתחברה אחרי התבוסות בהתחלה?

”היה לנו שבוע שקיבלנו ממכבי חיפה והפועל ת”א בראש, זה אחד הדברים שייצבו אותנו כי אתה מבין מה עובד ולא עובד, ממה להיזהר. חיפשנו את הזהות בתחילת העונה, זו קבוצה חדשה וקיבלנו בראש, הבנו במה אנחנו טובים ובמה פחות, שמח שזה התחבר והקבוצה מרגישה טוב ונהנית”.

אתה במקום השישי ומשחקים פתוח נגד יריבות חזקות, תיקו מול בית”ר וב”ש, אתם משחקים טוב, אתה מתחיל לכוון שפלייאוף עליון זו לא מילה גסה?

”בסופו של דבר אנחנו מבינים שאם נגיע לפלייאוף העליון זו הצלחה גדולה לאשדוד, אני כמאמן לא מסתכל כזה רחוק כי אני יודע מה זה כדורגל, אנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק, אם נצליח לשפר ולהיות קבוצה טובה אז נגיע”.

חיים סילבס (ראובן שוורץ)

מה עם אנסה? הוא פורח ונהדר.

”מה שאתם רואים גם אנחנו רואים, אתם נהנים ממנו וגם אני, הוא חד ועבד קשה בפגרה בטרום העונה, הקפיד להגיע בזמן, הזרים בדר”כ מאחרים והוא הקפיד וידע שזה קריטי, הוא בכושר נהדר”.

הפגרה לא באה בזמן טוב בשבילכם, כמו תחילת עונה מחדש עכשיו.

”הייתי מעדיף שיהיו כמה שיותר משחקים כי אני נהנה”.

כמו פתיחת עונה, מי שצובר מומנטום יש מצב שייעצר והכל תלוי איך תחזרו.

”אנחנו לוקחים חופש שבוע ואז מחנה אימון בשפיים ומקווה שנחזור מוכנים”.

אתה נוסע להתאוורר?

”כן האמת שכן, לוקח את האישה והילדים”.