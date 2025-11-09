"אם אצילי ושועה יגיעו חדים, תהיה תוצאה טובה"

רגע לפני יציאה לפגרה בת שלושה שבועות, המחזור העשירי של ליגת העל יינעל הערב (ראשון, 20:30) כאשר מכבי תל אביב תארח את בית”ר ירושלים למשחק גדול ויוקרתי. לקראת ההתמודדות, שחקן העבר של הצהובים-שחורים, קובי מויאל, דיבר בתוכנית “שיחת היום” של ONE בחסות ‘ישראייר’.

נדבר על החלק הקדמי והלאה, שמענו שירין לוי בחוץ, אבל גם אצילי לא כובש, שועה לא מצליח להשפיע על המשחקים, וראינו שהיו שני משחקים שבית”ר לא כובשת, פה היא חייבת לכבוש.

”עובדתית בית”ר נשענת על ירדן שועה ועומר אצילי, אצילי עם חמישה שערים ולהבדיל, שועה עם שער אחד בודד, זה מאוד משמעותי. אם בית”ר רוצה להתמודד בצמרת היא צריכה להשיג תוצאה טובה בבלומפילד נגד קבוצה שבכושר טוב. גם ב”ש וגם חיפה לא כאלו חזקות כמו שנים עברו ויש לבית”ר מסדרון להשתחל לעשות משהו יפה עם תוצאה טובה. בלי תוצאה טובה הערב, ייפתח פער משמעותי שאחרי זה יהיה קשה לסגור אותו. אם בית”ר תקבל את אצילי ושועה בשיא המוכנות, אז היא תעשה תוצאה טובה. לגבי ירין לוי ולוקה גדראני, זה חיסרון משמעותי לבית”ר”.

מה אתה חושב שתהיה התוצאה הערב?

”אני חושב שאו 1:1 או 1:2 למכבי ת”א. אם אצילי ושועה יגיעו חדים, זה יכול להפוך את הקערה”.