יום ראשון, 09.11.2025 שעה 21:53
יום ראשון, 09/11/2025, 21:45אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 11
לאציו
דקה 7
1 0
שופט: ג'אנלוקה מנגניילו
אינטר
ליגה איטלקית 25-26
245-1211רומא1
229-1711מילאן2
2210-1611נאפולי3
2112-2410אינטר4
218-1811בולוניה5
1910-1411יובנטוס6
186-1211קומו7
1612-1411ססואולו8
157-1310לאציו9
1517-1211אודינזה10
1413-1211קרמונזה11
1416-1011טורינו12
1311-1311אטאלנטה13
1014-911קליארי14
1014-811לצ'ה15
914-811פיזה16
814-711פארמה17
716-811גנואה18
616-611ורונה19
518-911פיורנטינה20
מערכת ONE | 09/11/2025 21:45
הרכבים וציונים
 
 
לאוטרו מרטינס (IMAGO)
לאוטרו מרטינס (IMAGO)

רגע לפני שיוצאים לפגרת הנבחרות, הליגה האיטלקית ממשיכה הערב (ראשון) עם משחקי המחזור ה-11, כאשר בשעה זו אינטר מארחת את לאציו למשחק מסקרן במיוחד שינעל את המחזור.

בצד אחד, הנראזורי נמצאים במומנטום חיובי, כשהם במקום הרביעי בטבלה וסופרים שלושה ניצחונות בכל המסגרות, וכעת הם מקווים להמשיך לצבור נקודות ולעקוף את היריבה הגדולה מילאן שאיבדה נקודות ב-2:2 מול פארמה אתמול.

בצד השני של המתרס, הנשרים מעיר הנצח נמצאים במקום התשיעי בטבלה עם 15 נקודות, אך הם סופרים כבר שישה משחקים ללא ניצחון ולמעשה לא הפסידו מה-21.09, אז נכנעו 1:0 לרומא בדרבי העירוני, וכעת מקווים להידבק אל הצמרת.

באשר למפגשי העבר, אינטר נמצאת עם ידה על העליונה כאשר ניצחה שמונה פעמים ב-15 המשחקים האחרונים. מנגד, לאציו ניצחה רק ארבע פעמים, כששלושה משחקים הסתיימו ללא הכרעה. בעונה שעברה, הנראזורי הביסו 0:6 בחוץ, כשבבית זה נגמר 2:2.

מחצית ראשונה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ג'אנלוקה מנגניילו הוציא את ההתמודדות לדרך! אינטר תצליח להיצמד לרומא בפסגה או שלאציו תהרוס לה ותטפס במעלה הטבלה?
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם