רגע לפני שיוצאים לפגרת הנבחרות, הליגה האיטלקית ממשיכה הערב (ראשון) עם משחקי המחזור ה-11, כאשר בשעה זו אינטר מארחת את לאציו למשחק מסקרן במיוחד שינעל את המחזור.

בצד אחד, הנראזורי נמצאים במומנטום חיובי, כשהם במקום הרביעי בטבלה וסופרים שלושה ניצחונות בכל המסגרות, וכעת הם מקווים להמשיך לצבור נקודות ולעקוף את היריבה הגדולה מילאן שאיבדה נקודות ב-2:2 מול פארמה אתמול.

בצד השני של המתרס, הנשרים מעיר הנצח נמצאים במקום התשיעי בטבלה עם 15 נקודות, אך הם סופרים כבר שישה משחקים ללא ניצחון ולמעשה לא הפסידו מה-21.09, אז נכנעו 1:0 לרומא בדרבי העירוני, וכעת מקווים להידבק אל הצמרת.

באשר למפגשי העבר, אינטר נמצאת עם ידה על העליונה כאשר ניצחה שמונה פעמים ב-15 המשחקים האחרונים. מנגד, לאציו ניצחה רק ארבע פעמים, כששלושה משחקים הסתיימו ללא הכרעה. בעונה שעברה, הנראזורי הביסו 0:6 בחוץ, כשבבית זה נגמר 2:2.