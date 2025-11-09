יום ראשון, 09.11.2025 שעה 23:47
יום ראשון, 09/11/2025, 22:00אצטדיון בלאידוסליגה ספרדית - מחזור 12
ברצלונה
דקה 83
2 4
שופט: חאבייר רוחאס
סלטה ויגו
ליגה ספרדית 25-26
3110-2612ריאל מדריד1
2610-2412ויאריאל2
2513-2811ברצלונה3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
2013-1912בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1714-1212חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1514-1212ראיו וייקאנו12
1314-1311סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1218-1212מיורקה15
1113-912אוססונה16
1021-1112ולנסיה17
1024-1112ג'ירונה18
923-1612לבאנטה19
820-712אוביידו20
מערכת ONE | 09/11/2025 22:00
הרכבים וציונים
 
 
רוברט לבנדובסקי במהלך (IMAGO)
רוברט לבנדובסקי במהלך (IMAGO)

המחזור ה-12 של הליגה הספרדית ננעל בשעה זו, כשברצלונה יוצאת למשחק חוץ קשה במיוחד נגד סלטה ויגו. הקטלונים כבר עם שלושה משחקים רצוף ללא ניצחון מחוץ לביתם, כשבבלאידוס הם מתקשים באופן מסורתי. חי בערוץ ONE.

אלופת ספרד נמצאת בתקופה מגומגמת. בזמן שההתקפה שלה ממשיכה לעשות את העבודה, כשבתווך היא סובלת מלא מעט פציעות, קו ההגנה הגבוה של האנזי פליק מעלה יותר סימני שאלה מתמיד, אחרי ה-3:3 באמצע השבוע נגד קלאב ברוז’. הבלאוגרנה יודעים שבליגה המרווח לטעויות קטן, כשהם מסתכלים על ריאל מדריד מלמטה.

הקבוצה מחבל גליסיה נמצאת בכושר אדיר, כשהיא עם חמישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, וההפסד האחרון שלה היה לפני כמעט חודש וחצי. במחזור האחרון, התכולים גברו בחוץ 1:2 דרמטי במיוחד על לבאנטה, כשמגיל רומן כבש עבורם את שער הניצחון בתוספת הזמן. 

אלכס באלדה במאבק (IMAGO)אלכס באלדה במאבק (IMAGO)

כאמור, בארסה סובלת מנאחס קבוע כשהם פוגשים את סלטה ויגו בחוץ, כשבאמתחתם שני ניצחונות בלבד בעשור האחרון באצטדיון של הגליסיאנים. בכלל, לאורך ההיסטוריה, יש להם יותר הפסדים מניצחונות שם, נתון נדיר כשחושבים על הבדלי הרמות בין הקבוצות.  

מחצית שניה
  • '73
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-2:4! רשפורד הגביה כדור קרן, לבנדובסקי עלה נהדר ובנגיחה השלים שלושער קר רוח!
פרנקי דה יונג (IMAGO)פרנקי דה יונג (IMAGO)
  • '70
  • חילוף
  • ישיג את השוויון? יאגו אספס נכנס במקום בורחה איגלסיאס
לאמין ימאל (IMAGO)לאמין ימאל (IMAGO)
  • '58
  • חילוף
  • בראיין סראגוסה נכנס במקומו של פראן ז'וטגלה
  • '46
  • חילוף
  • חילוף בסלטה עם פתיחת המחצית: אוסקר מינגסה פינה את מקומו לחאבי רודריגס
מחצית ראשונה
לאמין ימאל חוגג (IMAGO)לאמין ימאל חוגג (IMAGO)
לאמין ימאל חוגג עם שחקני ברצלונה (La Liga)לאמין ימאל חוגג עם שחקני ברצלונה (La Liga)
  • '45+4
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-2:3! לאמין ימאל עט על ריבאונד בתוך הרחבה ומזווית לא פשוטה, שלח את הכדור ישר לפינה הקרובה
שחקני סלטה חוגגים (La Liga)שחקני סלטה חוגגים (La Liga)
בורחה איגלסיאס בטירוף (La Liga)בורחה איגלסיאס בטירוף (La Liga)
  • '43
  • שער
  • שער! סלטה ויגו שוב חזרה והשוותה ל-2:2! בורחה איגלסיאס קיבל כדור על סף רחבת ה-16 ובנגיעה שיגר כדור עוצמתי לחלק העליון של הרשת של שצ'סני
שחקני ברצלונה חוגגים (La Liga)שחקני ברצלונה חוגגים (La Liga)
השער השני של לבנדובסקי (La Liga)השער השני של לבנדובסקי (La Liga)
  • '38
  • שער
  • שער! ברצלונה עלתה ל-1:2! רשפורד הכניס כדור מצוין לרחבה, לבנדובסקי עט עליו כמו חלוץ גדול ומקרוב השלים בקלילות צמד
  • '25
  • החמצה
  • רשפורד הגיע לעמדה מצוינת בתוך הרחבה, אך לצערו שחרר כדור שנעצר בקורה
שחקני סלטה ויגו חוגגים (La Liga)שחקני סלטה ויגו חוגגים (La Liga)
שחקני סלטה ויגו חוגגים (La Liga)שחקני סלטה ויגו חוגגים (La Liga)
  • '12
  • שער
  • שער! סלטה ויגו השוותה ל-1:1! היתרון של בארסה החזיק רק שתי דקות, כשסרחיו קריירה סיים מתרפצת קטלנית עם סיומת נפלאה לפינת השער
שחקני ברצלונה חוגגים (La Liga)שחקני ברצלונה חוגגים (La Liga)
לבנדובסקי חוגג עם דה יונג (La Liga)לבנדובסקי חוגג עם דה יונג (La Liga)
הפנדל של לבנדובסקי (La Liga)הפנדל של לבנדובסקי (La Liga)
  • '10
  • שער בפנדל
  • שער! ברצלונה עלתה ל-0:1! מרקוס אלונסו נגע בכדור בידו בתוך רחבת ה-16 ואחרי התערבות של ה-VAR, הוחלט להעניק לקטלונים פנדל, אותו דייק לבנדובסקי לפינה
  • '4
  • החמצה
  • איום ראשון לשער של לבנדובסקי, ששחרר בעיטה חזקה מהאוויר, אך נעצר אצל ראדו
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאת
מרגש: יעקב בוזגלו לא ציפה להפתעה הזאתנגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם