ועד ההורים בסכנין לא מרוצה: "פוגעים בילדינו"

הורי ילדי מחלקת הנוער בבני סכנין זועמים. "כל מה שבבני סכנין מספרים לכם, התקשורת, הוא שקר וכזב", מציינים בוועד הורי מחלקת הנוער הצפונית. "לא קיבלנו ולו חצי דבר עד כה מהמועדון, ושילמנו לא מעט כסף. אנחנו מאוד מאוכזבים מההתנהלות של אבו יונס, שמרגיש כי הוא מפנה גב לילדי העיר ומי שמעוניין לבוא ולשחק מבחוץ כאן".

מזה כשבועות ארוכים כי הורי מחלקת הנוער בבני סכנין מאמינים כי הישיבות שנערכו, אגב, ברוח חיובית, בין כלל הצדדים, כולל עירוב ראש העיר, יניבו פרי גם בשטח. בפועל? המנהל המקצועי שההורים ביקשו, לא מתקבל בסבר פנים יפות בידי קברניטי המועדון, כשמלבד זאת עוד לא מעט מחלוקות, שעל פניו סודרו, אלא שכאמור, בפועל, דבר לא ממומש.

בחמישי האחרון (06/11) נשלחה מוועד ההורים הנבחר הודעת תודה על שהגיעו להבנות מול חאלד אל דוכי. "מוקירים ומעריכים את שיתוף הפעולה וההבנה ששררה במפגש האחרון", ציינו ההורים. יום למחרת, בלי הודעה מוקדמת, אבו יונס החליט, מסיבה שאיננה ברורה, לבטל משחקיהם של שתי קבוצות המחלקה בילדים א' ובילדים ג'.

אתמול (שבת) באיזור אצטדיון הכדורגל המקומי, "דוחא", התקיימה הפגנה מצד מספר הורים וילדי המחלקה הצעירה כשלובשים הם חולצות לבנות עם הכיתוב "אבו יונס – הרסת את מחלקת הנוער". ההורים המיואשים מציינים בפני ONE כי הנהלת בני סכנין פוגעת בילדיהם והסיטואציה הנוכחית לא יכולה להמשיך. "לאיפה יילכו הילדים? לרחוב?", תוהים ההורים המתוסכלים.

הפגנת ועד ההורים בסכנין (ועד הורי מחלקת הנוער בסכנין)

ממועדון הכדורגל בני סכנין נמסר ל-ONE בתגובה לטענות ההורים: "עם תחילת העונה, המועדון החליט לתת משקל מיוחד לכל מחלקות הנוער והנערים, וזאת מתוך אמונה מלאה שאכן המאמץ הזה שווה את כל השלחותיו המקצועיות והחברתיות. המועדון נתן הקלות רבות בכל נושא ההשתתפות הכספית ואספקת ציוד מתאים כולל כרטיס מנוי חינם לכל ילד ומלווה.

"עם תחילת הליגה התבררו פערים מסוימים בין אסטרטגיית המועדון לבין התנהלויות בשטח ובקרב חלוקת הקבוצות אשר נדרש התערבות ניהולית על מנת לסדר את העניינים ביעילות אופטימלית. אנחנו מאמינים שהדברים יסתדרו לטובת כל המחלקות ועתיד הילדים המקצועי והמועדון".

הודעת ועד ההורים בבני סכנין מיום 30/10 (שהועברה לעירייה): "אנו, ועד נציגי ההורים הנבחרים של קבוצות הילדים במועדון איחוד בני סכנין, מביעים את אכזבתנו העמוקה ואת מורת רוחנו מאי־עמידת הנהלת הקבוצה בהסכם שהושג בפגישות הקודמות עם מר מאזן גנאים, מר מוחמד אבו יונס ומר עאמר זבידאת".

הפגנת ועד ההורים בסכנין (ועד הורי מחלקת הנוער בסכנין)

"בהסכם זה הוגדרו מספר סעיפים ברורים שעל ההנהלה היה ליישם במלואם, אך בפועל בוצע רק חלק קטן מהם. הסעיף המרכזי והמהותי ביותר, אשר נחשב מבחינתנו לתנאי היסודי של ההסכם, הוא מינויו של המאמן שאדי זבידאת למנהל מקצועי עד כיתה ח'".

"נבקש להבהיר כי ההסכם לא נסוב רק סביב נושאים טכניים או שוליים כגון ציוד או תחבורה, אלא שהתנאי למינויו של המאמן שאדי זבידאת היווה אחד מעמודי התווך המרכזיים שעליהם התבססה ההבנה בין הצדדים".

"לאור העובדה שתנאי זה לא כובד, אנו מודיעים בזאת על שביתה כללית של כל שחקני קבוצות הילדים – אי־השתתפות בכל משחקי הליגה והגביע החל ממחר, במשחק מול קבוצת עראבה, ועד ליישום מלא של ההסכם כפי שסוכם, ללא כל שינוי או דחייה".

"אנו שבים ומדגישים כי לא נוותר על התנאי המרכזי והבלתי ניתן למשא ומתן – מינויו של המאמן שאדי זבידאת לתפקיד שנקבע. אנו מטילים על הנהלת הקבוצה את מלוא האחריות להשלכות הנובעות מהחלטה זו".

אצטדיון דוחא (חג'אג' רחאל)

הודעת ועד ההורים בבני סכנין מיום 06/11 (שהועברה להנהלה): "לאחר סדרת פגישות ושיחות בונות שקיימנו עם מר חאלד אל-דוכי, האחראי הנוכחי על תחום קבוצות הילדים והנערים, הצלחנו להגיע להבנות שמגשימות את טובת ילדינו ומקדמות את טובת כלל ההורים והקהילה התומכת.

"אנו מוקירים ומעריכים את רוח שיתוף הפעולה וההבנה ששררה במפגש האחרון, שהובילה לפתרונות המבטיחים סביבה חינוכית וספורטיבית בריאה לילדינו, התורמת להתפתחותם האישית, המקצועית והערכית גם יחד.

"בהתאם לכך, אנו מודיעים רשמית כי אימוני ומשחקי קבוצות הילדים יתחדשו החל ממחר כסדרם, באופן סדיר ומאורגן. ברצוננו להודות לכל ההורים על תמיכתם, אמונתם והעמידה המאוחדת לאורך התקופה האחרונה. אנו מתחייבים להמשיך ולפעול למען טובת ילדינו ועתידם הספורטיבי, ברוח של שיתוף פעולה, כבוד הדדי והבנה עם הנהלת הקבוצה".