ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

ירין לוי דורש מחיפה: הכנסת סעיף שחרור מיידית

חשיפת פודקאסט חיפה שאין לשחקן סעיף שחרור, גרמה לזעם מצד משפחתו, שסיכמה לטענתה כי הסעיף יעמוד על כ-2.5 מיליון אירו. פרטים נוספים ב"שיחת היום"

|
ירין לוי (אורן בן חקון)
ירין לוי (אורן בן חקון)

פודקאסט מכבי חיפה, בו חשפנו כי לקשר בית"ר ירושלים, ירין לוי, אין סעיף שחרור – עורר כעס מצד משפחתו של השחקן, שהייתה בטוחה עד הפרסום ב-ONE, כי ללוי יש סעיף בסך של כ-2.5 מיליון אירו.

בזמנו משפחתו של השחקן סיכמה לטענתה עם חיפה על סעיף זה. ירין לוי חתם על הארכת החוזה עם חיפה לשלוש שנים, עשו זאת בשקט כדי לא לעורר את זעם אוהדי בית״ר ירושלים.

לאחר חשיפת פודקאסט מכבי חיפה, משפחתו של השחקן פנתה למנכ״ל מכבי חיפה, איציק עובדיה, עם דרישה להכניס את סעיף השחרור באופן מיידי כפי שהובטח להם.

ירין לוי (עמרי שטיין)ירין לוי (עמרי שטיין)

פרטים נוספים נפרסם היום במסגרת התוכנית "שיחת היום" בערוץ 50 ובאתר ONE, החל מהשעה 13:00.

