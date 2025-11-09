ירין לוי דורש מחיפה: הכנסת סעיף שחרור מיידית

פודקאסט מכבי חיפה, בו חשפנו כי לקשר בית"ר ירושלים, ירין לוי, אין סעיף שחרור – עורר כעס מצד משפחתו של השחקן, שהייתה בטוחה עד הפרסום ב-ONE, כי ללוי יש סעיף בסך של כ-2.5 מיליון אירו.

בזמנו משפחתו של השחקן סיכמה לטענתה עם חיפה על סעיף זה. ירין לוי חתם על הארכת החוזה עם חיפה לשלוש שנים, עשו זאת בשקט כדי לא לעורר את זעם אוהדי בית״ר ירושלים.

לאחר חשיפת פודקאסט מכבי חיפה, משפחתו של השחקן פנתה למנכ״ל מכבי חיפה, איציק עובדיה, עם דרישה להכניס את סעיף השחרור באופן מיידי כפי שהובטח להם.

ירין לוי (עמרי שטיין)

