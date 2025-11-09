יום ראשון, 09.11.2025 שעה 21:51
בית"ר ירושלים
שער ירדן שועה (49)
שער עדי יונה (51)
דקה 60
1 2
שופט: ספיר ברמן
שער הייטור (42)
מכבי ת"א
ליגת העל Winner 25-26
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14
רז אמיר | 09/11/2025 20:30
הליו וארלה וגרגורי מורוזוב (רדאד ג'בארה)
הליו וארלה וגרגורי מורוזוב (רדאד ג'בארה)

רגע לפני יציאה לפגרה בת שלושה שבועות, המחזור העשירי של ליגת העל ננעל בשעה זו עם משחק אדיר ומלא יוקרה באצטדיון בלומפילד בין מכבי תל אביב לבית”ר ירושלים, כאשר שני הצדדים רוצים לשוב למסלול הניצחונות אחרי הפסדים במשחק האחרון שלהם.

האלופה, ששיחקה רק ביום חמישי מול אסטון וילה בברמינגהאם במסגרת הליגה האירופית והפסידה לה 2:0, חוזרת אל הלחם והחמאה שלה, ליגת העל, ורוצה לחבר ניצחון שלישי ברציפות (רביעי אם מחשיבים את הניצחון הטכני בדרבי) ולחזור אל המקום הראשון על חשבון הפועל באר שבע, שאיבדה אתמול נקודות מול מ.ס אשדוד.

מנגד, החבורה מהבירה, שמגיעה אחרי ההפסד 1:0 להפועל באר שבע בטדי ורחוקה כבר שמונה נקודות מהקבוצה מבירת הנגב ושש נקודות מהקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’, יודעת כי הפסד יוציא אותה ממרוץ האליפות. בית”ר לא ניצחה את מכבי בבלומפילד מאז אוקטובר 2015, אז ניקיטה רוקאביצה הוביל אותה ל-2:4 עם שלושער בלתי נשכח.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו ארבע פעמים. בטדי, בית”ר ירושלים ניצחה פעמיים בתוצאה 1:3. בבלומפילד, בעונה הסדירה זה הסתיים ב-1:1, כשירדן שועה החמיץ פנדל בדקה ה-90 ופספס הזדמנות לנצח את המשחק, ובפלייאוף, במחזור האחרון של העונה, מכבי תל אביב חגגה עם 0:5 בדרך להנפת צלחת האליפות. 

מחצית שניה
  • '47
  • החמצה
  • וארלה מצא בכדור גדול את מדמון והחלוץ בעט מעל סילבה כדי להכניע אותו, אך הוא לא מצא את המסגרת מקרוב
מחצית ראשונה
  • '45
  • כרטיס צהוב
  • ירדן כהן הכשיל מאחור את טייריס אסאנטה וקיבל גם הוא צהוב. שני המגנים של בית”ר עם כרטיס
  • '42
  • שער
  • שער! מכבי ת”א עלתה ל-0:1: רוי רביבו הוציא כדור חוץ חזק מאוד לכיוון הרחבה, הייטור עלה גבוה מעל כולם ונגח לאחור, מיגל סילבה עמד והסתכל על הכדור עושה את דרכו בקשת לרשת
  • '39
  • החמצה
  • צ’אנס גדול לבית”ר, ושוב עדי יונה. דור מיכה זרק את וארלה ומסר רוחב לאמצע, מאותו מקום כמו במצב הראשון שלו הכישרון של בית”ר בעט והפעם למסגרת, אך רועי משפתי זינק מצוין ומנע שער
דור פרץ במאבק עם איילסון טבארש (רדאד ג'בארה)דור פרץ במאבק עם איילסון טבארש (רדאד ג'בארה)
איתמר נוי. יהיה שובר השוויון? (שחר גרוס)איתמר נוי. יהיה שובר השוויון? (שחר גרוס)
  • '35
  • כרטיס צהוב
  • מורוזוב ניסה לחטוף כדור ופגע בווארלה, ספיר ברמן הוציאה לרוסי את הצהוב הראשון במשחק
  • '32
  • החמצה
  • סיסוקו נתן לדוידה בצד ימין, הקיצוני במהלך אופייני ביותר העביר לרגל שמאל, סובב לפינה הרחוקה והיה קרוב לכבוש, אך הכדור חמק החוצה
חליו וארלה עם הכדור (שחר גרוס)חליו וארלה עם הכדור (שחר גרוס)
אלעד מדמון מול איילסון טבארש (רדאד ג'בארה)אלעד מדמון מול איילסון טבארש (רדאד ג'בארה)
איסוף סיסוקו ודור מיכה (רדאד ג'בארה)איסוף סיסוקו ודור מיכה (רדאד ג'בארה)
  • '31
  • החמצה
  • וארלה חטף למורוזוב, דהר מחצי מגרש ובעט מחוץ למסגרת, הכדור פגש את הרשת החיצונית
  • '25
  • החמצה
  • האלופה הגבירה קצב. מדמון קיבל עם הגב, הסתובב, עבר את גיל כהן ושיגר פצצה למסגרת מכ-20 מטרים, מיגל סילבה הדף לקרן
עומר אצילי בפעולה (רדאד ג'בארה)עומר אצילי בפעולה (רדאד ג'בארה)
הליו וארלה וגרגורי מורוזוב (רדאד ג'בארה)
  • '24
  • החמצה
  • עוד מצב טוב בצהוב. וארלה דהר בצד שמאל והעביר רוחב לאמצע, דור פרץ כהרגלו הצטרף כטריילר, רק שהוא בעט לשמיים מהזדמנות קורצת
  • '14
  • החמצה
  • ההתקפה הכי יפה במשחק עד כה, כשמיכה שלח כדור עומק נפלא לשועה, הקפטן הוריד ליונה שהצטרף לרחבה והכישרון בעט מעל המשקוף מקרוב
רוי רביבו עם הכדור (שחר גרוס)רוי רביבו עם הכדור (שחר גרוס)
גם אוהדי בית&qout;ר ירושלים עם שלט תמיכה ברום ברסלבסקי (שחר גרוס)גם אוהדי בית"ר ירושלים עם שלט תמיכה ברום ברסלבסקי (שחר גרוס)
הקהל של מכבי תל אביב עם תפאורה לגלי וזיו ברמן (שחר גרוס)הקהל של מכבי תל אביב עם תפאורה לגלי וזיו ברמן (שחר גרוס)
  • '11
  • החמצה
  • איבוד כדור רשלני מאוד של טבארש הגיע למדמון, החלוץ בעט מקצב הרחבה לפינה הקרובה, אך פספס את המסגרת בכמה סנטימטרים
  • '8
  • פציעה
  • ג'ונבוסקו קאלו התנגש בשחקן יריב ונפגע בגבו, השחקן ירד כדי לקבל טיפול, מוזי החל בחימום למקרה שיצטרך להיכנס
  • '1
  • החלטת שופט
  • ספיר ברמן שרקה! המשחק הגדול בבלומפילד יצא לדרך
צמרמורת. גלי וזיו ברמן שוב בבלומפילד (רדאד ג'בארה)
גלי ברמן מודה לקהל (רדאד ג'בארה)גלי ברמן מודה לקהל (רדאד ג'בארה)
גלי ברמן מנשק את זיוי ברמן (רדאד ג'בארה)גלי ברמן מנשק את זיוי ברמן (רדאד ג'בארה)
צמרמורת. גלי וזיו ברמן שוב בבלומפילד (רדאד ג'בארה)
  • '1
  • אחר
  • אירוע מצמרר ומרגש כל כך בבלומפילד, כשרגע לפני שריקת הפתיחה גלי וזיוי ברמן עלו על כר הדשא ושיתפו מספר מילים, שלא השאירו אף עין יבשה
ז'רקו לאזטיץ' וברק יצחקי מתחבקים לפני שריקת הפתיחה (שחר גרוס)ז'רקו לאזטיץ' וברק יצחקי מתחבקים לפני שריקת הפתיחה (שחר גרוס)
שחקני מכבי תל אביב בחימום (שחר גרוס)שחקני מכבי תל אביב בחימום (שחר גרוס)
עידו שחר מתחמם (שחר גרוס)עידו שחר מתחמם (שחר גרוס)
שחקני בית&qout;ר ירושלים מתחממים (שחר גרוס)שחקני בית"ר ירושלים מתחממים (שחר גרוס)
מיגל סילבה בהכנות אחרונות (שחר גרוס)מיגל סילבה בהכנות אחרונות (שחר גרוס)
האוטובוס של מכבי ת&qout;א מגיע לבלומפילד (שחר גרוס)האוטובוס של מכבי ת"א מגיע לבלומפילד (שחר גרוס)
