רז אמיר
|
09/11/2025 20:30
הליו וארלה וגרגורי מורוזוב (רדאד ג'בארה)
רגע לפני יציאה לפגרה בת שלושה שבועות, המחזור העשירי של ליגת העל ננעל בשעה זו עם משחק אדיר ומלא יוקרה באצטדיון בלומפילד בין מכבי תל אביב לבית”ר ירושלים, כאשר שני הצדדים רוצים לשוב למסלול הניצחונות אחרי הפסדים במשחק האחרון שלהם.
האלופה, ששיחקה רק ביום חמישי מול אסטון וילה בברמינגהאם במסגרת הליגה האירופית והפסידה לה 2:0, חוזרת אל הלחם והחמאה שלה, ליגת העל, ורוצה לחבר ניצחון שלישי ברציפות (רביעי אם מחשיבים את הניצחון הטכני בדרבי) ולחזור אל המקום הראשון על חשבון הפועל באר שבע, שאיבדה אתמול נקודות מול מ.ס אשדוד.
מנגד, החבורה מהבירה, שמגיעה אחרי ההפסד 1:0 להפועל באר שבע בטדי ורחוקה כבר שמונה נקודות מהקבוצה מבירת הנגב ושש נקודות מהקבוצה של ז’רקו לאזטיץ’, יודעת כי הפסד יוציא אותה ממרוץ האליפות. בית”ר לא ניצחה את מכבי בבלומפילד מאז אוקטובר 2015, אז ניקיטה רוקאביצה הוביל אותה ל-2:4 עם שלושער בלתי נשכח.
בעונה שעברה הקבוצות נפגשו ארבע פעמים. בטדי, בית”ר ירושלים ניצחה פעמיים בתוצאה 1:3. בבלומפילד, בעונה הסדירה זה הסתיים ב-1:1, כשירדן שועה החמיץ פנדל בדקה ה-90 ופספס הזדמנות לנצח את המשחק, ובפלייאוף, במחזור האחרון של העונה, מכבי תל אביב חגגה עם 0:5 בדרך להנפת צלחת האליפות.
מחצית שניה
-
'47
- וארלה מצא בכדור גדול את מדמון והחלוץ בעט מעל סילבה כדי להכניע אותו, אך הוא לא מצא את המסגרת מקרוב
מחצית ראשונה
-
'45
- ירדן כהן הכשיל מאחור את טייריס אסאנטה וקיבל גם הוא צהוב. שני המגנים של בית”ר עם כרטיס
-
'42
- שער! מכבי ת”א עלתה ל-0:1: רוי רביבו הוציא כדור חוץ חזק מאוד לכיוון הרחבה, הייטור עלה גבוה מעל כולם ונגח לאחור, מיגל סילבה עמד והסתכל על הכדור עושה את דרכו בקשת לרשת
-
'39
- צ’אנס גדול לבית”ר, ושוב עדי יונה. דור מיכה זרק את וארלה ומסר רוחב לאמצע, מאותו מקום כמו במצב הראשון שלו הכישרון של בית”ר בעט והפעם למסגרת, אך רועי משפתי זינק מצוין ומנע שער
-
'35
- מורוזוב ניסה לחטוף כדור ופגע בווארלה, ספיר ברמן הוציאה לרוסי את הצהוב הראשון במשחק
-
'32
- סיסוקו נתן לדוידה בצד ימין, הקיצוני במהלך אופייני ביותר העביר לרגל שמאל, סובב לפינה הרחוקה והיה קרוב לכבוש, אך הכדור חמק החוצה
-
'31
- וארלה חטף למורוזוב, דהר מחצי מגרש ובעט מחוץ למסגרת, הכדור פגש את הרשת החיצונית
-
'25
- האלופה הגבירה קצב. מדמון קיבל עם הגב, הסתובב, עבר את גיל כהן ושיגר פצצה למסגרת מכ-20 מטרים, מיגל סילבה הדף לקרן
-
'24
- עוד מצב טוב בצהוב. וארלה דהר בצד שמאל והעביר רוחב לאמצע, דור פרץ כהרגלו הצטרף כטריילר, רק שהוא בעט לשמיים מהזדמנות קורצת
-
'14
- ההתקפה הכי יפה במשחק עד כה, כשמיכה שלח כדור עומק נפלא לשועה, הקפטן הוריד ליונה שהצטרף לרחבה והכישרון בעט מעל המשקוף מקרוב
-
'11
- איבוד כדור רשלני מאוד של טבארש הגיע למדמון, החלוץ בעט מקצב הרחבה לפינה הקרובה, אך פספס את המסגרת בכמה סנטימטרים
-
'8
- ג'ונבוסקו קאלו התנגש בשחקן יריב ונפגע בגבו, השחקן ירד כדי לקבל טיפול, מוזי החל בחימום למקרה שיצטרך להיכנס
-
'1
- ספיר ברמן שרקה! המשחק הגדול בבלומפילד יצא לדרך
-
'1
- אירוע מצמרר ומרגש כל כך בבלומפילד, כשרגע לפני שריקת הפתיחה גלי וזיוי ברמן עלו על כר הדשא ושיתפו מספר מילים, שלא השאירו אף עין יבשה