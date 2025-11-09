יום ראשון, 09.11.2025 שעה 12:08
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

הפסד בבלומפילד ובית"ר תצא ממרוץ האליפות

בירושלים לא הציבו את התואר כמטרה, אך כמה משתנים גרמו לחלומות להיווצר בבירה, מה שיתנפץ אם הקבוצה תיכנע למכבי ת"א. וגם: ההיעדרות של ירין לוי

|
שחקני בית
שחקני בית"ר ירושלים (עמרי שטיין)

אחרי ההפסד 1:0 להפועל באר שבע בטדי במחזור האחרון, המשחק מול מכבי תל אביב הערב (ראשון, 20:30) בבלומפילד יקבע האם בית"ר ירושלים נפרדת סופית מהחלק מהמאבק על תואר האליפות.

צריך לשים את הדברים על השולחן – אף אחד בבית"ר לא דיבר בתחילת העונה על האפשרות שהקבוצה תתמודד על תואר האליפות. ברק יצחקי הטיב לתאר זאת כשאמר במסיבת העיתונאים: "אני לא חושב ששמעתם פה אי פעם שמישהו אמר שאנחנו רצים לאליפות. כמובן שחלומות לחוד ומעשים לחוד. הקבוצה טובה ואנחנו נמצאים בתהליך טוב, התקדמות, הבראה, אפשר לקרוא לזה איך שרוצים. הכדורגל שאנחנו משחקים הוא טוב, ואנחנו רואים גם את ההירתמות של האוהדים שחזרו למגרשים ושומעים משחקנים גם מפה וגם מקבוצות אחרות שהם מתפלאים ממה שקורה עם האוהדים, אז המועדון באמת הולך לכיוון טוב".

יחד עם זאת, ההצלחה בליגה, המרחק הסביר מהמקום הראשון לפני המשחק מול באר שבע, כמות המנויים הגדולה, איכות השחקנים הישראלים והמומנטום של הקבוצה מהבירה יצר לא מעט ציפיות, ואולי אפילו נרקמו בבית וגן חלומות על תואר בעונה שבה נראה שבאר שבע קצת מקרטעת, מכבי תל אביב פצועה ועסוקה במשחקים באירופה ומכבי חיפה מתמודדת על מקום בפלייאוף עליון.

ברק יצחקי (רדאד גברק יצחקי (רדאד ג'בארה)

דווקא במצב הזה, בסיטואציה הזו, בית"ר ירושלים צריכה להרים את עצמה. היא יכולה לעשות זאת הערב מול מכבי תל אביב, אבל זה יהיה קשה כי היא תחסר שני שחקני מפתח: ירין לוי ולוקה גדארני. 

הבעיה הכי גדולה עם היעדרותו של ירין לוי היא שבית”ר לא יכולה לסמוך על אילסון טבראש, המועמד האידיאלי לתפקיד הקשר האחורי, אבל זה שלא מספק את הסחורה ואפילו פוגע בסגנון המשחק של הקבוצה. אומנם יש ליצחקי בסגל את אביאל זרגרי, אבל הוא לא נכלל בסגל במשחק האחרון וספק אם יקבל את המושכות מול מכבי תל אביב, אבל אצל יצחקי הכל יכול להיות, בטח כשטאברש לא בפוקוס.

ירין לוי. היעדרות משמעותית (עמרי שטיין)ירין לוי. היעדרות משמעותית (עמרי שטיין)

המאמן, באופן מעשי, התחיל את דרכו המקצועית כמאמן וכאיש מערכת במכבי תל אביב. אחד הדברים שהביא איתו לבית וגן משם זה את המקצוענות והיסודות שעליהן הוא בונה את הקבוצה שלו, לא רק על הדשא, אלא גם בחדר ההלבשה. אבל בסופו של דבר כולם מסתכלים על מה שקורה על הדשא, על הסגנון שבית"ר משחקת בו ועל התוצאות. 

השנה נפתחה בצורה חיובית, קצב צבירת הנקודות טוב מאוד, הקבוצה זכתה בגביע הטוטו ובלא מעט משחקים בית"ר גילתה אופי כשחזרה מפיגור. בבלומפילד, הערב, דווקא מול הקבוצה החזקה בליגה, החבורה בצהוב-שחור יכולה לעשות את מה שעשתה בעונה שעברה, להדהים את כולנו, לנצח ולשמור על עצמה עדיין רלוונטית בצמרת הליגה, מבלי להגיד את המילה אליפות עדיין.

