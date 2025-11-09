יום ראשון, 09.11.2025 שעה 21:52
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
10435-4915מכבי ת"א
8294-3634הפועל ת"א
7315-3194הפועל העמק
7397-3615הפועל גליל עליון
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6320-3034מכבי רעננה
6437-4075אליצור נתניה
6434-4025מכבי ראשל"צ
6400-3675עירוני נס ציונה
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5412-3894בני הרצליה

מחצית: הפועל ב"ש - מכבי רעננה 45:48

ליגת ווינר סל, מחזור 5: קצב התקפי טוב בקונכייה. המארחת פתחה נהדר ועלתה ליתרון משמעותי, אך החבורה של סגלוביץ' ידעה לחזור בהובלת חנוכי ופרימן

|
חואקין שוכמן (לילך וויס-רוזנברג)
חואקין שוכמן (לילך וויס-רוזנברג)

המחזור החמישי של ליגת ווינר סל נמשך בשעה זו, כשלראשונה אי פעם, הפועל באר שבע/דימונה ומכבי רעננה נפגשות, במשחק שייערך בקונכייה. שתי הקבוצות מגיעות להתמודדות אחרי הפסד, אך עבור הדרומיים הוא היה השני ברצף, מה שהוריד אותם למאזן 3:1, ואילו אצל העולה החדשה, שמחזיקה במאזן 2:2, הוא עומד כרגע בפני עצמו.

שחקניו של רמי הדר נכנעו במחזור האחרון להפועל העמק 90:81 בגן נר, לאחר שדווקא נראו נהדר ברבע הראשון, אך שמטו יתרון של 19 נקודות בשיא ונוצחו 82:59 בשלושת הרבעים האחרים. כעת הם ינסו להתאושש באולמם הביתי, ולהשיג בו ניצחון ראשון לעונה אחרי שלושה הפסדים, אחד בגביע ווינר סל ושניים בליגה.

שי סגלוביץ וחניכיו אומנם ספגו במחזור שעבר 89:72 ביתי מהפועל תל אביב, אבל אם מביאים בחשבון שההפסד היחיד שלהם עד אז היה למכבי תל אביב, הרי שמדובר בספתח כמעט חלומי עבורם. זו תהיה הפעם השנייה העונה שבה תהיה העולה החדשה חלק ממפגש ראשון אי פעם בליגה הבכירה, אחרי שבמחזור הפתיחה פגשה לראשונה את אליצור נתניה – וניצחה אותה 69:79 במטרווסט.

יואב ויטלם, שהפך בעונתו השנייה המלאה בקבוצה הבוגרת של ב”ש לשחקן רוטציה בכיר, קרוב מאוד לרשום ציון דרך עגול ראשון בליגת ווינר סל, כאשר חסרות לו רק 13 נקודות כדי להגיע ל־100 כאלה בעונה הסדירה. הרכז בן ה־20 קלע כמות נקודות דו ספרתית בשלושה מארבעת משחקיה של קבוצתו העונה, כולל שיא קריירה של 19 בניצחון החוץ על עירוני נס ציונה במחזור השני.

רבע ראשון: 19:32 להפועל ב”ש/ דימונה

חמישיית הפועל באר שבע/ דימונה: אקילי וינינג, נטע סגל, סי ג’יי אלבי, ברנדון אנג’ל וקודי דמפס.

חמישיית מכבי רעננה:  ג’יימס טאונסנד, חסאן דיארה, לנארד פרימן, חואקין שוכמן, ויותם חנוכי.

הפתיחה הייתה שייכת למארחת, אותה הובילו דמפס ואלבי, כאשר מנגד היחיד שקלע בשלוש הדקות הראושונת הוא שוכמן עם שתיים. הקבוצות המשיכו להחליף סלים כאשר ב”ש שמרה על יתרונה, ושלשה של אנג’ל העלתה את הפער לדו ספרתי, 7:17. סגל נכנס לעניינים עם ארבע נקודות, ומנגד פרימן תרם לזכות שי סגלוביץ’, ובסיום הרבע הלוח התוצאות הראה יתרון לזכות המארחת, 19:32.

רבע שני: 45:48 להפועל ב”ש/ דימונה

האורחת פתחה טוב יותר את הרבע בהובלתו של חנוכי, שעם מספר סלים צימק את ההפרש וגרם להדר לקחת פסק זמן במצב של 35:42 לטובתו. אלבי עלה לדו ספרתי בצד השני. שלשה של דיארה הקטינה את ההפרש לחמש בלבד וקבעה ריצת 2:10 לזכות רעננה. היכולת הטובה של ההאורחת המשיכה, ושלשה של חן גיא קבעה 45:48 לזכות המארחת בירידה למחצית, וסגרה רבע שני איכותי של החבורה בלבן.

רבע שלישי:

אסור לפספס
