מכבי פ"ת רשמה 1:4 גדול על הפועל פ"ת בדרבי

רגע לפני פגרה של כמעט חודש ימים (המחזור ה-11 יחל ב-06/12), התקיים לו המחזור ה-10 בליגת נערים א' - על, הליגה הבכירה לשנתוני 2009. במוקד, הדרבי שהפגיש בין הפועל פתח תקווה למכבי פתח תקווה, דרבי שהסתיים ב-1:4 למכבי.

מעבר לכך, באותה תוצאה (1:4) ניצחו הפועל רעננה את בית״ר טוברוק והפועל ירושלים את בני סכנין. ניצחונות גם להפועל תל אביב והפועל חדרה. ביום שני המוליכה, מכבי תל אביב, תוכל לצאת לפגרה עם 10 ניצחונות רצופים, כשתפגוש בביתה את הפועל קריית שמונה. עוד באותו היום: בית"ר ירושלים מול בני יהודה ת"א. למחרת יינעל המחזור כשמ.ס. אשדוד תתמודד מול מכבי נתניה.

הפועל פתח תקווה – מכבי פתח תקווה 4:1

דרבי חד צדדי. הפועל, שהגיעה מחלקו התחתון של הטבלה, קיוותה להפתיע, כפי שקורה לא פעם במשחקי דרבי. הפעם, זה לא עבד. איתי כרם ותמיר בר קבעו 0:2 בתוך 23 דקות משחק, שליו אוצרי צימק בדקה ה-27. במחצית השנייה, מכבי המשיכה ללחוץ על דוושת הגז והשיגה עוד צמד שערים מפי ארז דידי ושער עצמי אומלל של דוד ללייב. מכבי פ”ת רביעית בטבלה, הפועל מנגד נושקת לקו האדום.

הפועל רעננה – בית"ר טוברוק 1:4

הקבוצה של עמי טיאר יצאה לפגרה עם ניצחון גדול מול 10 שחקנים החל מהדקה ה-59 של טוברוק, לאחר שמאור פוירשטיין, קפטן טוברוק, ראה אדום ישיר. אסף לויסמן, אוראל חביב, אריאל שוורצמן ויהונתן דור קבעו את תוצאת המשחק. גיא אזולאי צימק ל-3:1 בלבד. רעננה עם חמישה ניצחונות כבר ונשארת היא בחלקו העליון של הטבלה. טוברוק ממשיכה להתקשות במשחקי חוץ (ניצחון אחד בלבד).

הפועל ירושלים – בני סכנין 1:4

בדומה לרעננה, גם הירושלמים, יחד עם עודד ברנע, רשמו 1:4, בעוד סכנין נשארה ב-10 שחקנים החל מהדקה ה-18, בגלל אדום ישיר לסובחי בדארנה. איתי זליקוביץ' (צמד), אחמד ג'אבר וינאי יצחק קבעו את תוצאת המשחק. האני דגש הישווה זמנית. הירושלמים עם 13 נקודות והם ממשיכים לטפס במעלה הטבלה. סכנין נשארת עם שבע נקודות, בתחתית הבוערת.

הפועל חדרה – הפועל באר שבע 1:2

ניצחון ביתי חשוב ושלישי במספר העונה לחבורה של רן בר. לאחר 61 דקות משחק, חדרה שברה את הקרח ורשמה 0:1 משער של עילאי מאגילו. שבע דקות מאוחר יותר, עילאי מור יוסף קבע 0:2. נועם ספדיה צימק בדקות הסיום. כל שלושת הניצחונות של חדרה הושגו בביתה. באר שבע, מנגד, מתקשה בחוץ.

הפועל כפר סבא – הפועל תל אביב 3:1

הפסד שני ברציפות לעמית ארצי ושחקניו. הפעם, קיבלו זאת בספורטיביות מלאה. לאחר 47 דקות ללא שערים, אושרי טשומה קבע 0:1 לאדומים. איתי רוזנבליט השווה זמנית, הפועל תל אביב ידעה להחזיר היתרון אליה משערים מהירים, לקראת סוף המפגש, של יותם כלפה ועילאי מליחי. האדומים ממתחם וולפסון יוצאים לפגרה ללא הפסדים ומהמקום השני.

מ.כ. נהלל יזרעאל – מכבי חיפה 2:1

שחקניו של אורן קריספין נקלעו לפיגור מהיר, כשאריאל פוירשטן העלה את המארחים ליתרון בדקה השמינית, אלא שהירוקים מהכרמל הפכו התוצאה על סף המחצית הראשונה וחזרו הביתה עם שלוש נקודות, מה ששם אותם במקום השני, עם היציאה לפגרה. דור גולדשטיין סיפק צמד - זהו צמד שני שלו בעונה הנוכחית. נהלל יזרעאל נשארת מתחת לקו האדום עם שבעה הפסדים.

בהמשך המחזור

מכבי תל אביב – הפועל קריית שמונה (10/11, קריית שלום 1 תל אביב, 18:00)

בית"ר ירושלים – בני יהודה ת"א (10/11, בית וגן 1 תחתון ירושלים, 19:30)

מ.ס. אשדוד – מכבי נתניה (11/11, הסינתטיקו באשדוד, 17:00)