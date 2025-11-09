פרץ אנרגיה: מכבי ת"א יוצאת לפגרה כמושלמת

רגע לפני פגרה של כמעט חודש ימים (המחזור ה-13 יחל ב-06/12), הרי שבסוף השבוע התקיים לו המחזור ה-12 בליגת נערים ג' – על, הליגה הבכירה לשנתוני 2011. במוקד, המוליכה, מכבי תל אביב, מול סגניתה, מכבי פתח תקווה, משחק שהסתיים ב-1:2 לצהובים, ניצחון שמשאיר אותם מושלמים כשב-12 משחקיהם הם משיגים 36 נקודות מלאות.

במשחקים נוספים, מכבי נתניה רשמה 1:3 על הפועל תל אביב, בני סכנין ניצחה 1:2 את הפועל באר שבע, הפועל פתח תקווה גברה 1:2 על בית"ר ירושלים והפועל כפר סבא הסתפקה ב-0:1 על מ.ס אשדוד. הערב (ראשון) מכבי חיפה תארח בביתה את בני יהודה תל אביב (קצף חיפה, 19:20) למשחק שיינעל את המחזור הנוכחי.

מכבי פתח תקווה – מכבי תל אביב 2:1

מישהו בכלל יודע איך עוצרים את המכונה המשומנת של מכבי תל אביב ועידן ביטון, בשנתון 2011 העונה? איפה חוברת ההוראות לכך? הצהובים, נכון לכרגע, עושים מה שבא להם. אז נכון, מכבי פתח תקווה קיוותה לקלקל ואף עלתה ליתרון משער של אדר נוני, אבל האורחת ידעה להפוך ולהשיג את מלוא הנקודות בזכות דניאל פרץ, הבלתי נגמר (ב-10 משחקים, מתחיל העונה, כובש, לכל הפחות, שער אחד ומאחוריו כבר 19 שערים) ואסף להב. מכבי תל אביב יוצאת לפגרה, כשלאחר 12 משחקי ליגה, לרשותה 36 נקודות מלאות.

עידן ביטון, מאמן מכבי תל אביב ל-ONE: "אני מאוד גאה בדרך שהקבוצה עברה עד עכשיו. הצלחנו להטמיע מהר את הדרך והערכים שאנחנו מאמינים בהם, השחקנים מראים רצון גדול ללמוד ולהשתפר, וזה מה שמרגש אותי באמת כמאמן. אנחנו עדיין בתחילת הדרך, אבל יש תחושת התקדמות אמיתית בכל אימון ובכל משחק. המטרה שלנו להמשך היא להמשיך לפתח את השחקנים, גם כבודדים וגם כקבוצה, לשמור על הצניעות ועל הרעב שמאפיין את מכבי תל אביב, ולהמשיך לבנות זהות חזקה שתבלוט לאורך זמן".

אגב, בעונה החולפת, הוביל עידן את קבוצת שנתון 2010 לזכייה באליפות ליגת העל לשנתון 2010, עם כ-92 אחוזי הצלחה.

מכבי נתניה – הפועל תל אביב 1:3

ניצחון ענק ליהלומים, שמוציא את החבר'ה של בן לוי עם 30 נקודות לפגרה מהצמרת הגבוהה. לאחר תשע דקות משחק, דביר בן שלוש, איך לא, קבע 0:1. בדקה ה-40 הכפיל את התוצאה ובמחצית השנייה אוראל ברכה הבקיע את השלישי. ארבל ארד צימק זמנית ל-2:1. דיר עם 18 שערי ליגה(!) העונה, לצד צמד שערים במסגרת הגביע, כלומר למעלה מ-54% מסך שערי היהלומים העונה שייכים לדביר. מה גם שנתניה יוצא לפגרה עם שבעה ניצחונות משבעה משחקים בבית.

מכבי נתניה נערים ג (באדיבות המועדון)

בית"ר ירושלים – הפועל פתח תקווה 2:1

שחקניו של משה אשכנזי חזרו מבית וגן עם שלוש נקודות מלאות. לאחר 49 דקות משחק, מיכאל מזרחי קבע 0:1 למקומיים, יאמן רייאן וברק קלי הפכו את התוצאה והביאו ניצחון חמישי העונה, מה שמעמיד את הקבוצה במקום השישי והמכובד לפני הפגרה. בית"ר רשמה הפסד רביעי לעונה הנוכחית, כשהיא ניצבת במקום החמישי עם 22 נקודות.

מ.כ נווה יוסף – הפועל קריית שמונה 2:3

ניצחון רביעי העונה לחבר'ה של עמית פרץ והפעם מול קריית שמונה, שיוצאת לפגרה כשהיא מתחת לקו האדום. הקבוצה הצפונית הוליכה משער של ניתאי כהן, אורי עטיאס השווה, בעוד בן אפוטה הפך את התוצאה בבעיטה מדויקת מנקודת הפנדל. ניר רטצר קבע 1:3 לנווה יוסף ובדקה ה-75 להתמודדות, עמית דהן צימק ל-3:2. ב-12 משחקים, קריית שמונה ספגה כבר 30 שערי ליגה.

מ.כ. נוה יוסף (באדיבות המועדון)

הפועל חדרה – הפועל ראשון לציון 2:1

הכתומים מהשפלה חולפים על פני החדרתיים בטבלה, לאחר ניצחון שלישי העונה, בדומה לכמות הניצחונות בחדרה. ובכל זאת, לראשון לציון 12 נקודות, בעוד לחדרה 11. האורחת עם ניצחון חוץ ראשון לעונת המשחקים הנוכחית. בן שושן (פמדל) ואור גרוסמן קבעו הניצחון לכתומים. יהב בוכריס הישווה זמנית.

הפועל ראשון לציון (באדיבות המועדון)

הפועל רעננה – הפועל ירושלים 1:0

שער בודד של אוריאל אביקסיס, בתחילתה של המחצית השנייה, הביא לניצחון יקר ערך לאדומים של דורון דדש. הניצחון של הירושלמים מגיע לאחר שבעה משחקים רצופים ללא ניצחון, עם נקודה אחת בלבד, ב-0:0 מול אשדוד. בין לבין הובסה 8:1 בידי מכבי פתח תקווה ו-5:0 בידי מכבי תל אביב. הפעם, יוצאת לפגרה עם חיוך על הפנים.

בני סכנין – הפועל באר שבע 1:2

המקומיים יוצאים אל הפגרה שלא מהמקום האחרון, אליו מורידים את הפועל קריית שמונה. סכנין השתוותה בנקודות להפועל באר שבע, כשחולקות הן את המקום ה-16 בתחתית. שערים של קאסם סלימאן ויהונתן בן דוד (שער עצמי) הביאו לניצחון ליגה שני העונה לקבוצה מהמגזר. גיא רם איזן זמנית. הקבוצה מהנגב עדיין לא ניצחה במשחקי החוץ שלה העונה. למרות הניצחון, בני סכנין עם שישה שערי זכות בלבד, הנתון הנמוך בליגה והכי פחות טוב מבין שאר הקבוצות.

בני סכנין (אבראהים חיאדרי - מדיה מחלקת הנוער של בני סכנין)

הפועל כפר סבא – מ.ס. אשדוד 0:1

קפטן הירוקים, ניב סארוגטי, קבע את תוצאת המשחק, כשרשם 0:1 בדקה ה-29 להתמודדות. לאור התוצאה, אשדוד עדיין עם אפס ניצחונות במשחקי החוץ שלה לעת עתה. מעבר לכך, בין שתי קבוצות ליגה שהבקיעו הכי מעט שערים, מתחת ל-10, יחד עם בני סכנין.

הפועל כפר סבא נערים ג (באדיבות המועדון)

מכבי חיפה – בני יהודה תל אביב (הערב, 09/11, קצף סינתטי חיפה, 19:20)