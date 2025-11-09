ה-MRI יכריע האם רז שטיין סיים את העונה

האם חלוצה של מכבי קריית גת סיים את העונה? בסוף השבוע, כחלק ממשחקי המחזור השמיני בליגה א' דרום, הקבוצה של רומן זולו יצאה לירושלים, למגרש הסינתטי בהר חומה, שם פגשה את מ.כ ירושלים של המיליארדר, לורנט לוי. בסיום, 0:2 לקריית גת, ששמרה על המקום הראשון עם צאת הקבוצה לפגרה. אלא שהאירוע שתפס את העין בהתמודדות הוא פציעתו של רז שטיין.

החלוץ בן ה-31 מצא את עצמו באחת מהתקפות קבוצתו, נופל אל הקרקע, ללא מגע של שחקן היריבה, ומתפתל מכאבים חזקים. רמי חורי עצר את המשחק, סביב הדקה ה-25, בכדי שרז שטיין יקבל טיפול ראוי. לאחר שבספסל קריית גת הבינו כי חומרת פציעתו לא תאפשר לו לחזור למשחק (ואולי ליתר המשך העונה), הוחלף בדקה ה-27 בידי יוסף טוואבה.

היום (ראשון) שטיין צפוי לעבור בדיקת MRI שתכריע בעניינו. אם לא נס רפואי, הרי שההבחנה הראשונית היא קרע ברצועה הצולבת, מה שעתיד להשבית השחקן עד תום העונה. רז הגיע לקריית גת בקול תרועה ומאז הגעתו דרומה, רשם 11 הופעות, כולל בגביע המדינה בכדורגל, והתכבד בצמד שערים. אגב, זוהי עונתו הראשונה אי-פעם בליגות הנמוכות.