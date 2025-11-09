יום ראשון, 09.11.2025 שעה 12:44
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
194-168מכבי אחי נצרת1
156-138מכבי אתא ביאליק2
1512-178מ.ס. טירה3
157-118מכבי נווה שאנן4
148-128הפועל כרמיאל5
1412-138עירוני נשר6
139-128הפועל ב.א.גרבייה7
129-98בני מוסמוס8
116-87צעירי אום אל פאחם9
1013-88צעירי טמרה10
813-108מ.כ. צעירי טירה11
79-77הפועל טירת הכרמל12
714-88הפועל בית שאן13
611-78הפועל עראבה14
610-28הפועל מגדל-העמק15
312-68הפועל א.א. פאחם16
215-48מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
205-218מכבי קרית גת1
167-128מכבי קרית מלאכי2
159-148הפועל הרצליה3
137-128מ.כ. כפ"ס4
1310-148מכבי עירוני אשדוד 5
1311-148מ.כ. ירושלים6
125-78הפועל אזור7
1210-108מ.ס. דימונה8
1111-128מכבי יבנה9
1015-98בית"ר יבנה10
813-128מ.כ. חולון ירמיהו 11
811-98בית"ר נורדיה ירושלים12
813-108שמשון תל אביב13
716-58הפועל ניר רמה"ש14
618-78הפועל מרמורק15

ה-MRI יכריע האם רז שטיין סיים את העונה

השחקן נפל אל הקרקע מול מ.כ ירושלים ללא מגע מצד שחקני היריבה, מה שגרם לחשש כבד כי קרע את הרצועה הצולבת וסיים את העונה. היום יעבור בדיקה מכרעת

|
רז שטיין (יונתן גינזבורג)
רז שטיין (יונתן גינזבורג)

האם חלוצה של מכבי קריית גת סיים את העונה? בסוף השבוע, כחלק ממשחקי המחזור השמיני בליגה א' דרום, הקבוצה של רומן זולו יצאה לירושלים, למגרש הסינתטי בהר חומה, שם פגשה את מ.כ ירושלים של המיליארדר, לורנט לוי. בסיום, 0:2 לקריית גת, ששמרה על המקום הראשון עם צאת הקבוצה לפגרה. אלא שהאירוע שתפס את העין בהתמודדות הוא פציעתו של רז שטיין.

החלוץ בן ה-31 מצא את עצמו באחת מהתקפות קבוצתו, נופל אל הקרקע, ללא מגע של שחקן היריבה, ומתפתל מכאבים חזקים. רמי חורי עצר את המשחק, סביב הדקה ה-25, בכדי שרז שטיין יקבל טיפול ראוי. לאחר שבספסל קריית גת הבינו כי חומרת פציעתו לא תאפשר לו לחזור למשחק (ואולי ליתר המשך העונה), הוחלף בדקה ה-27 בידי יוסף טוואבה.

היום (ראשון) שטיין צפוי לעבור בדיקת MRI שתכריע בעניינו. אם לא נס רפואי, הרי שההבחנה הראשונית היא קרע ברצועה הצולבת, מה שעתיד להשבית השחקן עד תום העונה. רז הגיע לקריית גת בקול תרועה ומאז הגעתו דרומה, רשם 11 הופעות, כולל בגביע המדינה בכדורגל, והתכבד בצמד שערים. אגב, זוהי עונתו הראשונה אי-פעם בליגות הנמוכות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */