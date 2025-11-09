יום ראשון, 09.11.2025 שעה 12:41
כדורגל עולמי  >> ליגה הולנדית
ליגה הולנדית 25-26
2810-3011פיינורד1
2816-3511פ.ס.וו. איינדהובן2
2413-2411אלקמאר3
2015-2111אייאקס4
1915-1711כרונינגן5
1615-2011אוטרכט6
1618-2012טוונטה אנסחדה7
1620-1812פורטונה סיטארד8
1624-1412ספרטה רוטרדם9
1520-2711ניימיכן10
1421-1912הירנביין11
1317-1711גו אהד איגלס12
1320-1612וולנדם13
1221-1512נאק ברדה14
1227-1412זוולה15
1023-1112אקסלסיור רוטרדם16
921-1412טלסטאר17
933-1712הראקלס אלמלו18

אחרי פיטורי הייטינחה: גלוך פותח בהרכב אייאקס

במשחק הראשון ללא המאמן, שאיבד את משרתו אחרי ההפסד 3:0 לגלאטסראיי בליגת האלופות, היהלום הישראלי יעלה ב-11 של הקבוצה מול אוטרכט בחוץ ב-13:15

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

המחזור ה-12 של הליגה ההולנדית יימשך היום (ראשון, 13:15) כאשר אייאקס, במשחקה הראשון ללא ג’ון הייטינחה, שפוטר השבוע לאחר ההפסד הביתי 3:0 לגלאטסראיי בליגת האלופות, תתארח אצל אוטרכט, כשאוסקר גלוך פותח בהרכב.

פתיחת העונה של הקבוצה מאמסטרדם מאכזבת במיוחד, שכן בליגה היא נמצאת טרם המשחק במקום הרביעי בלבד עם 20 נקודות, מרחק שמונה נקודות מפיינורד ופ.ס.וו איינדהובן שבמקום הראשון והשני בהתאמה. כעת, לאחר פיטוריו של הייטינחה, היא תקווה לצאת לדרך חדשה.

מנגד, אוטרכט ממוקמת טרם המשחק במקום השישי עם 16 נקודות, מרחק ארבע נקודות מאוסקר גלוך וחבריו. היא מגיעה לאחר 0:1 ביתי על נימיכן של אלי דסה וצ’ירון שרי במחזור שעבר ו-1:1 ביתי מול פורטו בליגה האירופית ביום חמישי. השחקן הבולט שלה הוא אקס אייאקס, סבסטיאן האלר.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו פעמיים. ביוהאן קרויף ארנה באמסטרדם הן נפרדו ב-2:2, בעוד במשחק בסיבוב השני, אותו אוטכרט אירחה, היא הביסה את אייאקס 0:4.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */