"אנחנו חייבים להפסיק לספוג שערים בכזו קלות"

עירוני טבריה ספרה אתמול (שבת) הפסד שלישי בארבעת המשחקים האחרונים, בהם לקחה רק נקודה אחת וספגה שמונה שערים. בעקבות ההפסד אמש 3:2 לעירוני קריית שמונה, חלפה המנצחת על פני טבריה בטבלה והקבוצה של אלירן חודדה ירדה למקום ה-12.

החבורה של חודדה יוצאת לפגרה עם 10 נקודות מתוך 30 אפשריות, בעונה שעברה, היו לקבוצה 9 נקודות אחרי עשרה מחזורים, אך השנה במועדון ציפו ליותר. "אנחנו צריכים להפסיק לספוג שערים בקלות כזאת", אמרו בטבריה. "אמנם יש נסיבות מקלות, שלא שיחקנו עם הגנה מלאה כמעט באף משחק, באצ'ו רק חזר מפציעה וסמביניה היה מורחק, אבל הרכות הזאת בהגנה לא יכולה להמשיך. אי אפשר להתחיל כל משחק בפיגור 0:2.

"השבועות האחרונים החזירו אותנו לתחתית, אי אפשר להמשיך לבנות על זה שהפועל ירושלים וריינה יפסידו. ירושלים כבר מתקרבת אלינו". בקבוצה החמיאו לאיתמר שבירו, שפתח לראשונה העונה בהרכב והגיע למספר מצבים קורצים, אך סיים ללא שער. חודדה הסביר שהחליט לפתוח עם שבירו, בגלל העמידה הגבוהה של הגנת קריית שמונה והלחץ הגבוה שלה, כדי לקבל מהירות במתפרצות.

כריסטיאן מרטינס מול איתמר שבירו (חג'אג' רחאל)

החלוץ אכן הגיע למצבים טובים, אך פעם אחת נעצר ברגל של דניאל טננבאום ופעם אחרת יכול היה לכבוש במספרת מרהיבה, אך הכדור שלו עלה אל מעל המשקוף. "איתמר הראה היום שבהחלט יש לו מה לתרום לקבוצה והוא עוד ייתן לנו שערים", אמרו במועדון.

לפני המשחק אתמול היה אמור להיערך טקס הוקרה קצר לדניאל טננבאום, שהיה השוער של טבריה בעונה שעברה, בו היה אמור לקבל זר פרחים מאנשי מארחת, אך משקיף ההתאחדות לא אישר את הטקס והפרחים ניתנו לטננבאום במחצית.

בטבריה הביעו אכזבה מכמות הקהל, כ-500 איש, שהגיעו למשחק ומכך שרוב המשחק שמעו יותר את ה-50 שהגיעו מקריית שמונה. "אין לנו מה להלין על הנושא הזה", אמר אתמול חודדה. "עד שלא יהיה אצטדיון בטבריה זה יהיה המצב ואנחנו יכולים רק להתעסק בכדורגל נטו ולפתור את הבעיות המקצועיות שלנו".