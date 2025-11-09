יום ראשון, 09.11.2025 שעה 15:15

אוסקר גלוך נאבק (IMAGO)

צריכה בוס חדש: אייאקס הפסידה 2:1 לאוטרכט

הקבוצה מאמסטרדם נראתה רע ונכנעה למארחת משערים של דידן והאלר, כשחודטס רק צימק. 67 דקות לאוסקר גלוך, שבישל שער שנפסל, אך לא הרבה לגעת בכדור

מערכת ONE | 09/11/2025 13:15
יום ראשון, 09/11/2025, 13:15אצטדיון גלג'נווארדליגה הולנדית - מחזור 12
אייאקס
הסתיים
2 1
שופט: דני מקיילה
אוטרכט
ליגה הולנדית 25-26
2810-3011פיינורד1
2816-3511פ.ס.וו. איינדהובן2
2413-2411אלקמאר3
2017-2212אייאקס4
1915-1711כרונינגן5
1916-2212אוטרכט6
1618-2012טוונטה אנסחדה7
1620-1812פורטונה סיטארד8
1624-1412ספרטה רוטרדם9
1520-2711ניימיכן10
1421-1912הירנביין11
1317-1711גו אהד איגלס12
1320-1612וולנדם13
1221-1512נאק ברדה14
1227-1412זוולה15
1023-1112אקסלסיור רוטרדם16
921-1412טלסטאר17
933-1712הראקלס אלמלו18
הרכבים וציונים
 
 

המחזור ה-12 של הליגה ההולנדית נמשך בשעה זו כאשר קבוצתו של אוסקר גלוך, אייאקס, במשחקה הראשון ללא ג’ון הייטינחה, שפוטר השבוע לאחר ההפסד הביתי 3:0 לגלאטסראיי בליגת האלופות, מתארחת אצל אוטרכט.

פתיחת העונה של הקבוצה מאמסטרדם מאכזבת במיוחד, שכן בליגה היא נמצאת טרם המשחק במקום הרביעי בלבד עם 20 נקודות, מרחק שמונה נקודות מפיינורד ופ.ס.וו איינדהובן שבמקום הראשון והשני בהתאמה. כעת, לאחר פיטוריו של הייטינחה, היא תקווה לצאת לדרך חדשה.

מנגד, אוטרכט ממוקמת טרם המשחק במקום השישי עם 16 נקודות, מרחק ארבע נקודות מאוסקר גלוך וחבריו. היא מגיעה לאחר 0:1 ביתי על נימיכן של אלי דסה וצ’ירון שרי במחזור שעבר ו-1:1 ביתי מול פורטו בליגה האירופית ביום חמישי. השחקן הבולט שלה הוא אקס אייאקס, סבסטיאן האלר.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו פעמיים. ביוהאן קרויף ארנה באמסטרדם הן נפרדו ב-2:2, בעוד במשחק בסיבוב השני, אותו אוטכרט אירחה, היא הביסה את אייאקס 0:4.

מחצית שניה
  • '74
  • החמצה
  • מטווח של המארחת, שבעטה פעמיים בהתקפה, עד שהריבאונד האחרון הגיע למיגל רודריגז, שסחט עוד הצלה נהדרת משוער אייאקס
  • '67
  • חילוף
  • יואן קתלין החליף את אדריאן בלייק
קנת טיילור (IMAGO)קנת טיילור (IMAGO)
  • '67
  • חילוף
  • חילוף כפול גם באוטרכט. סבסטיאן האלר יצא, דוד מין נכנס
  • '67
  • חילוף
  • אוסקר גלוך סיים את חלקו במשחק, כשהוחלף על ידי דייבי קלאסן
  • '67
  • חילוף
  • חילוף כפול באייאקס. אנטון גאיי החליף את לוקאס רוזה
המהלך האחרון של אוסקר גלוך במשחק (IMAGO)המהלך האחרון של אוסקר גלוך במשחק (IMAGO)
  • '59
  • החמצה
  • מהלך יפה של אוסקר גלוך, שקיבל כדור מחוץ לרחבה, ביצע הטעיה גדולה למגן שלו ובעט חלש מדי עם רגל שמאל לידיים של השוער
מיקה חודטס ממהר לחדש את המשחק (IMAGO)מיקה חודטס ממהר לחדש את המשחק (IMAGO)
  • '56
  • שער
  • שער! אייאקס צימקה ל-2:1: וואו, איזה גול ענק! חודטס קיבל את הכדור הרחק מהשער, ומ-25 מטרים שלח פצצה לחיבורים הקרובים
שחקני אוטרכט חוגגים עם האלר (IMAGO)שחקני אוטרכט חוגגים עם האלר (IMAGO)
סבסטיאן האלר חוגג (IMAGO)סבסטיאן האלר חוגג (IMAGO)
  • '54
  • שער
  • שער! אוטרכט עלתה ל-0:2: כדור חופשי הורם לתוך הרחבה, סבסטיאן האלר מצא את עצמו פנוי לגמרי, ונגח לדשא ופנימה
  • '51
  • החמצה
  • אייאקס החליפה מסירות בניסיון למצוא שחקן פנוי, חודטס קיבל את הכדור קצת אחרי ה-16, ובעט חלש לידיים של השוער
מחצית ראשונה
שחקני אוטרכט מאושרים (IMAGO)שחקני אוטרכט מאושרים (IMAGO)
שחקני אוטרכט חוגגים (IMAGO)שחקני אוטרכט חוגגים (IMAGO)
  • '45+1
  • שער
  • שער! אוטרכט עלתה ל-0:1: איזה סף שבירה נמוך יש לאייאקס. אחרי השער הפסול, המארחת קיבלה קרן מצד ימין, שעלתה טוב עד לראשו של מתיס דידן, שנגח בעוצמה לחיבורים
אוסקר גלוך עם הכדור (IMAGO)אוסקר גלוך עם הכדור (IMAGO)
  • '42
  • החלטת שופט
  • אוסקר גלוך קיבל כדור בעמדה טובה והקפיץ באומנות לוואוט וחהורסט, שהשתלט וכבש, אך לאחר בדיקה ב-VAR השער נפסל בטענה לעבירה בתחילת המהלך
  • '30
  • אחר
  • המשחק התנהל בעיקר בחצי של אייאקס, כששתי הקבוצות לא הגיעו למצבים גדולים ב-25 הדקות האחרונות
סבסטיאן האלר מנסה להגיע לכדור (IMAGO)סבסטיאן האלר מנסה להגיע לכדור (IMAGO)
  • '5
  • החמצה
  • מצב גדול לאייאקס! קנת טיילור הכניס כדור עומק גדול למיקה חודטס, האחרון היה באחד על אחד מול השוער ושלח את הכדור מחוץ למסגרת
  • '3
  • החמצה
  • מצב ראשון במשחק, דווקא בצד של אוטרכט. מיגל רודריגז נכנס לרחבה, בעט ברגל שמאל כדור שפגע בהגנה וחמק ליד הקורה הקרובה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דני מקיילה הוציא את ההתמודדות לדרך!
אוסקר גלוך עולה להתחמם (IMAGO)אוסקר גלוך עולה להתחמם (IMAGO)
הוספת תגובה
טוען תגובות...
