צריכה בוס חדש: אייאקס הפסידה 2:1 לאוטרכט

המחזור ה-12 של הליגה ההולנדית נמשך בשעה זו כאשר קבוצתו של אוסקר גלוך, אייאקס, במשחקה הראשון ללא ג’ון הייטינחה, שפוטר השבוע לאחר ההפסד הביתי 3:0 לגלאטסראיי בליגת האלופות, מתארחת אצל אוטרכט.

פתיחת העונה של הקבוצה מאמסטרדם מאכזבת במיוחד, שכן בליגה היא נמצאת טרם המשחק במקום הרביעי בלבד עם 20 נקודות, מרחק שמונה נקודות מפיינורד ופ.ס.וו איינדהובן שבמקום הראשון והשני בהתאמה. כעת, לאחר פיטוריו של הייטינחה, היא תקווה לצאת לדרך חדשה.

מנגד, אוטרכט ממוקמת טרם המשחק במקום השישי עם 16 נקודות, מרחק ארבע נקודות מאוסקר גלוך וחבריו. היא מגיעה לאחר 0:1 ביתי על נימיכן של אלי דסה וצ’ירון שרי במחזור שעבר ו-1:1 ביתי מול פורטו בליגה האירופית ביום חמישי. השחקן הבולט שלה הוא אקס אייאקס, סבסטיאן האלר.

בעונה שעברה הקבוצות נפגשו פעמיים. ביוהאן קרויף ארנה באמסטרדם הן נפרדו ב-2:2, בעוד במשחק בסיבוב השני, אותו אוטכרט אירחה, היא הביסה את אייאקס 0:4.