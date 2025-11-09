צריכה בוס חדש: אייאקס הפסידה 2:1 לאוטרכט

המחזור ה-12 של הליגה ההולנדית נמשך בשעה זו כאשר קבוצתו של אוסקר גלוך, אייאקס, במשחקה הראשון ללא ג’ון הייטינחה, שפוטר השבוע לאחר ההפסד הביתי 3:0 לגלאטסראיי בליגת האלופות, מתארחת אצל אוטרכט.
פתיחת העונה של הקבוצה מאמסטרדם מאכזבת במיוחד, שכן בליגה היא נמצאת טרם המשחק במקום הרביעי בלבד עם 20 נקודות, מרחק שמונה נקודות מפיינורד ופ.ס.וו איינדהובן שבמקום הראשון והשני בהתאמה. כעת, לאחר פיטוריו של הייטינחה, היא תקווה לצאת לדרך חדשה.
מנגד, אוטרכט ממוקמת טרם המשחק במקום השישי עם 16 נקודות, מרחק ארבע נקודות מאוסקר גלוך וחבריו. היא מגיעה לאחר 0:1 ביתי על נימיכן של אלי דסה וצ’ירון שרי במחזור שעבר ו-1:1 ביתי מול פורטו בליגה האירופית ביום חמישי. השחקן הבולט שלה הוא אקס אייאקס, סבסטיאן האלר.
בעונה שעברה הקבוצות נפגשו פעמיים. ביוהאן קרויף ארנה באמסטרדם הן נפרדו ב-2:2, בעוד במשחק בסיבוב השני, אותו אוטכרט אירחה, היא הביסה את אייאקס 0:4.
מחצית שניה
-
'74
- מטווח של המארחת, שבעטה פעמיים בהתקפה, עד שהריבאונד האחרון הגיע למיגל רודריגז, שסחט עוד הצלה נהדרת משוער אייאקס
-
'67
- יואן קתלין החליף את אדריאן בלייק
-
'67
- חילוף כפול גם באוטרכט. סבסטיאן האלר יצא, דוד מין נכנס
-
'67
- אוסקר גלוך סיים את חלקו במשחק, כשהוחלף על ידי דייבי קלאסן
-
'67
- חילוף כפול באייאקס. אנטון גאיי החליף את לוקאס רוזה
-
'59
- מהלך יפה של אוסקר גלוך, שקיבל כדור מחוץ לרחבה, ביצע הטעיה גדולה למגן שלו ובעט חלש מדי עם רגל שמאל לידיים של השוער
-
'56
- שער! אייאקס צימקה ל-2:1: וואו, איזה גול ענק! חודטס קיבל את הכדור הרחק מהשער, ומ-25 מטרים שלח פצצה לחיבורים הקרובים
-
'54
- שער! אוטרכט עלתה ל-0:2: כדור חופשי הורם לתוך הרחבה, סבסטיאן האלר מצא את עצמו פנוי לגמרי, ונגח לדשא ופנימה
-
'51
- אייאקס החליפה מסירות בניסיון למצוא שחקן פנוי, חודטס קיבל את הכדור קצת אחרי ה-16, ובעט חלש לידיים של השוער
מחצית ראשונה
-
'45+1
- שער! אוטרכט עלתה ל-0:1: איזה סף שבירה נמוך יש לאייאקס. אחרי השער הפסול, המארחת קיבלה קרן מצד ימין, שעלתה טוב עד לראשו של מתיס דידן, שנגח בעוצמה לחיבורים
-
'42
- אוסקר גלוך קיבל כדור בעמדה טובה והקפיץ באומנות לוואוט וחהורסט, שהשתלט וכבש, אך לאחר בדיקה ב-VAR השער נפסל בטענה לעבירה בתחילת המהלך
-
'30
- המשחק התנהל בעיקר בחצי של אייאקס, כששתי הקבוצות לא הגיעו למצבים גדולים ב-25 הדקות האחרונות
-
'5
- מצב גדול לאייאקס! קנת טיילור הכניס כדור עומק גדול למיקה חודטס, האחרון היה באחד על אחד מול השוער ושלח את הכדור מחוץ למסגרת
-
'3
- מצב ראשון במשחק, דווקא בצד של אוטרכט. מיגל רודריגז נכנס לרחבה, בעט ברגל שמאל כדור שפגע בהגנה וחמק ליד הקורה הקרובה
-
'1
- השופט דני מקיילה הוציא את ההתמודדות לדרך!