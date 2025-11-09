אחרי חזרת המשחקים: הנבחרת תארח בסמי עופר

ההתאחדות לכדורגל הודיעה היום (ראשון) שחתמה על הסכם עם אצטדיון סמי עופר על שיתוף פעולה ארוך טווח, במסגרתו יארח האצטדיון חלק ממשחקי נבחרת ישראל כאשר יתאפשר קיום משחקים בארץ. כמו כן ייערכו בסמי עופר משחקי חצי הגמר והגמר של גביע המדינה המנוהלים על ידי ההתאחדות, בכפוף להוראות תקנון גביע המדינה.

"ההסכם שנחתם לאחר חודשים של עבודה משותפת, מבטא את המחויבות ההדדית של שני הגופים לקידום הכדורגל הישראלי ולשיפור חוויית האוהדים והשחקנים כאחד”, נכתב בהודעה, “הנהלת ההתאחדות והנהלת האצטדיון שמות לעצמן למטרה להעניק לנבחרת הלאומית תנאים מקצועיים, לוגיסטיים ותפעוליים ברמה הגבוהה ביותר, תוך שדרוג חוויית המשחק והצפייה עבור הקהל הרחב.

“אצטדיון סמי עופר, הנחשב לאחד האצטדיונים המודרניים והמתקדמים בישראל, אירח בשנים האחרונות שלל אירועים בינלאומיים ומשחקי נבחרת, וזכה לשבחים בזכות תשתיותיו המתקדמות, האווירה המרשימה שהוא מספק, ומקומו האסטרטגי לאוהדים מכל רחבי הארץ".

אצטדין סמי עופר (עמרי שטיין)

מנכ”ל ההתאחדות, יריב טפר, אמר: “החתימה על ההסכם היא צעד חשוב בהבטחת המשך תנאי אירוח איכותיים לנבחרת הלאומית שלנו ולכלל קבוצות הכדורגל בישראל. אצטדיון סמי עופר מספק סביבת משחק ותשתיות מהשורה הראשונה, ואנו מאמינים שהשילוב בין מקצועיות, חוויית קהל יוצאת דופן, ותמיכה עירונית הוא מתכון להצלחה. אני מבקש להודות לעיריית חיפה ולהנהלת האצטדיון על שיתוף פעולה פורה שמחזק את הכדורגל הישראלי".

ליאור פרי, מנכ”ל חברת קריית הספורט והבילוי חיפה בע”מ, המנהלת עבור עיריית חיפה את אצטדיון סמי עופר, אמר: “אנו גאים ונרגשים לארח שוב את משחקי הנבחרת הלאומית ואת משחקי ההכרעה של גביע המדינה באצטדיון סמי עופר, האצטדיון המתקדם והמודרני בישראל. בשנים האחרונות השקענו משאבים רבים בשדרוג המתקן לטובת חוויית צפייה ואירוח בלתי נשכחת, ואנו רואים בהתאחדות לכדורגל שותף אסטרטגי לדרך ארוכה ומשמעותית. אני מודה להתאחדות על האמון ועל השותפות שנבנתה בין שני הגופים".