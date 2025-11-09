בשל אי תשלום: בוזגלו ביקש להשתחרר מיבנה

מכבי יבנה תאבד את אלמוג בוזגלו? ל-ONE נודע כי הקשר המנוסה, בן ה-32, שחקן בני יהודה ת"א והפועל חיפה בעברו, לא קיבל תשלום שהגיע לו מטעם המועדון ועל כן מתכוון הוא לעזוב כי ההתנהלות הזו לא מוצאת כן בעיניו, ובעקבותיה הוא ביקש להשתחרר מהמועדון

בוזגלו, ששיחק בעבר בבני יהודה ובהפועל חיפה בליגת העל, נחשב לשחקן מנוסה ומוכח ולהעברה הכי נוצצת בקיץ האחרון בליגה א'. לפי גורמים בסביבתו, מספר קבוצות בליגה הלאומית כבר הביעו עניין ראשוני בהחתמתו, והוא צפוי לבחון את האפשרויות לקראת חלון ההעברות הקרוב.

מאז הגיע ליבנה, רשם שש הופעות וכבש שער אחד, ב-3:3 מול שמשון פזטל תל אביב. אם יעזוב, הרי שעופר טסלפפה ומכבי יבנה יפסידו כאן שחקן איכותי, ברמה גבוהה, כשאין אחד שלא שם לב ליכולותיו בשבועות האחרונים, עד אשר נפצע והחסיר צמד משחקים.