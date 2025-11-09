יום ראשון, 09.11.2025 שעה 17:43
יום ראשון, 09/11/2025, 17:15אצטדיון ואייקאסליגה ספרדית - מחזור 12
ריאל מדריד
דקה 28
0 0
שופט: חואן מרטינס
ראיו וייקאנו
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2610-2412ויאריאל2
2513-2811ברצלונה3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1212אתלטיק בילבאו7
1713-1211חטאפה8
1619-1812סביליה9
1511-1112אלאבס10
1514-1312אלצ'ה11
1414-1211ראיו וייקאנו12
1314-1311סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1113-912אוססונה15
1024-1112ג'ירונה16
923-1612לבאנטה17
918-1111מיורקה18
920-1011ולנסיה19
820-712אוביידו20
פדריקו ואלוורדה וברהים דיאס עושים הגנה (La Liga)
המחזור ה-12 של הליגה הספרדית ממשיך בשעה זו, כשריאל מדריד פוגשת את ראיו וייקאנו לדרבי הקטן של עיר הבירה. הבלאנקוס, שהפסידו באמצע השבוע לליברפול, רוצים להתאושש ולשמור על הפער מברצלונה, כשהם הגיעו לאצטדיון בו לא ניצחו שלוש שנים.

סגנית האלופה פתחה טוב מאוד את העונה, כשבזירה המקומית הפסידה רק פעם אחת, באותה תבוסה 5:2 לאתלטיקו מדריד. באמצע השבוע, החבורה של צ’אבי אלונסו ספגה את הנפילה השנייה שלה, כשמעדה 1:0 באנפילד בליגת האלופות. הלבנים יודעים שהם חייבים לחזור למסלול הניצחונות, על מנת להלחיץ את בארסה כדי לשמור מינימום על הפרש 5 הנקודות בטבלה.

מנגד, החבורה של איניגו פרס נמצאת בעונה לא יציבה במיוחד ונמצאת באמצע הטבלה. מצד אחד, ביום חמישי האחרון היא ניצחה 2:3 את לך פוזנן בקונפרנס ליג, אך מצד שני, במחזור האחרון בליגה היא ספגה תבוסה 4:0 מוויאריאל. כעת, היא יודעת שמהמשחק הקרוב יש לה רק מה להרוויח, והיא תנסה לגנוב נקודות מהקבוצה הגדולה של העיר.

במסגרת מפגשי העבר, ריאל מדריד כאמור לא ניצחה כבר שלוש שנים בווייקאס, כשהפעם האחרונה שזה קרה, הייתה אי שם בעונת 2021/22, בה הבלאנקוס רשמו 0:1 קטן משער של קארים בנזמה. במפגש האחרון בברנבאו, הלבנים גברו 1:2 על ראיו משערים של קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס ג’וניור. 

מחצית ראשונה
  • '24
  • החמצה
  • ריאל מתקרבת לשער. ברהים דיאס הרים בצורה נפלאה היישר לראשו של ראול אסנסיו, שנגח לא מספיק טוב והחוצה ממצב נוח
  • '22
  • החמצה
  • ערבובייה ברחבת הביתיים הובילה לכדור שנפל לרגליו של ויניסיוס, הברזילאי טיווח מקרוב תוך כדי סיבוב ובטאז'ה באינסטינקט נהדר הציל את ראיו
  • '20
  • החמצה
  • דקות טובות של ראיו. ראציו פרץ על הקו הימני עד לרחבה ומזווית קשה החליט לבעוט, טיבו קורטואה היה במקום
  • '15
  • כרטיס צהוב
  • אנדריי ראציו קיבל צהוב בשלב מוקדם של ההתמודדות, אחרי שעצר בגלישה את ויניסיוס
  • '3
  • החמצה
  • ריאל מדריד לא מחכה לאף אחד. ארדה גולר איים מחוץ לרחבה, אגוסטו בטאז'ה השתטח והדף מצוין
  • '1
  • החלטת שופט
  • שריקת הפתיחה! השופט חואן מרטינס הוציא את ההתמודדות לדרך
שחקני ריאל מדריד מתחממים (La Liga)שחקני ריאל מדריד מתחממים (La Liga)
ויניסיוס ואמבפה בחימום (IMAGO)ויניסיוס ואמבפה בחימום (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד מתכוננים (IMAGO)שחקני ריאל מדריד מתכוננים (IMAGO)
ג'וד בלינגהאם ודין האוסן, מתרגלים לדשא בווייקאס (IMAGO)ג'וד בלינגהאם ודין האוסן, מתרגלים לדשא בווייקאס (IMAGO)
