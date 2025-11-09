הרכבים וציונים



פדריקו ואלוורדה וברהים דיאס עושים הגנה (La Liga) פדריקו ואלוורדה וברהים דיאס עושים הגנה (La Liga)

המחזור ה-12 של הליגה הספרדית ממשיך בשעה זו, כשריאל מדריד פוגשת את ראיו וייקאנו לדרבי הקטן של עיר הבירה. הבלאנקוס, שהפסידו באמצע השבוע לליברפול, רוצים להתאושש ולשמור על הפער מברצלונה, כשהם הגיעו לאצטדיון בו לא ניצחו שלוש שנים.

סגנית האלופה פתחה טוב מאוד את העונה, כשבזירה המקומית הפסידה רק פעם אחת, באותה תבוסה 5:2 לאתלטיקו מדריד. באמצע השבוע, החבורה של צ’אבי אלונסו ספגה את הנפילה השנייה שלה, כשמעדה 1:0 באנפילד בליגת האלופות. הלבנים יודעים שהם חייבים לחזור למסלול הניצחונות, על מנת להלחיץ את בארסה כדי לשמור מינימום על הפרש 5 הנקודות בטבלה.

מנגד, החבורה של איניגו פרס נמצאת בעונה לא יציבה במיוחד ונמצאת באמצע הטבלה. מצד אחד, ביום חמישי האחרון היא ניצחה 2:3 את לך פוזנן בקונפרנס ליג, אך מצד שני, במחזור האחרון בליגה היא ספגה תבוסה 4:0 מוויאריאל. כעת, היא יודעת שמהמשחק הקרוב יש לה רק מה להרוויח, והיא תנסה לגנוב נקודות מהקבוצה הגדולה של העיר.

במסגרת מפגשי העבר, ריאל מדריד כאמור לא ניצחה כבר שלוש שנים בווייקאס, כשהפעם האחרונה שזה קרה, הייתה אי שם בעונת 2021/22, בה הבלאנקוס רשמו 0:1 קטן משער של קארים בנזמה. במפגש האחרון בברנבאו, הלבנים גברו 1:2 על ראיו משערים של קיליאן אמבפה ו-ויניסיוס ג’וניור.