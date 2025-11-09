יום ראשון, 09.11.2025 שעה 12:08
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

"נקודה מ-30 זה משהו שלא זכור בהיסטוריה"

בבני ריינה ניסו לעכל את מצבם אחרי ההפסד 2:1 למכבי נתניה: "המשחק מול טבריה הוא חיים או מוות". האדיה: "לא מרימים ידיים, חסר לנו הגרוש ללירה"

|
שחקני בני ריינה מאוכזבים (שחר גרוס)
שחקני בני ריינה מאוכזבים (שחר גרוס)

במכבי בני ריינה נשארו גם אתמול (שבת) עם המחמאות, לאחר המשחק מול מכבי נתניה בסיומו הם ירדו מנוצחים 2:1 והם סוחבים את כל הליגה על הגב, כאשר המרחק בניהם לבין עירוני טבריה, שנמצאת במקום ה-12, עומד על 8 נקודות, כל זאת לפני המשחק בין שתי הקבוצות עם חידוש משחקי הליגה בסוף החודש.

"אי אפשר לתאר את מה שאנחנו עוברים השנה. נקודה מ-30 אפשריות זה משהו שספק אם היה בהיסטוריה בליגה. היינו יכולים לנצח את המשחק הזה ולא רק שלא ניצחנו, גם לא חזרנו עם נקודה אחת. המשחק הבא מול טבריה יהיה לחיים או למוות מבחינתנו. יש לנו מספיק זמן עכשיו בפגרה שהפצועים יחזרו טוב כדי שנעשה את השינוי", אמרו בקבוצה.

המאמן אדהם האדיה אמר בסיום: "חזרנו למשחק בצורה טובה, שינינו מערך וכבשנו בזכות השינויים. זה שאנחנו סוחבים את הליגה על הגב, זה משהו ששחקנים יצטרכו לשים בצד, כי אנחנו קבוצה טובה. השחקנים נותנים הכל במגרש. יש קבוצה שלא מוותרת, למרות חסרונם של חמישה שחקנים, זה מאוד קשה ולמרות זאת נתנו פייט. 

אדהם האדיה (שחר גרוס)אדהם האדיה (שחר גרוס)

“חסר לנו הגרוש ללירה. כל מה שנעשה בבנייה בקיץ אנחנו מרגישים אותו. כקבוצה אין לנו לגיטימציה להפסיד, הפער לא מעניין אותי. אנחנו לא מרימים ידיים ונצטרך לשחק ממשחק למשחק, אני מאמין שברגע שנעשה את הניצחון הראשון דברים יותר טובים יקרו", סיכם המאמן של ריינה.

