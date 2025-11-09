יום ראשון, 09.11.2025 שעה 12:08
258-2610הפועל ב"ש1
234-239מכבי ת"א2
1820-2010מכבי נתניה3
1711-179בית"ר ירושלים4
1514-1710הפועל ת"א5
1519-1710מ.ס אשדוד6
1314-1310בני סכנין7
1213-1910מכבי חיפה8
1114-1210עירוני ק"ש9
1112-109הפועל חיפה10
1016-149הפועל פ"ת11
1024-1010עירוני טבריה12
416-710הפועל ירושלים13
127-710מכבי בני ריינה14

אחרי ב"ש - מכה לאשדוד: בן זקן גמר את העונה

הקפטן סובל מקרע ברצועה הצולבת. מחמאות לגורדנה וסילבס אחרי ה-2:2 מול ב"ש: "ההכנה הייתה מצוינת, השחקנים נתנו משחק אדיר, רועי הוא נכס בשבילנו"

|
טום בן זקן (רדאד ג'בארה)
טום בן זקן (רדאד ג'בארה)

אחרי הניצחון הגדול על הפועל חיפה, במ.ס אשדוד ידעו שאין להם הרבה מה להפסיד נגד הפועל באר שבע וכך זה גם היה נראה. החבורה של חיים סילבס סיימה אמש (שבת) בתיקו 2:2 דרמטי בטרנר, כשעוד הובילה 2 דקות לסיום המשחק. לצערה של אשדוד, טום בן זקן סובל מקרע ברצועה הצולבת וגמר את העונה.

"חבל מאוד שפספסנו ניצחון יוקרתי וחשוב בטרנר, אבל אם זאת התחושה, אז זה אומר הכל", אמרו בעיר הנמל, "השחקנים נתנו משחק אדיר, ההכנה הייתה מצוינת. אמרנו לפני המשחק שכדי לעשות תוצאה טובה צריך לתת משחק מושלם והיינו קרובים לזה".

באשדוד החמיאו למאמן הקבוצה, חיים סילבס, שערך הכנה נהדרת למשחק, והצליח לבטל כמעט לגמרי את שחקני המארחת בדקות רבות של המפגש. גם רועי גורדנה שחזר לשחק נגד קבוצתו לשעבר, המשיך את היכולת הנהדרת שלו. "לא ברור איך בבאר שבע ויתרו על רועי, הוא נכס בשבילנו", אמרו במועדון.

חיים סילבס (מרטין גוטדאמק)חיים סילבס (מרטין גוטדאמק)

מי שעוד זכו למחמאות היו הקשרים נועם מוצ'ה וקארים קימבידי, שיצרו את השער הראשון. גם קרול נימצ'יצקי, טימותי אוואני ואיברהים דיאקטה קיבלו שבחים מהצוות המקצועי. הבלם מחוף השנהב המריא מיד לאחר המשחק למולדתו לצורך לווית אימו.

באשדוד צריכים להתמודד עכשיו עם שתי פציעות נוספות, דווקא מהמחצית הראשונה. שליו הרוש הוחלף כבר אחרי 2 דקות בגלל פציעה, כשאליו הצטרף טום בן זקן. הקפטן ירד כשהוא נאנק מכאבים והחשש שמדובר בפציעה לא פשוטה, אומת. הקפטן שהיה בכושר נהדר והגיע למשחק עם 3 בישולים רצופים, סובל מקרע ברצועה הצולבת וסיים את העונה.

רן:זה לא יכול להמשיך ככה בהגנה

במועדון מרוצים מעוד מפגן עידוד של הקהל האשדודי. שאחרי ש-3500 צופים הגיעו לי"א, כ-450 אוהדים הגיעו אמש לטרנר כדי לתמוך בקבוצה וכמעט חזו בניצחון גדול על אחת הקבוצות הטובות בליגה.

