"חייבים לנצח": בארסה הפצועה מול סלטה ויגו

ברצלונה חוזרת הערב לליגה הספרדית כשהיא חייבת לנצח. אחרי ה-3:3 המאכזב מול קלאב ברוז’ בליגת האלופות וההפסד 2:1 בקלאסיקו, הקטלונים עם ניצחון אחד בשלושת המשחקים האחרונים והפער מהיריבה המושבעת עומד על חמש נקודות, כך שהלחץ רק הולך וגובר. הערב (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) בארסה תתארח אצל סלטה ויגו וייתכן שלפני שריקת הפתיחה הפער עוד יגדל כי ריאל תשחק לפני כן מול ראיו וייקאנו.

“חייבים לנצח", נכתב בשער עיתון ‘מונדו דפורטיבו’ הקטלוני, וגם ב’ספורט’ המשיכו באותו קו: “אסור למעוד". המשימה לא תהיה פשוטה כי בארסה התקשתה פעמים רבות במשחקי החוץ אצל סלטה ויגו לאורך השנים, והפעם היא מגיעה עם שלל בעיות בהגנה.

בארסה ספגה לפחות שער אחד בתשעת משחקיה האחרונים, 16 שערים בסך הכול, נתון שלא נראה במועדון מזה יותר מעשור. האנזי פליק קיבל שלושה ימי עבודה בלבד כדי לנסות לייצב את הקבוצה, והבעיות אינן רק טקטיות: אריק גארסיה ישחק עם מסכה לאחר שנפצע מול ברוז’, ז’ול קונדה לא התאמן באופן מלא לאחר שחטף מכה, אנדראס כריסטנסן אינו בכושר מלא ופאו קובארסי סוחב עומס. המשמעות היא שחלק האחורי יותאם בלית ברירה, הרבה פחות מתוך בחירה.

אריק גארסיה (IMAGO)

בהרכב של ברצלונה צפויים שינויים, אבל לא מהפכות. קונדה מחוץ לתמונה ולכן גארסיה צפוי לפתוח בצד ימין של ההגנה, עם אראוחו וקובארסי במרכז. פדרי עדיין חסר, ולכן מארק קסאדו ימשיך כקשר אחורי עם פרנקי דה יונג לצידו. בהתקפה אמורים לפתוח לאמין ימאל ומרקוס רשפורד באגפים, אך קיימת אפשרות שאולמו ישחק מאחורי החלוץ וידחוף את פרמין שמאלה במקום האנגלי, שלא תרם מספיק בלחץ ובהגנה.

שחקני בארסה בביקור בקאמפ נואו

עמדת החלוץ היא השאלה הגדולה הנותרת. רוברט לבנדובסקי שב מפציעה ושיחק כמחליף בשני המשחקים האחרונים, ונראה מוכן לחזור להרכב. פליק שוקל להחזיר אותו ל-11 על חשבון פראן טורס, מתוך תקווה שקצת יציבות בחוד תחזיר גם את הדיוק ואת הביטחון שברצלונה איבדה במשחקי החוץ האחרונים.