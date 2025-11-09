ב-Winner קבעו: מכבי ת"א פייבוריטית מול בית"ר

אחרי שבת סוערת של כדורגל ורגע לפני היציאה לפגרת הנבחרות, היום (ראשון) הליגות בישראל ובאירופה יספקו לנו עוד משחקים נהדרים ואתם יכולים לעשות מכל זה כסף.

לשליחת טופס ‘ווינר’ לחצו כאן

בליגת העל, מכבי תל אביב, שתארח את בית”ר ירושלים ב-20:30, פייבוריטית עם יחס של פי 1.6 לניצחון. ניצחון של הקבוצה מהבירה זוכה ליחס של פי 4.35, בעוד תיקו זוכה ליחס של פי 3.9.

בליגה הספרדית, ריאל מדריד, שתתארח אצל ראיו וייקאנו ב-17:15, זוכה ליחס של פי 1.4 לניצחון. מנחשים אמיצים שישקיעו את כספם על ניצחון של המארחת הצנועה יזכו ליחס של פי 5.8, בעוד תיקו שווה יחס של פי 4.45.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

במשחק נוסף בלה ליגה, ברצלונה, שתתארח אצל סלטה ויגו ב-22:00, זוכה ליחס של פי 1.7 לניצחון. ניצחון של המארחת שווה יחס של פי 4.05, בעוד תיקו שווה יחס של פי 4.2.

לאמין ימאל (IMAGO)

בפרמייר ליג, מנצ’סטר סיטי, שתארח את ליברפול למשחק ענק ב-18:30, זוכה ליחס של פי 1.85 לניצחון. האדומים מנגד זוכים ליחס של פי 3.34 לניצחון, בעוד תיקו שווה יחס של פי 3.7.