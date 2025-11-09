"תמיד אומר אותו דבר: מסי הכי גדול בהיסטוריה"

אחרי שריקת הסיום באצטדיון צ’ייס בפורט לודרדייל, שחקני אינטר מיאמי התאספו על הדשא לתמונה קבוצתית. ה-0:4 על נאשוויל, שהעלה את הקבוצה לחצי גמר המזרח, היה הרבה מעבר לניצחון – זו הייתה הצהרת כוונות. ליאו מסי היה זה שהוביל את הכל.

מסי כבש את שני השערים הראשונים והוסיף בישול בדרך ל-400 בקריירה. הוא גם עומד על 894 שערים בסך הכל והולך ומתקרב ל-900 – ציון דרך שאולי עוד יגיע בעונה הזו. בסדרת שלושת המשחקים מול נאשוויל, הוא היה מעורב בכל שמונת השערים של מיאמי: חמישה שערים ושלושה בישולים.

“כשליאו משחק ברמה הזו, הוא נותן מוטיבציה לכל הקבוצה", אמר בסיום ג’ורדי אלבה, שהניצחון האריך עוד קצת את הקריירה שלו אחרי שכבר הודיע על פרישה בסיום העונה. המגן השמאלי הוותיק הוסיף: “אחרי 12 שנים שאני משחק עם ליאו, אני תמיד אומר את אותו דבר: הוא הכי גדול בהיסטוריה".

איזה משחק. מסי (IMAGO)

חאבייר מסצ’ראנו אמר: "אני רוצה לברך את ליאו על המשחק שהוא שיחק. לראות אותו לוחץ כמו שלחץ היום, בגיל 38, זה משהו מטורף. את מה שהוא עושה עם הכדור כולם מכירים, אבל מה שהוא עשה בלי הכדור היה מרשים”.

במיאמי יודעים שהאליפות עדיין רחוקה, אבל זו המטרה. במועדון זוכרים היטב את ההדחה הכואבת בעונה שעברה באותו שלב, ומרגישים שעכשיו, אולי בפעם האחרונה בהרכב הזה, יש הזדמנות אמיתית ללכת עד הסוף. כל ניצחון גם דוחה את הפרידה הקרובה מסרחיו בוסקטס ומאלבה, ומסצ’ראנו אמר על כך: "אנחנו יודעים, גם אם אף אחד לא אומר את זה בקול. הזמן אוזל. אבל כרגע אנחנו פשוט נהנים. האווירה באימונים מלאת חיוכים, וזה מה שמחזיק אותנו”.