יום ראשון, 09.11.2025 שעה 10:18
כדורגל עולמי  >> ליגה אמריקאית
ליגה אמריקאית 25-26
038-6634ונקובר ווייטקאפס1
055-8134אינטר מיאמי2
040-6534FC לוס אנג'לס3
041-6434סן דייגו אפ.סי4
035-5734פילדלפיה יוניון5
039-5634מינסוטה יונייטד6
045-5834נאשוויל7
051-6334אורלנדו סיטי8
040-5234סינסינטי9
048-5834סיאטל סאונדרס10
046-5534שארלוט11
060-6834שיקאגו פייר12
044-5034ניו יורק סיטי13
051-5534קולומבוס קרו14
047-4834ניו יורק רד בולס15
063-6034סן חוזה ארת'קווייקס16
055-5234דאלאס17
051-4434ניו אינגלנד רבולושן18
048-4134פורטלנד טימברס19
044-3734טורונטו20
045-3734אוסטין21
049-3834ריאל סולט לייק22
056-4434קולורדו ראפידס23
056-4334יוסטון דינמו24
058-4434סנט לואיס סיטי25
066-4634לוס אנג'לס גלאקסי26
070-4634קנזס סיטי27
063-3834אטלנטה יונייטד28
060-3434מונטריאול29
066-3034די.סי. יונייטד30

"תמיד אומר אותו דבר: מסי הכי גדול בהיסטוריה"

ג'ורדי אלבה שפרישתו נדחתה, דיבר על הפרעוש אחרי ה-0:4 של מיאמי על נאשוויל בדרך לחצי גמר המזרח. מסצ'ראנו: "ללחוץ ככה בגיל 38? זה משהו מטורף"

|
ליאו מסי חוגג (IMAGO)
ליאו מסי חוגג (IMAGO)

אחרי שריקת הסיום באצטדיון צ’ייס בפורט לודרדייל, שחקני אינטר מיאמי התאספו על הדשא לתמונה קבוצתית. ה-0:4 על נאשוויל, שהעלה את הקבוצה לחצי גמר המזרח, היה הרבה מעבר לניצחון – זו הייתה הצהרת כוונות. ליאו מסי היה זה שהוביל את הכל.

מסי כבש את שני השערים הראשונים והוסיף בישול בדרך ל-400 בקריירה. הוא גם עומד על 894 שערים בסך הכל והולך ומתקרב ל-900 – ציון דרך שאולי עוד יגיע בעונה הזו. בסדרת שלושת המשחקים מול נאשוויל, הוא היה מעורב בכל שמונת השערים של מיאמי: חמישה שערים ושלושה בישולים.

“כשליאו משחק ברמה הזו, הוא נותן מוטיבציה לכל הקבוצה", אמר בסיום ג’ורדי אלבה, שהניצחון האריך עוד קצת את הקריירה שלו אחרי שכבר הודיע על פרישה בסיום העונה. המגן השמאלי הוותיק הוסיף: “אחרי 12 שנים שאני משחק עם ליאו, אני תמיד אומר את אותו דבר: הוא הכי גדול בהיסטוריה".

איזה משחק. מסי (IMAGO)איזה משחק. מסי (IMAGO)

חאבייר מסצ’ראנו אמר: "אני רוצה לברך את ליאו על המשחק שהוא שיחק. לראות אותו לוחץ כמו שלחץ היום, בגיל 38, זה משהו מטורף. את מה שהוא עושה עם הכדור כולם מכירים, אבל מה שהוא עשה בלי הכדור היה מרשים”.

במיאמי יודעים שהאליפות עדיין רחוקה, אבל זו המטרה. במועדון זוכרים היטב את ההדחה הכואבת בעונה שעברה באותו שלב, ומרגישים שעכשיו, אולי בפעם האחרונה בהרכב הזה, יש הזדמנות אמיתית ללכת עד הסוף. כל ניצחון גם דוחה את הפרידה הקרובה מסרחיו בוסקטס ומאלבה, ומסצ’ראנו אמר על כך: "אנחנו יודעים, גם אם אף אחד לא אומר את זה בקול. הזמן אוזל. אבל כרגע אנחנו פשוט נהנים. האווירה באימונים מלאת חיוכים, וזה מה שמחזיק אותנו”.

