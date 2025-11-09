יום ראשון, 09.11.2025 שעה 10:18
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
3010-2611ריאל מדריד1
2610-2412ויאריאל2
2513-2811ברצלונה3
2511-2412אתלטיקו מדריד4
1912-1811בטיס5
1815-1512אספניול6
1713-1211חטאפה7
1619-1812סביליה8
1511-1112אלאבס9
1514-1312אלצ'ה10
1414-1211ראיו וייקאנו11
1413-1111אתלטיק בילבאו12
1314-1311סלטה ויגו13
1317-1412ריאל סוסיאדד14
1113-912אוססונה15
1024-1112ג'ירונה16
923-1612לבאנטה17
918-1111מיורקה18
920-1011ולנסיה19
819-711אוביידו20

אחרי 3 שנים: ריאל רוצה לנצח את ראיו בוואייקאס

הבלאנקוס ינסו להתאושש מההפסד לליברפול (17:15, חי בערוץ ONE) כשיתארחו במגרש בו לא ניצחו מאז ה-0:1 הדחוק של בנזמה ב-2022. המאזן וההרכב המשוער

|
שחקני ריאל מדריד (IMAGO)
שחקני ריאל מדריד (IMAGO)

ריאל מדריד נכנעה 1:0 לליברפול באנפילד ביום שלישי האחרון, במה שקטע עבור הבלאנקוס רצף של שישה ניצחונות. הערב (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) הלבנים ייצאו למשחק חוץ מול ראיו וייקאנו, משחק בו בשנים האחרונות הם מתקשים באופן מסורתי.

עבור קודמיו של צ’אבי אלונסו, להתארח בוואייקאס היה סיוט של ממש. קרלו אנצ'לוטי לא הצליח לנצח שם בשלוש השנים האחרונות וגם זינדין זידאן היה עצבני ביותר כמאמן ריאל מדריד בהפסד 1:0 של הקבוצה באפריל 2019. אז הצרפתי אמר לאחר המשחק: “אנחנו לא יכולים להיראות ככה, אני אחראי. לא שיחקנו או עשינו כלום מהדקה הראשונה עד הדקה ה-90. כלום. אפס. אנחנו חייבים לבקש סליחה מהאוהדים”.

אלונסו מודע להכל וראיו מאוד מדאיגה אותו. בשלוש השנים האחרונות כשהאימפריה הלבנה התארחה אצל ראיו זה הסתיים ב-3:3, 2:2 ו-1:1, כאשר גם בעונת 2021/22, אז ריאל הצליחה לצאת עם ידה על העליונה, זה היה בשיניים בזכות שער דרמטי של קארים בנזמה בדקה ה-83.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

אגב, לא מדובר במגרש שהוא מוקש רק לריאל מדריד, אלא גם לשתי הקבוצות הגדולות האחרות של הכדורגל הישראלי – ברצלונה ואתלטיקו מדריד. העונה, הקטלונים סחטו 1:1 מראיו בביתה בזכות תצוגה אדירה של ז’ואן גרסיה, בעוד הקבוצה של דייגו סימאונה גירדה אשתקד 1:1 גם היא. 

הבלאנקוס ינסו להתאושש הערב מהמפלה באנפילד, כאשר ניצחון באחד המגרשים שהם הכי מתקשים בו יגדיל את הפער מוויאריאל השנייה ל-7 נקודות ואת הפער מברצלונה השלישית ל-8, לפחות עד שזו תתארח ב-22:00 אצל סלטה ויגו.

על פי ה’אס’, את מקומו של אורליאן טשואמני הפצוע בהרכב ימלא פדריקו ואלוורדה, שיחזור לקישור, כשמי שיחזור במקומו לעמדת המגן הימני הוא טרנט אלכסנדר ארנולד. מלבד זאת, אלונסו צפוי להמשיך עם ההרכב שפתח מול ליברפול ביום שלישי: טיבו קורטואה בין הקורות, אדר מיליטאו ודין האוסן במרכז ההגנה, אלברו קרארס כמגן שמאלי, אדוארדו קמאבינגה, ארדה גולר וג’וד בלינגהאם ישלימו את חוליית הקישור וקיליאן אמבפה בחוד לצד ויניסיוס ג’וניור.

טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)טרנט אלכסנדר ארנולד (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */