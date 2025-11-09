אחרי 3 שנים: ריאל רוצה לנצח את ראיו בוואייקאס

ריאל מדריד נכנעה 1:0 לליברפול באנפילד ביום שלישי האחרון, במה שקטע עבור הבלאנקוס רצף של שישה ניצחונות. הערב (ראשון, 17:15, שידור חי בערוץ ONE) הלבנים ייצאו למשחק חוץ מול ראיו וייקאנו, משחק בו בשנים האחרונות הם מתקשים באופן מסורתי.

עבור קודמיו של צ’אבי אלונסו, להתארח בוואייקאס היה סיוט של ממש. קרלו אנצ'לוטי לא הצליח לנצח שם בשלוש השנים האחרונות וגם זינדין זידאן היה עצבני ביותר כמאמן ריאל מדריד בהפסד 1:0 של הקבוצה באפריל 2019. אז הצרפתי אמר לאחר המשחק: “אנחנו לא יכולים להיראות ככה, אני אחראי. לא שיחקנו או עשינו כלום מהדקה הראשונה עד הדקה ה-90. כלום. אפס. אנחנו חייבים לבקש סליחה מהאוהדים”.

אלונסו מודע להכל וראיו מאוד מדאיגה אותו. בשלוש השנים האחרונות כשהאימפריה הלבנה התארחה אצל ראיו זה הסתיים ב-3:3, 2:2 ו-1:1, כאשר גם בעונת 2021/22, אז ריאל הצליחה לצאת עם ידה על העליונה, זה היה בשיניים בזכות שער דרמטי של קארים בנזמה בדקה ה-83.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

אגב, לא מדובר במגרש שהוא מוקש רק לריאל מדריד, אלא גם לשתי הקבוצות הגדולות האחרות של הכדורגל הישראלי – ברצלונה ואתלטיקו מדריד. העונה, הקטלונים סחטו 1:1 מראיו בביתה בזכות תצוגה אדירה של ז’ואן גרסיה, בעוד הקבוצה של דייגו סימאונה גירדה אשתקד 1:1 גם היא.

הבלאנקוס ינסו להתאושש הערב מהמפלה באנפילד, כאשר ניצחון באחד המגרשים שהם הכי מתקשים בו יגדיל את הפער מוויאריאל השנייה ל-7 נקודות ואת הפער מברצלונה השלישית ל-8, לפחות עד שזו תתארח ב-22:00 אצל סלטה ויגו.

על פי ה’אס’, את מקומו של אורליאן טשואמני הפצוע בהרכב ימלא פדריקו ואלוורדה, שיחזור לקישור, כשמי שיחזור במקומו לעמדת המגן הימני הוא טרנט אלכסנדר ארנולד. מלבד זאת, אלונסו צפוי להמשיך עם ההרכב שפתח מול ליברפול ביום שלישי: טיבו קורטואה בין הקורות, אדר מיליטאו ודין האוסן במרכז ההגנה, אלברו קרארס כמגן שמאלי, אדוארדו קמאבינגה, ארדה גולר וג’וד בלינגהאם ישלימו את חוליית הקישור וקיליאן אמבפה בחוד לצד ויניסיוס ג’וניור.