יום ראשון, 09.11.2025 שעה 10:17
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
265-2011ארסנל1
2011-2111צ'לסי2
198-2010מנצ'סטר סיטי3
1910-1411סנדרלנד4
1810-1911טוטנהאם5
1814-1810ליברפול6
1814-1710בורנמות'7
1818-1911מנצ'סטר יונייטד8
169-1410קריסטל פאלאס9
1515-1710ברייטון10
1513-1211אברטון11
1510-910אסטון וילה12
1316-1410ברנטפורד13
1211-1010ניוקאסל14
1116-1211פולהאם15
1117-910לידס16
1022-1411ברנלי17
1023-1311ווסטהאם18
619-710נוטינגהאם פורסט19
225-711וולבס20

"כעס על השחקנים? צריכים לדעת ליצור מצבים"

ארטטה היה מאוכזב אחרי ה-2:2 מול סנדרלנד: "רצף הרשתות הנקיות נגמר? זה כאב לי בבטן". קלאפיורי: "היינו טובים יותר בחצי השני ובפעולה אחת ספגנו"

|
מיקל ארטטה (IMAGO)
מיקל ארטטה (IMAGO)

אחרי שהייתה בכושר אדיר, ארסנל נעצרה אתמול (שבת), כשעל אף שחזרה מפיגור, היא ספגה בתוספת הזמן את ה-2:2 מסנדרלנד, אחרי שבריאן ברובי כבש בדקה ה-94.

מיקל ארטטה דיבר לאחר המשחק: “רצף הרשתות הנקיות נגמר? זה כאב לי בבטן, כי אני לא רוצה לספוג שערים בכלל, וזה היה שער שבבירור שם אותנו בעמדה קשה במשחק.

“כעס על השחקנים במחצית? זה לא העניין. היינו צריכים להתאים כמה דברים, ובסוף אתה צריך גם לדעת ליצור מצבים מול היריבה. הם (סנדרלנד) שמרו על רצף משחקים ללא הפסד מסיבה מסוימת, הם מקשים על הקבוצה היריבה מאוד”, הוסיף המאמן. 

גם ריקרדו קלאפיורי התראיין בסיום: “אנחנו מאוד מאוכזבים. המאמן אמר לנו במחצית שאנחנו צריכים לנצח במאבקים האישיים שלנו, זה מה שעשינו והיינו טובים יותר מהם, אבל בפעולה אחת ספגנו וסיימנו בתיקו, זאת הרמה”. 

ריקרדו קלאפיורי (IMAGO)ריקרדו קלאפיורי (IMAGO)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */