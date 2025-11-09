"כעס על השחקנים? צריכים לדעת ליצור מצבים"

אחרי שהייתה בכושר אדיר, ארסנל נעצרה אתמול (שבת), כשעל אף שחזרה מפיגור, היא ספגה בתוספת הזמן את ה-2:2 מסנדרלנד, אחרי שבריאן ברובי כבש בדקה ה-94.

מיקל ארטטה דיבר לאחר המשחק: “רצף הרשתות הנקיות נגמר? זה כאב לי בבטן, כי אני לא רוצה לספוג שערים בכלל, וזה היה שער שבבירור שם אותנו בעמדה קשה במשחק.

“כעס על השחקנים במחצית? זה לא העניין. היינו צריכים להתאים כמה דברים, ובסוף אתה צריך גם לדעת ליצור מצבים מול היריבה. הם (סנדרלנד) שמרו על רצף משחקים ללא הפסד מסיבה מסוימת, הם מקשים על הקבוצה היריבה מאוד”, הוסיף המאמן.

גם ריקרדו קלאפיורי התראיין בסיום: “אנחנו מאוד מאוכזבים. המאמן אמר לנו במחצית שאנחנו צריכים לנצח במאבקים האישיים שלנו, זה מה שעשינו והיינו טובים יותר מהם, אבל בפעולה אחת ספגנו וסיימנו בתיקו, זאת הרמה”.