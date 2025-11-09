יום ראשון, 09.11.2025 שעה 10:18
ספורט אחר  >> אתלטיקה/התעמלות

שחר שגיב סיים במקום הרביעי בגביע העולם ביפן

הטריאתלט הישראלי הוביל בתחילת קטע הריצה במרחק הספרינט, אבל התעייף וחצה את קו הסיום 5 שניות בלבד מחוץ לפודיום. מקס סטודר השוויצרי ניצח בתחרות

|
שחר שגיב (פרטי)
שחר שגיב (פרטי)

שחר שגיב (30) הטריאתלט האולימפי הבכיר של ישראל, ממכבי תל אביב, סיים הלילה (שבת) במקום הרביעי בתחרות גביע העולם למרחק ספרינט, שכוללת 750 מטרים שחייה, 20 קילומטרים רכיבה על אופניים ו-5 קילומטרים ריצה, בתחרות השתתפו 65 טריאתלטים. המרוץ התקיים במזג אוויר גשום וכביש חלק במיאזאקי, יפן.

זוהי התחרות הרביעית השנה במסגרת גביע העולם, כשלפני הזינוק שגיב דורג במקום השישי. הישראלי פתח את התחרות בשחייה טובה, כשיצא מהמים במקום התשיעי, הוא שיפר מיקומים בחילוף הראשון ויצא לרכיבה כשהוא במקום הרביעי. ברכיבה הוא היה חלק מקבוצה גדולה שהובילה ויצא לחלק האחרון והמסיים, הריצה, כשהוא במקום הראשון.

בהקפה הראשונה של הריצה הוביל שגיב במקום הראשון ביחד עם עוד שלושה טריאתלטים. ב-500 המטרים האחרונים הוא נחלש במעט וסיים במקום הרביעי, חמש שניות מהפודיום. בסופו של דבר ניצח השוויצרי מקס סטודר, שהיה מדורג ראשון לפני התחרות. הטריאתלט הישראלי ממשיך מיפן לתחרות נוספת במרחק הספרינט, בדרום קוריאה, האחרונה לעונה זאת.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */