"אם זה היה הפוך, היו משתלחים בסכנין ובאוהדיה"

בבני סכנין התקשו להירגע מאירועי האלימות שהתרחשו אמש (שבת) בסיום ה-3:3 מול מכבי חיפה, כאשר עשרות אוהדי הירוקים נכנסו למסעדת “אמיגוס” שבסמוך לאצטדיון דוחא והתקוטטו עם יושבי המסעדה, שהייתה נראית בסיום כמו שדה קרב.

דובר הקבוצה מהמגזר, מונדר חלאילה, הוציא הבוקר הודעה חריפה שבה נכתב: “אלימות מופרזת הכתימה את המשחק ואת הכדורגל בכלל, אשר נועד כדי לקרב בין אנשים וקהילות. אוהדים של מכבי חיפה תקפו באלימות עיוורת את מסעדת אמיגוס ופצעו לקוחות ונשים אשר שהו במקום בעת התקיפה.

“מעשה טירוף זה, לא רק שמבייש את מבצעיו אלא גם את כל מי שבוחר לעצום עיניו ולנצור את לשונו מול אירוע שכזה. אילו זה היה מתרחש במתכונת הפוכה, היו קמים ומשתלחים בבני סכנין ובאוהדיה, שתיקתכם מהדהדת! עם זאת אנו מביעים את מלוא ההערכה לרבים מאוהדי מכבי חיפה אשר הגיעו לעיר סכנין ולדוחא, עודדו את קבוצתם והתנהלו בכבוד ובאחריות".

הקטטה האלימה אחרי המשחק בסכנין

עובר אורח שנכח במסעדה סיפר: "ישבנו כהרגלנו במסעדה וחיכינו להזמנה שלנו שתהיה מוכנה. בחוץ ככל הנראה הייתה תקרית בין אוהדים של חיפה לאלה של סכנין, שלושה מהם רצו לתוך המסעדה כדי להסתתר. לפתע עשרות אוהדי מכבי חיפה נכנסו לתוך המסעדה. זה היה טירוף.

“הם שברו זכוכיות והרביצו לכל מי שהיה שם, גם נשים וילדים. נזרקו באוויר כיסאות, אבנים, עציצים ומה לא? עד שהגיעה המשטרה. גם אני קיבלתי מכות, רעדתי בכל הגוף, מלא נפגעו. אחד האוהדים נזקק לתפרים אחרי שנפגע מעציץ”, סיכם.