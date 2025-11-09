טריפל-דאבל ליוקיץ', הלייקרס הובסו, 24 לפוקס

בנוסף להצגה של דני אבדיה בהפסד של פורטלנד למיאמי, נערכו הלילה (בין שבת לראשון) משחקים נוספים ב-NBA. ניקולה יוקיץ’ המשיך לחגוג עם עוד טריפל-דאבל, לוס אנג’לס לייקרס הובסה על ידי אטלנטה, דיארון פוקס חזר לפרקט וסחף את סן אנטוניו לניצחון, קליבלנד מחקה פיגור גדול בדרך לניצחון מרשים על שיקגו, פילדלפיה המשיכה במומנטום מול טורונטו, ודאלאס סוף סוף השיגה ניצחון חוץ ראשון, בעוד וושינגטון ממשיכה לצנוח. בהמשך: לוס אנג’לס קליפרס – פיניקס.

דנבר - אינדיאנה 100:117

יוקיץ’ פשוט בלתי ניתן לעצירה: הסרבי רשם טריפל-דאבל שישי בתשעת המשחקים הראשונים של העונה עם 32 נקודות, 14 ריבאונדים ו-14 אסיסטים, והוביל את הנאגטס לניצחון נוסף, למרות היעדרותם של ג’מאל מארי וארון גורדון. פייטון ווטסון פתח בחמישייה וסיים עם 16 נקודות. הפייסרס שעוברים פתיחת עונה קשה ורשמו הפסד שמיני בתשעת המשחקים האחרונים, קיבלו 25 נקודות מארון נסמית' ו-22 מאנדרו נמהארד שחזר.

אטלנטה – לייקרס 102:122

דווקא אחרי חמישה ניצחונות רצופים, הקבוצה מלוס אנג’לס נעצרה. זה לא היה היום של הלייקרס, שפיגרו 37:29 אחרי הרבע הראשון ומצאו את עצמם ב-98:72 רגע לפני 12 הדקות האחרונות.

לברון ג’יימס הפצוע המשיך להיעדר, בעוד לוקה דונצ’יץ’ קלע 22 נקודות ומסר 11 אסיסטים ב-27 דקות, דלטון קנקט הוסיף 14 נקודות, ג’ייק לראביה 13, ג’ארט ואנדרבילט 12 עם 18 ריבאונדים, דיאנדרה אייטון קלע 11 נקודות וברוני ג’יימס תשע. מוחמד גיי הוביל את אטלנטה עם 21 נקודות, 9 היו לזקארי ריזאשה, 17 לאסה פאוול ולוויט קרייצ’י.

סן אנטוניו - ניו אורלינס 119:126

פוקס חזר ובגדול עם 24 נקודות במשחק הראשון שלו העונה. ויקטור וומבניאמה הוסיף 18 נקודות ו-18 ריבאונדים במשחק מרשים בשני צידי המגרש, בעוד סטפון קאסל תרם 14 נקודות ו-14 אסיסטים. מנגד, טריי מרפי היה אדיר עם 41 נקודות לפליקנס, כולל שלשה בסיום הרבע השלישי, אך זה לא הספיק לקבוצה שחסרה את זאיון וויליאמסון, ג’ורדן פול ואיב מיסי הפצועים. הספרס קיבלו שמונה קלעים בדאבל-פיגרס, שלטו מהפתיחה ולא שמטו את היתרון עד הסיום.

קליבלנד - שיקגו 122:128

דונובן מיטשל לקח אחריות בקלאץ’: הבולס הובילו 116:122 1:47 דקות לסיום, אך אז כוכב הקאבס התפוצץ עם שמונה נקודות רצופות ב-65 שניות, סידר מהפך והשלים ריצת 0:12 של קליבלנד בדרך לניצחון. מיטשל סיים עם 29 נקודות (26 במחצית השנייה), דיאנדרה האנטר הוסיף 29 משלו ואוואן מובלי תרם 24 נקודות ושמונה ריבאונדים. בשורות הבולס, אייזק אוקורו קלע 19 נקודות וג’יילן סמית’ בלט עם 18 נקודות ו-11 ריבאונדים מהספסל

פילדלפיה - טורונטו 120:130

טייריס מקסי (31 נקודות) וג’ואל אמביד (29) לקחו אחריות והובילו את הסיקסרס לניצחון אחרי רבע שני של 20:35, שהפך פיגור מוקדם ליתרון מבטיח. טרנדון ווטפורד תרם טריפל-דאבל נדיר מהספסל עם 20 נקודות, 17 ריבאונדים ו-10 אסיסטים. טורונטו, ששיחקה יום אחרי ניצחון על אטלנטה, קיבלה 22 נקודות מאר.ג’יי בארט ו-22 נוספות מעמנואל קוויקלי, אך לא הצליחה להשלים קאמבק למרות שהתקרבה עד מינוס שלוש בדקות הסיום. הערב גם ציין מחווה ל-25 שנה לקבוצת 2001 האגדית של אלן אייברסון.

וושינגטון - דאלאס 111:105

נאג’י מרשל היה האיש של המאבריקס עם 30 נקודות שהובילו את הקבוצה לניצחון חוץ ראשון העונה אחרי רצף של ארבעה הפסדים. פי.ג’יי וושינגטון הוסיף שמונה נקודות חשובות בדקות האחרונות וסיים עם 15. אצל וושינגטון, שממשיכה להסתבך וירדה למאזן 9:1, סי.ג’יי מקולום קלע 25 נקודות, אך נעצר כמעט לחלוטין במחצית השנייה.