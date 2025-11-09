יום ראשון, 09.11.2025 שעה 07:17
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%890-9258דטרויט פיסטונס
75%965-10088פילדלפיה 76'
75%928-9588קליבלנד קאבלירס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%812-8307שיקגו בולס
62%953-9598מילווקי באקס
56%1072-11159מיאמי היט
50%929-9258אטלנטה הוקס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%973-9728טורונטו ראפטורס
38%963-9638שארלוט הורנטס
12%945-8858אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
11%1136-10009וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-11009אוקלהומה ת'אנדר
86%786-8827דנבר נאגטס
75%886-9518סן אנטוניו ספרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
67%1059-10619לוס אנג'לס לייקרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
50%971-9858פורטלנד בלייזרס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
38%968-9328פיניקס סאנס
33%1015-9619דאלאס מאבריקס
29%797-7587לוס אנג'לס קליפרס
25%966-8588ניו אורלינס פליקנס

טריפל-דאבל ליוקיץ', הלייקרס הובסו, 24 לפוקס

32 נקודות לכוכב דנבר ב-100:117 על אינדיאנה, 22 לדונצ'יץ' מול אטלנטה, 21 לגיי, 18 לוומבניאמה בניצחון סן אנטוניו. בליץ משוגע למיטשל, 31 למקסי

|
לוקה דונצ'יץ' מול מוחמד גיי (רויטרס)
לוקה דונצ'יץ' מול מוחמד גיי (רויטרס)

בנוסף להצגה של דני אבדיה בהפסד של פורטלנד למיאמי, נערכו הלילה (בין שבת לראשון) משחקים נוספים ב-NBA. ניקולה יוקיץ’ המשיך לחגוג עם עוד טריפל-דאבל, לוס אנג’לס לייקרס הובסה על ידי אטלנטה, דיארון פוקס חזר לפרקט וסחף את סן אנטוניו לניצחון, קליבלנד מחקה פיגור גדול בדרך לניצחון מרשים על שיקגו, פילדלפיה המשיכה במומנטום מול טורונטו, ודאלאס סוף סוף השיגה ניצחון חוץ ראשון, בעוד וושינגטון ממשיכה לצנוח. בהמשך: לוס אנג’לס קליפרס – פיניקס.

דנבר - אינדיאנה 100:117

יוקיץ’ פשוט בלתי ניתן לעצירה: הסרבי רשם טריפל-דאבל שישי בתשעת המשחקים הראשונים של העונה עם 32 נקודות, 14 ריבאונדים ו-14 אסיסטים, והוביל את הנאגטס לניצחון נוסף, למרות היעדרותם של ג’מאל מארי וארון גורדון. פייטון ווטסון פתח בחמישייה וסיים עם 16 נקודות. הפייסרס שעוברים פתיחת עונה קשה ורשמו הפסד שמיני בתשעת המשחקים האחרונים, קיבלו 25 נקודות מארון נסמית' ו-22 מאנדרו נמהארד שחזר.

אטלנטה – לייקרס 102:122

דווקא אחרי חמישה ניצחונות רצופים, הקבוצה מלוס אנג’לס נעצרה. זה לא היה היום של הלייקרס, שפיגרו 37:29 אחרי הרבע הראשון ומצאו את עצמם ב-98:72 רגע לפני 12 הדקות האחרונות.

לברון ג’יימס הפצוע המשיך להיעדר, בעוד לוקה דונצ’יץ’ קלע 22 נקודות ומסר 11 אסיסטים ב-27 דקות, דלטון קנקט הוסיף 14 נקודות, ג’ייק לראביה 13, ג’ארט ואנדרבילט 12 עם 18 ריבאונדים, דיאנדרה אייטון קלע 11 נקודות וברוני ג’יימס תשע. מוחמד גיי הוביל את אטלנטה עם 21 נקודות, 9 היו לזקארי ריזאשה, 17 לאסה פאוול ולוויט קרייצ’י.

סן אנטוניו - ניו אורלינס 119:126

פוקס חזר ובגדול עם 24 נקודות במשחק הראשון שלו העונה. ויקטור וומבניאמה הוסיף 18 נקודות ו-18 ריבאונדים במשחק מרשים בשני צידי המגרש, בעוד סטפון קאסל תרם 14 נקודות ו-14 אסיסטים. מנגד, טריי מרפי היה אדיר עם 41 נקודות לפליקנס, כולל שלשה בסיום הרבע השלישי, אך זה לא הספיק לקבוצה שחסרה את זאיון וויליאמסון, ג’ורדן פול ואיב מיסי הפצועים. הספרס קיבלו שמונה קלעים בדאבל-פיגרס, שלטו מהפתיחה ולא שמטו את היתרון עד הסיום.

קליבלנד - שיקגו 122:128

דונובן מיטשל לקח אחריות בקלאץ’: הבולס הובילו 116:122 1:47 דקות לסיום, אך אז כוכב הקאבס התפוצץ עם שמונה נקודות רצופות ב-65 שניות, סידר מהפך והשלים ריצת 0:12 של קליבלנד בדרך לניצחון. מיטשל סיים עם 29 נקודות (26 במחצית השנייה), דיאנדרה האנטר הוסיף 29 משלו ואוואן מובלי תרם 24 נקודות ושמונה ריבאונדים. בשורות הבולס, אייזק אוקורו קלע 19 נקודות וג’יילן סמית’ בלט עם 18 נקודות ו-11 ריבאונדים מהספסל

פילדלפיה - טורונטו 120:130

טייריס מקסי (31 נקודות) וג’ואל אמביד (29) לקחו אחריות והובילו את הסיקסרס לניצחון אחרי רבע שני של 20:35, שהפך פיגור מוקדם ליתרון מבטיח. טרנדון ווטפורד תרם טריפל-דאבל נדיר מהספסל עם 20 נקודות, 17 ריבאונדים ו-10 אסיסטים. טורונטו, ששיחקה יום אחרי ניצחון על אטלנטה, קיבלה 22 נקודות מאר.ג’יי בארט ו-22 נוספות מעמנואל קוויקלי, אך לא הצליחה להשלים קאמבק למרות שהתקרבה עד מינוס שלוש בדקות הסיום. הערב גם ציין מחווה ל-25 שנה לקבוצת 2001 האגדית של אלן אייברסון.

וושינגטון - דאלאס 111:105

נאג’י מרשל היה האיש של המאבריקס עם 30 נקודות שהובילו את הקבוצה לניצחון חוץ ראשון העונה אחרי רצף של ארבעה הפסדים. פי.ג’יי וושינגטון הוסיף שמונה נקודות חשובות בדקות האחרונות וסיים עם 15. אצל וושינגטון, שממשיכה להסתבך וירדה למאזן 9:1, סי.ג’יי מקולום קלע 25 נקודות, אך נעצר כמעט לחלוטין במחצית השנייה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */