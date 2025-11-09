צמד ובישול למסי, מיאמי הביסה 0:4 ועלתה שלב

עם הגב אל הקיר ובמרחק הפסד מסיום העונה של ליאו מסי – וסיום הקריירה של סרחיו בוסקטס וג’ורדי אלבה – הפרעוש שוב עשה את ההבדל. אינטר מיאמי עלתה הלילה (בין שבת לראשון) לחצי גמר המזרח בפלייאוף ה-MLS לאחר ניצחון 0:4 על נאשוויל במשחק מספר 3 בסדרת הסיבוב הראשון. בכך הקבוצה של דייויד בקהאם השלימה 1:2 בסדרה.

הכוכב הארגנטינאי כבש צמד והוסיף בישול שהוא ה-400 בקריירה המדהימה שלו, והוביל את מיאמי לשלב הבא. בנוסף למסי, טדאו איינדה הוסיף צמד משלו, כששניהם שיתפו פעולה לא מעט במהלך המשחק.

מיאמי שהגיעה למשחק תחת לחץ אחרי שהייתה קרובה להדחה בסיבוב הראשון כמו שקרה לה בעונה הקודמת, הצליחה הפעם להתעלות. זאת למרות היעדרותו של לואיס סוארס המושעה, שצפה במשחק מהיציע.

הצגה. מסי (רויטרס)

מסי פתח את החגיגה כבר בדקה ה-10, עם מהלך אופייני: דריבל בין מספר שחקני הגנה וסיום מדויק ברגל שמאל לפינה הימנית, אחרי בישול מאיינדה. בדקה ה-39 הוא השלים צמד, הפעם אחרי מסירה חכמה ממתאו סילבטי בן ה-19, שפתח במקומו של סוארס.

במחצית השנייה מסי עבר לתפקיד המבשל, ועמד מאחורי שני שעריו של איינדה. במהלך הראשון החליף מסירות מהירות עם ג’ורדי אלבה עד שהכדור הגיע לאיינדה שדחק מקרוב בדקה ה-73. שלוש דקות לאחר מכן מסי שלח כדור עומק מושלם שהשלים את הצמד של איינדה ואת הערב ההיסטורי של הקפטן.

עבור מסי מדובר בשמונה שערים בארבעה משחקים בלבד נגד נאשוויל ב-22 הימים האחרונים, יריבות שהופכת לחד-צדדית מאז הצטרפותו לליגה. עבור מיאמי זהו ניצחון סדרה ראשון בתולדות המועדון, שהוקם בשנת 2020, ומרגע הגעתו של מסי בקיץ 2023 הפך לקבוצה עם שאיפות גבוהות בהרבה.

אז המסע של מסי, סוארס, אלבה ובוסקטס (שני האחרונים הודיעו כי יפרשו בסוף העונה) נמשך. מיאמי תפגוש בסיבוב הבא את סינסינטי במשחק נוק אאוט שייערך ב-22 או ב-23 בנובמבר, כאשר מעתה כל משחק הוא על חיים או מוות בדרך לגביע.