יום ראשון, 09.11.2025 שעה 07:15
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
75%890-9258דטרויט פיסטונס
75%965-10088פילדלפיה 76'
75%928-9588קליבלנד קאבלירס
71%774-8267ניו יורק ניקס
71%812-8307שיקגו בולס
62%953-9598מילווקי באקס
56%1072-11159מיאמי היט
50%929-9258אטלנטה הוקס
38%941-9308אורלנדו מג'יק
38%876-9118בוסטון סלטיקס
38%973-9728טורונטו ראפטורס
38%963-9638שארלוט הורנטס
12%945-8858אינדיאנה פייסרס
12%994-8918ברוקלין נטס
11%1136-10009וושינגטון וויזארדס
 מערב 
89%996-11009אוקלהומה ת'אנדר
86%786-8827דנבר נאגטס
75%886-9518סן אנטוניו ספרס
71%782-8737יוסטון רוקטס
67%1059-10619לוס אנג'לס לייקרס
56%1038-10579גולדן סטייט ווריורס
50%946-9328מינסוטה טימברוולבס
50%971-9858פורטלנד בלייזרס
43%826-8167יוטה ג'אז
38%970-9218ממפיס גריזליס
38%963-9358סקרמנטו קינגס
38%968-9328פיניקס סאנס
33%1015-9619דאלאס מאבריקס
29%797-7587לוס אנג'לס קליפרס
25%966-8588ניו אורלינס פליקנס

33 נקודות לדני אבדיה בהפסד פורטלנד למיאמי

מספרים של אולסטאר: הפורוורד שעלה ל-25.3 נקודות בממוצע העונה, היה קרוב לטריפל-דאבל עם 11 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, אבל ההיט ניצחו 131:136 בבית

|
דני אבדיה מול ניקולה יוביץ' (רויטרס)
דני אבדיה מול ניקולה יוביץ' (רויטרס)

דני אבדיה המשיך גם לפנות בוקר (ראשון) את פתיחת העונה האדירה שלו. הוא שוב לקח אחריות וקלע 33 נקודות, אבל זה לא הספיק ופורטלנד הפסידה 136:131 למיאמי בחוץ, במשחק צמוד מאוד שהוכרע רק לקראת הסוף. אבדיה שרושם עד כה ממוצע מרשים של 25.3 נקודות למשחק העונה, סיים עם 12 מ-21 מהשדה, 3 מ-9 לשלוש, 6 מ-7 מקו העונשין, ולא היה רחוק מטריפל-דאבל עם 11 ריבאונדים ושמונה אסיסטים.

המשחק היה צמוד מאוד ברבע האחרון, כשאף אחת מהקבוצות לא הצליחה לפתוח פער גדול עד הדקות המכריעות. שלשה של ג’רו הולידיי 3:26 דקות לסיום קבעה 123:123 ופתחה את המשחק.

שלשה של אנדרו וויגינס 1:32 לסיום נתנה למיאמי יתרון 127:132, ממנו פורטלנד כבר לא חזרה. מיאמי שנותרה ללא באם אדבאיו הפצוע (נקע בבוהן), שיפרה את מאזנה ל-0:4 בבית העונה.

דני אבדיה שומר על אנדרו וויגינס (רויטרס)דני אבדיה שומר על אנדרו וויגינס (רויטרס)

מיאמי דווקא פתחה את המשחק בצורה רעה מאוד והחטיאה 14 מתוך 15 הזריקות הראשונות שלה, אבל במהלך המחצית הראשונה השתלטה וקלעה 69 נקודות ב-19 הדקות האחרונות עד ההפסקה, בדרך ליתרון 65:72.

מלבד אבדיה, שיידון שארפ קלע 21 נקודות, ג’רו הולידיי (13 אסיסטים ותשעה ריבאונדים) וג’רמי גרנט הוסיפו 18 נקודות כל אחד בפורטלנד. מנגד, ניקולה יוביץ’ עלה מהספסל של מיאמי וקבע שיא קריירה עם 29 נקודות, תשעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים. נורמן פאוול הוסיף 22 נקודות עבור ההיט, פלה לארסון תרם 16, אנדרו וויגינס קלע 15 וחיימה חאקס ג’וניור הוסיף 14 נקודות, 12 ריבאונדים ושבעה אסיסטים. קלוו וור (תשע נקודות) סיים עם 12 ריבאונדים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */