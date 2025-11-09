33 נקודות לדני אבדיה בהפסד פורטלנד למיאמי

דני אבדיה המשיך גם לפנות בוקר (ראשון) את פתיחת העונה האדירה שלו. הוא שוב לקח אחריות וקלע 33 נקודות, אבל זה לא הספיק ופורטלנד הפסידה 136:131 למיאמי בחוץ, במשחק צמוד מאוד שהוכרע רק לקראת הסוף. אבדיה שרושם עד כה ממוצע מרשים של 25.3 נקודות למשחק העונה, סיים עם 12 מ-21 מהשדה, 3 מ-9 לשלוש, 6 מ-7 מקו העונשין, ולא היה רחוק מטריפל-דאבל עם 11 ריבאונדים ושמונה אסיסטים.

המשחק היה צמוד מאוד ברבע האחרון, כשאף אחת מהקבוצות לא הצליחה לפתוח פער גדול עד הדקות המכריעות. שלשה של ג’רו הולידיי 3:26 דקות לסיום קבעה 123:123 ופתחה את המשחק.

שלשה של אנדרו וויגינס 1:32 לסיום נתנה למיאמי יתרון 127:132, ממנו פורטלנד כבר לא חזרה. מיאמי שנותרה ללא באם אדבאיו הפצוע (נקע בבוהן), שיפרה את מאזנה ל-0:4 בבית העונה.

דני אבדיה שומר על אנדרו וויגינס (רויטרס)

מיאמי דווקא פתחה את המשחק בצורה רעה מאוד והחטיאה 14 מתוך 15 הזריקות הראשונות שלה, אבל במהלך המחצית הראשונה השתלטה וקלעה 69 נקודות ב-19 הדקות האחרונות עד ההפסקה, בדרך ליתרון 65:72.

מלבד אבדיה, שיידון שארפ קלע 21 נקודות, ג’רו הולידיי (13 אסיסטים ותשעה ריבאונדים) וג’רמי גרנט הוסיפו 18 נקודות כל אחד בפורטלנד. מנגד, ניקולה יוביץ’ עלה מהספסל של מיאמי וקבע שיא קריירה עם 29 נקודות, תשעה ריבאונדים ושבעה אסיסטים. נורמן פאוול הוסיף 22 נקודות עבור ההיט, פלה לארסון תרם 16, אנדרו וויגינס קלע 15 וחיימה חאקס ג’וניור הוסיף 14 נקודות, 12 ריבאונדים ושבעה אסיסטים. קלוו וור (תשע נקודות) סיים עם 12 ריבאונדים.