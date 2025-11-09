ניקולאסקו יפתח? הדילמה המסקרנת ביותר במכבי

מכבי תל אביב תארח הערב (ראשון, 20:30) את בית"ר ירושלים באצטדיון בלומפילד, למשחק שיסגור את המחזור בליגת העל וישלח אותה לפגרה של שלושה שבועות. רק ביום חמישי האחרון שיחקו הצהובים באנגליה מול אסטון וילה בליגה האירופית והציגו משחק מצוין שהוציא מהם המון אנרגיה, אך על פי האימון המסכם והיחיד שנערך לקראת המשחק מול הירושלמים, נראה כי מרבית ה-11 ימשיכו לפתוח.

למאמן ז'רקו לאזטיץ', לפחות על פי תרגוליו באימון האחרון, ישנן התלבטויות הנוגעות לשתי עמדות על הדשא, אחת בקישור ואחת בחוד. איתמר נוי היה מצוין נגד אסטון וילה, אך באימון המסכם תורגלו בעמדה הזו לסירוגין גם עידו שחר וקרווין אנדרדה. בשפיץ, אלעד מדמון תורגל בחלק מהאימון ובחלק האחר תורגל יון ניקולאסקו. אין ספק כי השאלה האם החלוץ ממולדובה סוף סוף יחזור לפתוח בהרכב היא המסקרנת ביותר מבין הדילמות של לאזטיץ' לקראת המשחק.

אצל האלופה ישנה דריכות גדולה לקראת המשחק, ובמועדון מקווים כי העומס הפיזי לא ישפיע יותר מדי על טיב ההופעה בבלומפילד. "זאת הזדמנות גדולה לעלות למקום הראשון ואנחנו רוצים לקחת אותה", אמרו והוסיפו: "אבל, בעקבות התוצאות, זו גם הזדמנות גדולה לבית"ר ירושלים להישאר חלק מהסיפור של מאבק האליפות, ככה שצריך לשחק בצורה חכמה מאוד, שקולה ולדעת שבמצב הגופני שלנו ביחס ליריבה, אם מתפתח משחק צמוד כמו שאמור להיות, אי אפשר יהיה לעזוב אותו לרגע. אם נוריד טיפה מהאינטנסיביות שלנו נגדם, אנחנו נשלם מחיר".

ז'רקו לאזטיץ' באימון מכבי תל אביב (חגי מיכאלי)

רגעים מרגשים צפויים הערב בבלומפילד כאשר האחים, גלי וזיו ברמן, צפויים להגיע למשחק. השניים, שנחטפו לרצועת עזה בידי מחבלי חמאס ב-7.10.2023, חזרו בעסקה האחרונה אחרי למעלה מ-700 ימים בשבי. אוהדי הקבוצה הקפידו לערוך מחוות הקוראות להחזרתם בעסקה בשנתיים האחרונות, ושערים רבים הוקדשו למען המאבק הזה, בעיקר שעריו של עידו שחר שעבורו זה יהיה רגע מרגש במיוחד כשהם ישובו לבלומפילד, ומן הסתם גם עבור האצטדיון המלא שחיכה לחזרתם.

ההרכב משוער: רועי משפתי, טייריס אסאנטה, רז שלמה, הייטור, רוי רביבו, איסוף סיסוקו, איתמר נוי (עידו שחר/קרווין אנדרדה), דור פרץ, אושר דוידה, חליו וארלה ויון ניקולאסקו (אלעד מדמון).