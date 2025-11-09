יום ראשון, 09.11.2025 שעה 06:57
כדורגל ישראלי

"אגבה עשה טעות של ילד, יש לנו סף מנטלי נמוך"

לאור ה-3:3 עם סכנין, הלם וביקורת במכבי חיפה גם על ירמקוב ואזולאי: "לא נראה שההתנהלות שלו תעבור מתחת לרדאר". בכר: "לא יודע להגדיר את המצב"

|
שחקני מכבי חיפה עם תחושה מוכרת בסיום (עמרי שטיין)
שחקני מכבי חיפה עם תחושה מוכרת בסיום (עמרי שטיין)

הלם. כך במילה אחת ניתן לתאר את מה שעבר על אנשי ושחקני מכבי חיפה מיד עם סיום המשחק שנגמר ב-3:3 אתמול (שבת) אצל בני סכנין, כאשר הקבוצה ספגה בפעם הרביעית ברציפות בסמוך לסיום ההתמודדות שער שוויון ואיבדה שתי נקודות יקרות.

זה קרה עוד מול מכבי נתניה כאשר דייגו פלורס אימן, וזה המשיך אצל ברק בכר מול עירוני טבריה, הפועל ירושלים ואמש בסכנין: "איבדנו רק בשלושת המשחקים האחרונים 6 נקודות ואי אפשר לעכל איך זה קורה לנו פעם אחר פעם, ולמה שחקנים לא חוזרים לעמדות שלהם כמו שצריך ועושים טעויות. כמה אפשר לדבר על זה. כמעט שבוע אחרי שבוע. לאף אחד מאיתנו אין כאן זכות לדבר. שחקנים במצב הזה עדיף להם שלא יוציאו את הראש מהבית. אנחנו מציגים סף מנטלי נמוך, חוסר מנהיגות וחוסר אינטליגנציה", אמרו במועדון.

עיקר האכזבה אצל הירוקים ממשיכה להגיע מלא מעט שחקנים שרחוקים מלספק את הסחורה. זה מתחיל מהשוער גיאורגי ירמקוב, אצלו חלה ירידה דרסטית ביכולת, פיטר אגבה שכרגע רחוק מלהיות הקשר האחורי האולטימטיבי ואתמול הגדיל לעשות כאשר ביצע טעות אומללה מבחינתו שהובילה לפנדל מיותר, וממשיך גם עם איתן אזולאי שהוחלף לקראת ההפסקה והביע את כעסו מהחילוף הלא צפוי מבחינתו של השחקן.

פיטר אגבה (עמרי שטיין)פיטר אגבה (עמרי שטיין)

"כל פעם מישהו חדש עושה את הטעות התורנית שלו. אגבה אתמול עשה טעות של ילד וגם ירמקוב מקבל שערים שהוא יכול למנוע. לגבי אזולאי, כולם ראו לבד איך הוא התנהל ונראה שזה לא יעבור מתחת לרדאר", אמרו בקבוצה מהכרמל.

מיכאל אוחנה, שהיה אחד מהשחקנים שעשה את השינוי עם כניסתו למגרש, הורחק בכרטיס אדום. ברק בכר התייחס: "אוחנה נכנס טוב, הוסיף יצירתיות והורחק לצערי. זאת תקופה שהכל הולך הפוך ודברים לא מסתדרים. לא נוריד את הראש. אני לא יודע איך להגדיר את המצב, אנחנו מבואסים, אבל נצטרך לעשות את התיקונים".

ברק בכר (עמרי שטיין)ברק בכר (עמרי שטיין)

רשימת השחקנים המאוכזבים הולכת ומתארכת. בנוסף לגיא מלמד שלא ראה אתמול שוב חולצת סגל, יש את מתיאס נהואל שלא זוכה לדקות, גוני נאור שכבר התרגל כנראה למעמד החדש של שחקן ספסל אחרי שפתח את העונה בהרכב, וג'ורג'יה יובאנוביץ'. אל כל אלה  מצטרף ליסב עיסאת שלא רואה דקות כבר משחק שני ברציפות בזמן שהוא נכלל בסגל נבחרת רומניה למשחקים נגד בוסניה וסן מרינו.

בכר: "זו תקופה כזו שהכל הולך הפוך"

בחיפה אמנם לא מדברים בקול רם על ינואר ומעדיפים להתרכז כרגע בייצוב המערכת, אבל מבינים שללא חיזוק משמעותי של שני שחקנים בכירים יהיה קשה לקבוצה להבטיח את מקומה בפלייאוף העליון. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלו
לאמין ימאל באתגר מול החבר הכי טוב שלונגןהסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?
הסיפור המצחיק של איך רונאלדו הציע לג'יו?נגןרונאלדו עונה מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעם
רונאלדו חושף מה הדבר הכי יקר שרכש אי פעםנגןפגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
פגש את אנטונלה ושאל: "ממה את מתפרנסת?"
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */